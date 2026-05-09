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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बयानबाजी: अमेरिका की पूंजीवादी राजनीति दो ध्रुवीय चुनावों का ह 교र बन रही है, गोमाता को राज्यमाता का दर्जा! दमकाने के लिए न्याय मांग रहे हैं

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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बयानबाजी: अमेरिका की पूंजीवादी राजनीति दो ध्रुवीय चुनावों का ह 교र बन रही है, गोमाता को राज्यमाता का दर्जा! दमकाने के लिए न्याय मांग रहे हैं
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वतीअमेरिका की पूंजीवादी राजनीतिदो ध्रुवीय होते चुनाव
📆09-05-2026 14:09:00
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मऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने देश में दो ध्रुवीय होते चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि अमेरिका की पूंजीवादी राजनीति को प्रश्रय देने के कारण देश में इस प्रकार का माहौल बन रहा है। शंकराचार्य ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर दो चेहरों पर चुनाव लड़े जाते हैं। इसी प्रकार की संस्कृति भारत में भी बनती जा रही है। इसी का परिणाम है कि चुनाव के समय में दो मुख्य चेहरे की दिखते हैं। हाल के अधिकांश चुनाव में इसी प्रकार की स्थिति बनती दिखी है। हालिया पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और पीएम मोदी की मुख्य रूप से आमने-सामने दिखी। वहीं, यूपी में होने वाले चुनाव में भाजपा और सपा के बीच ही मुकाबला होता दिखता है। वे गोमाता को राज्यमाता का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, गोहत्या रोकने और धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मऊ के भीटी चौक पर पहुंचे और वहां से लोगों को संबोधित किया। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गोमाता को राज्यमाता का दर्जा देने की मांग के लिए मऊ में गोयस्करी यात्रा निकाली हुई है। पिछले कई वर्षों से गोमाता को राज्यमाता घोषित करने के लिए आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सरकार का अभी तक ध्यान नहीं देने पर आक्रोश जताया है।

मऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने देश में दो ध्रुवीय होते चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि अमेरिका की पूंजीवादी राजनीति को प्रश्रय देने के कारण देश में इस प्रकार का माहौल बन रहा है। शंकराचार्य ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर दो चेहरों पर चुनाव लड़े जाते हैं। इसी प्रकार की संस्कृति भारत में भी बनती जा रही है। इसी का परिणाम है कि चुनाव के समय में दो मुख्य चेहरे की दिखते हैं। हाल के अधिकांश चुनाव में इसी प्रकार की स्थिति बनती दिखी है। हालिया पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और पीएम मोदी की मुख्य रूप से आमने-सामने दिखी। वहीं, यूपी में होने वाले चुनाव में भाजपा और सपा के बीच ही मुकाबला होता दिखता है। उन्होंने क्या कहा?

शंकराचार्य ने कहा कि ये असल में अमेरिका की पूंजीवादी राजनीति को भारत में प्रश्रय देने का परिणाम है। अमेरिका में पूंजीवादियों को राजनेता आगे बढ़ाते हैं। चुनाव के समय पूंजीपति राजनेताओं के चेहरों को आगे लाते हैं। उनके पक्ष में माहौल बनाया जाता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अमेरिका में दो ही चेहरे को सामने लाया जाता है। उन्हीं के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जाता है। ऐसे ही यहां भारत में भी व्यवस्था बनाई जा रही है। यहां भी दो ही चेहरे के सहारे सारा का सारा चुनाव लड़ा जाता है। इसके बाद जो गाय को माता नहीं कह सकता, वह असली हिंदू नहीं हो सकता है, गोमाता को राज्यमाता का दर्जा देने की मांग की। गोहत्या रोकने के साथ ही लोगों से धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का आह्वान किया

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