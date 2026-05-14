शनि जयंती 2026: जानें पूजा की संपूर्ण विधि, तेल चढ़ाने का धार्मिक महत्व और विशेष सावधानियां

शनि जयंती 2026 पर शनि देव की कृपा पाने के लिए सही पूजा विधि, सरसों का तेल चढ़ाने की पौराणिक कथा और पूजा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का विस्तृत लेख।

सनातन धर्म की प्राचीन मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का अधिष्ठाता और कर्मफल दाता माना गया है। उनका व्यक्तित्व अनुशासन, धैर्य और सत्य का प्रतीक है। यह माना जाता है कि शनि देव किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बल्कि व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। यही कारण है कि शनि देव की पूजा में केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसमें कड़े नियमों का पालन और संयम का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष 2026 में शनि जयंती का पावन पर्व 16 मई को मनाया जाएगा। इस विशेष दिन पर करोड़ों भक्त शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं और पूरी निष्ठा के साथ विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं। इस पूजा का मुख्य आकर्षण शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करना होता है, जिसे अत्यंत फलदायी माना गया है। हालांकि, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा के दौरान की गई एक छोटी सी त्रुटि भी पूजा के आध्यात्मिक लाभ को कम कर सकती है, इसलिए सही विधि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा के पीछे एक अत्यंत गहरी पौराणिक कथा छिपी हुई है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, जब लंकापति रावण ने शनि देव को अपनी कैद में बंदी बना लिया था, तब शनि देव अत्यधिक कष्ट में थे। बाद में, जब भगवान हनुमान जी ने रावण के बंधन से शनि देव को मुक्त कराया, तो शनि देव के शरीर में अत्यधिक दर्द और जकड़न महसूस हो रही थी। हनुमान जी ने दयाभाव दिखाते हुए उनके शरीर पर तेल की मालिश की, जिससे शनि देव को असीम शांति और शारीरिक आराम प्राप्त हुआ। इसी घटना के बाद से शनि देव को तेल अर्पित करने की परंपरा की शुरुआत हुई। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो तेल को शनि ग्रह की ऊर्जा से जोड़ा गया है, और शुद्ध सरसों का तेल चढ़ाने से व्यक्ति की कुंडली में मौजूद शनि दोष का प्रभाव कम होता है, मानसिक तनाव दूर होता है और जीवन में स्थिरता आती है। पूजा के दौरान कई ऐसी गलतियां होती हैं जिनसे भक्तों को बचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग तेल की पूरी बोतल को सीधे शनि देव की मूर्ति पर उड़ेल देते हैं। शास्त्रों के अनुसार, ऐसा करना अनुचित माना गया है। तेल को हमेशा श्रद्धा और संयम के साथ, धीरे-धीरे अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा, कभी भी उस तेल का उपयोग न करें जो घर में पहले से इस्तेमाल किया जा चुका हो या जो बचा हुआ हो। शनि देव को हमेशा शुद्ध, ताजा और नया सरसों का तेल ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध वस्तु अर्पण करना अशुभ माना जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि पूजा में तांबे के बर्तनों का प्रयोग वर्जित है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, शनि देव की पूजा के लिए लोहे या मिट्टी के पात्रों और दीपकों का उपयोग करना सबसे शुभ होता है। इसके साथ ही, शनि देव अनुशासन के देवता हैं, इसलिए पूजा के दिन क्रोध करना, झूठ बोलना या किसी का अपमान करना आपकी पूजा के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त कर सकता है। शनि जयंती की पूजा विधि अत्यंत सरल किंतु प्रभावशाली है। इस दिन साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और पूरे दिन व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। वस्त्रों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए; इस दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग शनि देव को प्रिय हैं। इसके पश्चात, पास के किसी शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष को शनि देव का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए वहां सरसों का तेल , काले तिल, नीले फूल, काली उड़द और काले वस्त्र अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष फलदायी होता है, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों पर शनि देव की प्रतिकूल दृष्टि नहीं पड़ती है। केवल कर्मकांड ही नहीं, बल्कि परोपकार भी शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम मार्ग है। शनि जयंती के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। गरीबों और असहाय लोगों को भोजन कराना, उन्हें ठंड से बचाने के लिए कंबल देना, काले तिल, लोहे के बर्तन और चप्पल दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। शनि देव उन लोगों से शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो दीन-दुखियों की सेवा करते हैं और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन लाता है और दूसरों के प्रति दयाभाव रखता है, तो उसे शनि देव के आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और वह भौतिक व आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर उन्नति प्राप्त करता है.

सनातन धर्म की प्राचीन मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का अधिष्ठाता और कर्मफल दाता माना गया है। उनका व्यक्तित्व अनुशासन, धैर्य और सत्य का प्रतीक है। यह माना जाता है कि शनि देव किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बल्कि व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। यही कारण है कि शनि देव की पूजा में केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसमें कड़े नियमों का पालन और संयम का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष 2026 में शनि जयंती का पावन पर्व 16 मई को मनाया जाएगा। इस विशेष दिन पर करोड़ों भक्त शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं और पूरी निष्ठा के साथ विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं। इस पूजा का मुख्य आकर्षण शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करना होता है, जिसे अत्यंत फलदायी माना गया है। हालांकि, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा के दौरान की गई एक छोटी सी त्रुटि भी पूजा के आध्यात्मिक लाभ को कम कर सकती है, इसलिए सही विधि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा के पीछे एक अत्यंत गहरी पौराणिक कथा छिपी हुई है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, जब लंकापति रावण ने शनि देव को अपनी कैद में बंदी बना लिया था, तब शनि देव अत्यधिक कष्ट में थे। बाद में, जब भगवान हनुमान जी ने रावण के बंधन से शनि देव को मुक्त कराया, तो शनि देव के शरीर में अत्यधिक दर्द और जकड़न महसूस हो रही थी। हनुमान जी ने दयाभाव दिखाते हुए उनके शरीर पर तेल की मालिश की, जिससे शनि देव को असीम शांति और शारीरिक आराम प्राप्त हुआ। इसी घटना के बाद से शनि देव को तेल अर्पित करने की परंपरा की शुरुआत हुई। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो तेल को शनि ग्रह की ऊर्जा से जोड़ा गया है, और शुद्ध सरसों का तेल चढ़ाने से व्यक्ति की कुंडली में मौजूद शनि दोष का प्रभाव कम होता है, मानसिक तनाव दूर होता है और जीवन में स्थिरता आती है। पूजा के दौरान कई ऐसी गलतियां होती हैं जिनसे भक्तों को बचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग तेल की पूरी बोतल को सीधे शनि देव की मूर्ति पर उड़ेल देते हैं। शास्त्रों के अनुसार, ऐसा करना अनुचित माना गया है। तेल को हमेशा श्रद्धा और संयम के साथ, धीरे-धीरे अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा, कभी भी उस तेल का उपयोग न करें जो घर में पहले से इस्तेमाल किया जा चुका हो या जो बचा हुआ हो। शनि देव को हमेशा शुद्ध, ताजा और नया सरसों का तेल ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध वस्तु अर्पण करना अशुभ माना जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि पूजा में तांबे के बर्तनों का प्रयोग वर्जित है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, शनि देव की पूजा के लिए लोहे या मिट्टी के पात्रों और दीपकों का उपयोग करना सबसे शुभ होता है। इसके साथ ही, शनि देव अनुशासन के देवता हैं, इसलिए पूजा के दिन क्रोध करना, झूठ बोलना या किसी का अपमान करना आपकी पूजा के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त कर सकता है। शनि जयंती की पूजा विधि अत्यंत सरल किंतु प्रभावशाली है। इस दिन साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और पूरे दिन व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। वस्त्रों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए; इस दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग शनि देव को प्रिय हैं। इसके पश्चात, पास के किसी शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष को शनि देव का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए वहां सरसों का तेल, काले तिल, नीले फूल, काली उड़द और काले वस्त्र अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष फलदायी होता है, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों पर शनि देव की प्रतिकूल दृष्टि नहीं पड़ती है। केवल कर्मकांड ही नहीं, बल्कि परोपकार भी शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम मार्ग है। शनि जयंती के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। गरीबों और असहाय लोगों को भोजन कराना, उन्हें ठंड से बचाने के लिए कंबल देना, काले तिल, लोहे के बर्तन और चप्पल दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। शनि देव उन लोगों से शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो दीन-दुखियों की सेवा करते हैं और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन लाता है और दूसरों के प्रति दयाभाव रखता है, तो उसे शनि देव के आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और वह भौतिक व आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर उन्नति प्राप्त करता है





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