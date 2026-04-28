शंभू विस्फोट मामला: 12 घंटे में 4 आतंकी गिरफ्तार, ISI से जुड़े तार

शंभू में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट करने वाले आतंकियों को पुलिस ने पटियाला से गिरफ्तार किया। ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थे और पंजाब में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे थे।

जागरण टीम, पटियाला। पंजाब के पटियाला जिले में शंभू रेलवे ट्रैक पर सोमवार रात साढ़े आठ बजे हुए विस्फोट की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने चार आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा संचालित एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। विस्फोट में एक आतंकी मारा गया था, जिसकी पहचान जगरूप सिंह के रूप में हुई है। जगरूप सिंह, खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह का करीबी सहयोगी था और उसने लोकसभा चुनाव में अमृतपाल के लिए प्रचार भी किया था। गिरफ्तार किए गए आतंकियों में मानसा निवासी प्रदीप सिंह खालसा, कुलविंदर सिंह बंगा, तरनतारन के गांव पंजवड़ निवासी सतनाम सिंह सत्ता और गुरप्रीत सिंह गोपी शामिल हैं। ये सभी पंजाब में अशांति फैलाने के लिए एक बड़े धमाके की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने इनके पास से एक आइईडी, दो पिस्तौल, एक हैंड ग्रेनेड, पांच बॉडी कैमरे, एक लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। मारे गए आतंकी जगरूप सिंह, सतनाम सिंह का भाई था। जांच में पता चला है कि ये सभी खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) से जुड़े हुए थे और 'चल्दा वहीर चक्रवर्ती, अटारी' नामक संगठन के सदस्य थे। डीआईजी कुलदीप सिंह चाहल और एसएसपी वरुण शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये आतंकी मलेशिया और पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलरों के संपर्क में थे। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया है कि 27 अप्रैल की रात को रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके के पीछे उन्हीं का हाथ था। उनका मकसद पंजाब के मुख्य रेलवे मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोट करके दहशत फैलाना था। पुलिस ने इन आतंकियों के खिलाफ यूएपीए, आर्सम एक्ट और विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच में यह भी सामने आया है कि आतंकी प्रदीप खालसा के खिलाफ मानसा में 2018, 2019 और 2022 में आर्म्स एक्ट और चोरी के आरोप में तीन मामले दर्ज हैं। कुलविंदर सिंह के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी एक मामला दर्ज है। पुलिस ने खुलासा किया है कि तरनतारन में एक आटा चक्की और एक फ्रूट की दुकान का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। धमाके में मारे गए जगरूप सिंह के मोबाइल सिम से इसकी पुष्टि हुई है। आटा चक्की जगरूप सिंह के भाई के स्वामित्व में है, जबकि फ्रूट की दुकान उसके रिश्तेदार गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी की है। जगरूप सिंह सोमवार को गांव पंजवड़ से आया था और उसने गुरप्रीत को फोन किया था। इसके बाद उसने अपनी बाइक अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पार्क की और शंभू पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाया था। आतंकियों का इरादा धमाके की वीडियो रिकॉर्डिंग करके पाकिस्तान और मलेशिया स्थित अपने हैंडलरों को भेजना था। इसके लिए उन्होंने अपने पास चाइनीज बॉडी कैमरे रखे हुए थे। यह घटना पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है और यह स्पष्ट करती है कि आईएसआई जैसे बाहरी तत्वों द्वारा राज्य में अस्थिरता फैलाने के प्रयास जारी हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में आगे की जांच कर रही हैं और अन्य संभावित संदिग्धों की तलाश में जुट गई हैं। इस घटना के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी गई है.

जागरण टीम, पटियाला। पंजाब के पटियाला जिले में शंभू रेलवे ट्रैक पर सोमवार रात साढ़े आठ बजे हुए विस्फोट की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने चार आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा संचालित एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। विस्फोट में एक आतंकी मारा गया था, जिसकी पहचान जगरूप सिंह के रूप में हुई है। जगरूप सिंह, खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह का करीबी सहयोगी था और उसने लोकसभा चुनाव में अमृतपाल के लिए प्रचार भी किया था। गिरफ्तार किए गए आतंकियों में मानसा निवासी प्रदीप सिंह खालसा, कुलविंदर सिंह बंगा, तरनतारन के गांव पंजवड़ निवासी सतनाम सिंह सत्ता और गुरप्रीत सिंह गोपी शामिल हैं। ये सभी पंजाब में अशांति फैलाने के लिए एक बड़े धमाके की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने इनके पास से एक आइईडी, दो पिस्तौल, एक हैंड ग्रेनेड, पांच बॉडी कैमरे, एक लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। मारे गए आतंकी जगरूप सिंह, सतनाम सिंह का भाई था। जांच में पता चला है कि ये सभी खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) से जुड़े हुए थे और 'चल्दा वहीर चक्रवर्ती, अटारी' नामक संगठन के सदस्य थे। डीआईजी कुलदीप सिंह चाहल और एसएसपी वरुण शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये आतंकी मलेशिया और पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलरों के संपर्क में थे। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया है कि 27 अप्रैल की रात को रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके के पीछे उन्हीं का हाथ था। उनका मकसद पंजाब के मुख्य रेलवे मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोट करके दहशत फैलाना था। पुलिस ने इन आतंकियों के खिलाफ यूएपीए, आर्सम एक्ट और विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच में यह भी सामने आया है कि आतंकी प्रदीप खालसा के खिलाफ मानसा में 2018, 2019 और 2022 में आर्म्स एक्ट और चोरी के आरोप में तीन मामले दर्ज हैं। कुलविंदर सिंह के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी एक मामला दर्ज है। पुलिस ने खुलासा किया है कि तरनतारन में एक आटा चक्की और एक फ्रूट की दुकान का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। धमाके में मारे गए जगरूप सिंह के मोबाइल सिम से इसकी पुष्टि हुई है। आटा चक्की जगरूप सिंह के भाई के स्वामित्व में है, जबकि फ्रूट की दुकान उसके रिश्तेदार गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी की है। जगरूप सिंह सोमवार को गांव पंजवड़ से आया था और उसने गुरप्रीत को फोन किया था। इसके बाद उसने अपनी बाइक अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पार्क की और शंभू पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाया था। आतंकियों का इरादा धमाके की वीडियो रिकॉर्डिंग करके पाकिस्तान और मलेशिया स्थित अपने हैंडलरों को भेजना था। इसके लिए उन्होंने अपने पास चाइनीज बॉडी कैमरे रखे हुए थे। यह घटना पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है और यह स्पष्ट करती है कि आईएसआई जैसे बाहरी तत्वों द्वारा राज्य में अस्थिरता फैलाने के प्रयास जारी हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में आगे की जांच कर रही हैं और अन्य संभावित संदिग्धों की तलाश में जुट गई हैं। इस घटना के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी गई है





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शंभू विस्फोट ISI आतंकवादी गिरफ्तारी खालिस्तान अमृतपाल सिंह पंजाब

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