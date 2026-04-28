व्हाइट हाउस में राजा चार्ल्स तृतीय का भव्य स्वागत, ट्रंप ने संबंधों की गहराई पर जोर दिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला का स्वागत किया। यह लगभग 20 वर्षों में किसी ब्रिटिश सम्राट की पहली आधिकारिक यात्रा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों और साझा मूल्यों पर प्रकाश डाला।

नई दिल्ली, 28 अप्रैल। व्हाइट हाउस में एक भव्य राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला का हार्दिक स्वागत किया। यह लगभग दो दशकों में किसी ब्रिटिश सम्राट की पहली आधिकारिक यात्रा है, जिसने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत किया है। समारोह की शुरुआत व्हाइट हाउस में यूके के राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप और राजा चार्ल्स तृतीय ने संयुक्त रूप से एकत्रित सैनिकों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने राजा चार्ल्स तृतीय के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त की और पिछले साल विंडसर कैसल में उन्हें मिले आतिथ्य को याद किया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए एक महान सम्मान की बात है कि वे अब राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला की मेजबानी कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में अमेरिकी स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने के जश्न के संदर्भ में ब्रिटिश राजा का सम्मान करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह सम्मान अमेरिकी संस्कृति, चरित्र और सिद्धांतों की नींव को दर्शाता है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका को अपना देश और संविधान मिलने से पहले, एक मजबूत सांस्कृतिक विरासत और नैतिक साहस प्राप्त था, जो उन्हें ब्रिटेन से मिला था। उन्होंने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा लगाए गए एक पेड़ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पेड़ आज ऊंचा और शान से खड़ा है, जो महान राष्ट्रों की मजबूत जड़ों का प्रतीक है। उन्होंने अपनी मां के राजा चार्ल्स तृतीय के प्रति प्रेम का भी उल्लेख किया, और बताया कि उनकी मां हमेशा चार्ल्स की प्रशंसा करती थीं। ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बीच अटलांटिक महासागर में हुई ऐतिहासिक मुलाकात का भी स्मरण किया, जिसने मुक्त दुनिया के लिए एक नया दृष्टिकोण तैयार किया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच का यह अनूठा बंधन और इतिहास में हमारी भूमिका की समझ ही हमारे विशेष संबंधों का मूल तत्व है, और हमें उम्मीद है कि यह हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। इस राजकीय यात्रा का उद्देश्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच दीर्घकालिक सहयोग और मित्रता को मजबूत करना है। दोनों देशों के नेता विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें व्यापार, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। यह यात्रा दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देगी। व्हाइट हाउस में आयोजित समारोह में अमेरिकी कैबिनेट के सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला की यात्रा अमेरिकी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो उन्हें ब्रिटिश शाही परिवार के साथ निकटता से जुड़ने और दोनों देशों के बीच के विशेष संबंधों का जश्न मनाने का मौका प्रदान करती है। यह यात्रा निश्चित रूप से अमेरिका और ब्रिटेन के बीच संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। इस यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी और सभी आवश्यक उपाय किए गए थे ताकि समारोह सुचारू रूप से संपन्न हो सके। दोनों देशों के मीडिया ने इस ऐतिहासिक यात्रा को व्यापक रूप से कवर किया और इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह यात्रा दोनों देशों के लिए एक यादगार घटना साबित होगी और भविष्य में भी उनके संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

नई दिल्ली, 28 अप्रैल। व्हाइट हाउस में एक भव्य राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला का हार्दिक स्वागत किया। यह लगभग दो दशकों में किसी ब्रिटिश सम्राट की पहली आधिकारिक यात्रा है, जिसने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत किया है। समारोह की शुरुआत व्हाइट हाउस में यूके के राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप और राजा चार्ल्स तृतीय ने संयुक्त रूप से एकत्रित सैनिकों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने राजा चार्ल्स तृतीय के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त की और पिछले साल विंडसर कैसल में उन्हें मिले आतिथ्य को याद किया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए एक महान सम्मान की बात है कि वे अब राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला की मेजबानी कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में अमेरिकी स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने के जश्न के संदर्भ में ब्रिटिश राजा का सम्मान करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह सम्मान अमेरिकी संस्कृति, चरित्र और सिद्धांतों की नींव को दर्शाता है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका को अपना देश और संविधान मिलने से पहले, एक मजबूत सांस्कृतिक विरासत और नैतिक साहस प्राप्त था, जो उन्हें ब्रिटेन से मिला था। उन्होंने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा लगाए गए एक पेड़ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पेड़ आज ऊंचा और शान से खड़ा है, जो महान राष्ट्रों की मजबूत जड़ों का प्रतीक है। उन्होंने अपनी मां के राजा चार्ल्स तृतीय के प्रति प्रेम का भी उल्लेख किया, और बताया कि उनकी मां हमेशा चार्ल्स की प्रशंसा करती थीं। ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बीच अटलांटिक महासागर में हुई ऐतिहासिक मुलाकात का भी स्मरण किया, जिसने मुक्त दुनिया के लिए एक नया दृष्टिकोण तैयार किया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच का यह अनूठा बंधन और इतिहास में हमारी भूमिका की समझ ही हमारे विशेष संबंधों का मूल तत्व है, और हमें उम्मीद है कि यह हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। इस राजकीय यात्रा का उद्देश्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच दीर्घकालिक सहयोग और मित्रता को मजबूत करना है। दोनों देशों के नेता विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें व्यापार, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। यह यात्रा दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देगी। व्हाइट हाउस में आयोजित समारोह में अमेरिकी कैबिनेट के सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला की यात्रा अमेरिकी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो उन्हें ब्रिटिश शाही परिवार के साथ निकटता से जुड़ने और दोनों देशों के बीच के विशेष संबंधों का जश्न मनाने का मौका प्रदान करती है। यह यात्रा निश्चित रूप से अमेरिका और ब्रिटेन के बीच संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। इस यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी और सभी आवश्यक उपाय किए गए थे ताकि समारोह सुचारू रूप से संपन्न हो सके। दोनों देशों के मीडिया ने इस ऐतिहासिक यात्रा को व्यापक रूप से कवर किया और इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह यात्रा दोनों देशों के लिए एक यादगार घटना साबित होगी और भविष्य में भी उनके संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

डोनाल्ड ट्रंप राजा चार्ल्स तृतीय व्हाइट हाउस ब्रिटेन अमेरिका राजकीय यात्रा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

फोन चलाते वक्त याद रखें 20-20 Rule, कभी नहीं होंगी आंखे खराब!फोन चलाते वक्त याद रखें 20-20 Rule, कभी नहीं होंगी आंखे खराब!

Read more »

रुक नहीं रहा सिलसिला! 85 विमानों को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकीजिन विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई हैं उनमें एयर इंडिया के 20, विस्तारा के 20, इंडिगो के 25 और अकासा के 20 विमान शामिल हैं.

Read more »

आंखों के लिए 20-20-20 रूल , आई स्ट्रेन से राहतयह खबर आपको आंखों की थकान और जलन से राहत के लिए 20-20-20 नियम के बारे में बताती है।

Read more »

இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 4 - எந்தெந்த ராசிகள் ஆதாயமான நாள்...?November 20 Today Rasipalan: கார்த்திகை மாதம் 4ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 20), 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

Read more »

தமிழ்நாட்டில் நாளை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!Tomorrow Saturday (December 20) Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை சனிக்கிழமை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே.

Read more »

आंखों की सेहत के लिए कारगर '20-20-20' का नियम, जान लें अभ्यास का तरीकाआंखों की सेहत के लिए कारगर '20-20-20' का नियम, जान लें अभ्यास का तरीका

Read more »