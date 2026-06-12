शनिवार को पीपल की पूजा: विधि, लाभ और सावधानियां

शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से शनि दोष, साढ़ेसाती और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। जानें पूजा की सही विधि, समय और महत्वपूर्ण नियम।
शनिवार का दिन पीपल वृक्ष की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को देवतुल्य माना गया है और इसकी पूजा से शनिदेव एवं पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनिवार को विधि-विधान से पीपल की पूजा करने से शनि दोष एवं साढ़ेसाती के दुष्प्रभाव कम होते हैं। इसके साथ ही पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और फिजूलखर्ची पर अंकुश लगता है। आइए विस्तार से जानें शनिवार को पीपल पूजन की विधि और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। पीपल वृक्ष की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है, जो सुबह लगभग 3 बजकर 30 मिनट से लेकर 5 बजकर 30 मिनट तक रहता है। इस समय उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। फिर कच्चे दूध से शनिदेव का अभिषेक करें और पीपल की जड़ में भी दूध अर्पित करें। यदि कुंडली में विष योग हो तो यह कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे विष योग समाप्त होता है और शनि ग्रह अनुकूल होता है। जिन लोगों पर पितृ दोष हो, वे शनिवार या अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सफेद सूत 7 या 11 बार लपेटते हुए परिक्रमा करें और जड़ में काले तिल चढ़ाएं। इससे पितृ दोष समाप्त होता है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। शाम के समय भी पीपल पूजा का विशेष महत्व है। शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद पीपल की पूजा वर्जित है, क्योंकि दिन में लक्ष्मी वास करती हैं और रात में अलक्ष्मी। रात में पूजा करने से आर्थिक तंगी बढ़ सकती है। अगर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो तो शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाकर लोहे के कटोरे में अपना मुख देखकर रख दें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि जीवन में बड़ी परेशानी, धन हानि या शत्रु बाधा हो तो शनिवार सूर्यास्त के समय पीपल के नीचे बैठकर मंत्र जाप करें। इससे फिजूलखर्ची कम होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। शनिवार को कभी भी पीपल का पेड़ न काटें, इससे दोष लगते हैं। रविवार को पीपल पूजा वर्जित है। इन सरल उपायों को अपनाकर आप शनि ग्रह की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं.
शनिवार का दिन पीपल वृक्ष की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को देवतुल्य माना गया है और इसकी पूजा से शनिदेव एवं पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनिवार को विधि-विधान से पीपल की पूजा करने से शनि दोष एवं साढ़ेसाती के दुष्प्रभाव कम होते हैं। इसके साथ ही पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और फिजूलखर्ची पर अंकुश लगता है। आइए विस्तार से जानें शनिवार को पीपल पूजन की विधि और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। पीपल वृक्ष की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है, जो सुबह लगभग 3 बजकर 30 मिनट से लेकर 5 बजकर 30 मिनट तक रहता है। इस समय उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। फिर कच्चे दूध से शनिदेव का अभिषेक करें और पीपल की जड़ में भी दूध अर्पित करें। यदि कुंडली में विष योग हो तो यह कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे विष योग समाप्त होता है और शनि ग्रह अनुकूल होता है। जिन लोगों पर पितृ दोष हो, वे शनिवार या अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सफेद सूत 7 या 11 बार लपेटते हुए परिक्रमा करें और जड़ में काले तिल चढ़ाएं। इससे पितृ दोष समाप्त होता है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। शाम के समय भी पीपल पूजा का विशेष महत्व है। शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद पीपल की पूजा वर्जित है, क्योंकि दिन में लक्ष्मी वास करती हैं और रात में अलक्ष्मी। रात में पूजा करने से आर्थिक तंगी बढ़ सकती है। अगर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो तो शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाकर लोहे के कटोरे में अपना मुख देखकर रख दें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि जीवन में बड़ी परेशानी, धन हानि या शत्रु बाधा हो तो शनिवार सूर्यास्त के समय पीपल के नीचे बैठकर मंत्र जाप करें। इससे फिजूलखर्ची कम होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। शनिवार को कभी भी पीपल का पेड़ न काटें, इससे दोष लगते हैं। रविवार को पीपल पूजा वर्जित है। इन सरल उपायों को अपनाकर आप शनि ग्रह की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं
पीपल पूजा शनिवार शनि दोष पितृ दोष वास्तु उपाय