शत्रुघ्न सिन्हा को देवानंद की वह सुनहरी सलाह जिसने बदल दी उनकी जिंदगी

दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने इंडियन आइडल के मंच पर बताया कि कैसे देवानंद ने उन्हें मूल बने रहने की सलाह दी, जिसने उनके पूरे करियर को प्रभावित किया।

बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में इंडियन आइडल के मंच पर अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद किया और दिग्गज अभिनेता देवानंद से मिली एक अनमोल सलाह के बारे में बताया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उनके करियर की नींव देवानंद के साथ रखी गई थी, और उन्होंने उस सुनहरी सलाह को कभी नहीं भुलाया जो उनकी कामयाबी का कारण बनी। देवानंद ने उन्हें सिखाया कि किसी की नकल करने के बजाय खुद की मौलिकता बनाए रखना कितना जरूरी है। यह सलाह शत्रुघ्न सिन्हा के लिए जीवनभर काम आई और उन्होंने इसे अपने अभिनय का आधार बनाया। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि उनकी पहली फिल्म प्रेम पुजारी में देवानंद ने उन्हें एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण रोल दिया था। उस फिल्म में उन्होंने एक पाकिस्तानी किरदार निभाया, और जब उन्होंने अपना पहला डायलॉग बोला तो पूरे सेट पर तालियां बज गईं। देवानंद ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा देवानंद की फिल्म गैम्बलर में भी नजर आए। अपने करियर के शुरुआती दिनों में वह देवानंद के काम से काफी प्रभावित थे, लेकिन देवानंद ने उन्हें सलाह दी कि वह किसी की कॉपी न करें और अपनी मौलिक शैली विकसित करें। यह सलाह उनके लिए एक मार्गदर्शक साबित हुई। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा कि देवानंद ने उन्हें सिर्फ काम ही नहीं दिया, बल्कि उनका आशीर्वाद भी दिया। जब शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रेम पुजारी में अपना लंबा डायलॉग दिया, तो सबसे जोरदार तालियां खुद देवानंद ने बजाईं। उस दिन के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवानंद की यह सलाह कि किसी की नकल मत करो, अपनी ओरिजिनल चीजों को मेंटेन रखो, आज भी उनके दिल में बसती है। यह सलाह न सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा के करियर के लिए बल्कि हर उस कलाकार के लिए प्रेरणादायक है जो अपनी पहचान बनाना चाहता है। देवानंद का यह सिखाया सबक शत्रुघ्न सिन्हा को हमेशा याद रहेगा, और वह इसे अगली पीढ़ी के कलाकारों तक पहुंचाना चाहते हैं.

बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में इंडियन आइडल के मंच पर अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद किया और दिग्गज अभिनेता देवानंद से मिली एक अनमोल सलाह के बारे में बताया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उनके करियर की नींव देवानंद के साथ रखी गई थी, और उन्होंने उस सुनहरी सलाह को कभी नहीं भुलाया जो उनकी कामयाबी का कारण बनी। देवानंद ने उन्हें सिखाया कि किसी की नकल करने के बजाय खुद की मौलिकता बनाए रखना कितना जरूरी है। यह सलाह शत्रुघ्न सिन्हा के लिए जीवनभर काम आई और उन्होंने इसे अपने अभिनय का आधार बनाया। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि उनकी पहली फिल्म प्रेम पुजारी में देवानंद ने उन्हें एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण रोल दिया था। उस फिल्म में उन्होंने एक पाकिस्तानी किरदार निभाया, और जब उन्होंने अपना पहला डायलॉग बोला तो पूरे सेट पर तालियां बज गईं। देवानंद ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा देवानंद की फिल्म गैम्बलर में भी नजर आए। अपने करियर के शुरुआती दिनों में वह देवानंद के काम से काफी प्रभावित थे, लेकिन देवानंद ने उन्हें सलाह दी कि वह किसी की कॉपी न करें और अपनी मौलिक शैली विकसित करें। यह सलाह उनके लिए एक मार्गदर्शक साबित हुई। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा कि देवानंद ने उन्हें सिर्फ काम ही नहीं दिया, बल्कि उनका आशीर्वाद भी दिया। जब शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रेम पुजारी में अपना लंबा डायलॉग दिया, तो सबसे जोरदार तालियां खुद देवानंद ने बजाईं। उस दिन के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवानंद की यह सलाह कि किसी की नकल मत करो, अपनी ओरिजिनल चीजों को मेंटेन रखो, आज भी उनके दिल में बसती है। यह सलाह न सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा के करियर के लिए बल्कि हर उस कलाकार के लिए प्रेरणादायक है जो अपनी पहचान बनाना चाहता है। देवानंद का यह सिखाया सबक शत्रुघ्न सिन्हा को हमेशा याद रहेगा, और वह इसे अगली पीढ़ी के कलाकारों तक पहुंचाना चाहते हैं





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