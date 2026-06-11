Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

शनि वक्री 2026: कुंभ और मीन राशि के लिए वरदान साबित होगी शनि की उल्टी चाल, साढ़ेसाती के कष्टों से मिलेगी मुक्ति

ज्योतिष News

शनि वक्री 2026: कुंभ और मीन राशि के लिए वरदान साबित होगी शनि की उल्टी चाल, साढ़ेसाती के कष्टों से मिलेगी मुक्ति
शनि वक्री 2026शनि साढ़ेसातीकुंभ राशि
📆11-06-2026 05:21:00
📰AajTak
178 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 92% · Publisher: 63%

27 जुलाई 2026 से शनि देव वक्री होने जा रहे हैं। यह ज्योतिषीय घटना विशेष रूप से कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए मानसिक और आर्थिक संकटों से राहत लेकर आएगी।

ज्योतिष शास्त्र के गहन विश्लेषण के अनुसार शनि देव को कर्मफल दाता और न्याय का सर्वोच्च देवता माना जाता है। जब भी शनि अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं, चाहे वह राशि परिवर्तन हो या मार्गी से वक्री होना, उसका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड और विशेष रूप से सभी बारह राशियों पर गहराई से पड़ता है। वर्ष 2026 में एक ऐसी ही अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ज्योतिष ीय घटना घटित होने जा रही है। द्रिक पंचांग की गणनाओं के अनुसार, शनि देव 27 जुलाई 2026 को वक्री होने जा रहे हैं, अर्थात वे उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे। यह वक्री अवस्था 11 दिसंबर 2026 तक बनी रहेगी, जिससे कुल 138 दिनों की एक ऐसी अवधि निर्मित होगी जो कई जातकों के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। सामान्यतः ज्योतिष में शनि की वक्री चाल को चुनौतीपूर्ण और कष्टदायक माना जाता है, परंतु इस बार की स्थिति भिन्न है। यह अवधि विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो वर्तमान में शनि की साढ़ेसाती के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा। कुंभ राशि के लोग इस समय शनि की साढ़ेसाती के अंतिम चरण यानी अवरोही चरण का सामना कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से इन जातकों ने अत्यधिक मानसिक तनाव, कार्यों में बार-बार आने वाली रुकावटों और एक अज्ञात भय का अनुभव किया है। 27 जुलाई से शुरू होने वाली शनि की यह उल्टी चाल उनके जीवन में राहत की एक बड़ी खिड़की खोलने वाली है। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे या जिनका पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था, उन्हें इस अवधि में धन लाभ के प्रबल योग प्राप्त होंगे। व्यापार में हो रहे लगातार घाटे अब समाप्त होंगे और आय के नए स्रोत खुलेंगे। नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय और भी सुखद होगा क्योंकि कार्यक्षेत्र में चल रही आंतरिक राजनीति और षड्यंत्रों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। उनके कठिन परिश्रम और समर्पण को उच्च अधिकारियों द्वारा पहचाना जाएगा और उन्हें उचित सराहना एवं सम्मान प्राप्त होगा, जिससे उनका आत्मविश्वास पुनः जागृत होगा। वहीं दूसरी ओर, मीन राशि के जातकों के लिए भी यह वक्री काल अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। मीन राशि के लोग वर्तमान में शनि की साढ़ेसाती के दूसरे यानी मध्य चरण से गुजर रहे हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र में सबसे अधिक कष्टदायी और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। हालांकि, इस वक्री अवधि के दौरान शनि देव का स्वभाव मीन राशि वालों के प्रति थोड़ा नरम रहेगा। पिछले कई महीनों से जो कार्य पूरी तरह ठप पड़े थे या जिनमें अत्यधिक विलंब हो रहा था, वे अब अचानक गति पकड़ेंगे। विशेष रूप से जो लोग मीडिया, कला या व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह 138 दिनों का समय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। उन्हें कोई बड़ी व्यावसायिक डील मिल सकती है या करियर में कोई महत्वपूर्ण नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पुराने समय में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई होगी और जीवन में स्थिरता आएगी। इसके अतिरिक्त, लंबे समय से चली आ रही पुरानी बीमारियों और शारीरिक कष्टों में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा, जिससे वे मानसिक रूप से अधिक सशक्त महसूस करेंगे। शनि देव की इस कृपा को और अधिक बढ़ाने तथा साढ़ेसाती के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कुछ अचूक और सरल ज्योतिष ीय उपाय बताए गए हैं। जातकों को सलाह दी जाती है कि वे हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखा दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, क्योंकि पीपल में देवताओं का वास माना जाता है और शनि देव इसकी पूजा से प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही, शनिवार के दिन किसी निर्धन, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति को काली उड़द, काले तिल, काले वस्त्र या काले छाते का दान करना अत्यंत शुभ फलदायी रहता है। यह दान न केवल शनि के दोषों को कम करता है बल्कि जीवन में सकारात्मकता का संचार भी करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय यह है कि हनुमान जी की भक्ति की जाए, क्योंकि मान्यता है कि शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते। इसलिए, नियमित रूप से या प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना और बजरंग बली की आराधना करना मानसिक शांति और भौतिक समृद्धि प्रदान करने वाला सिद्ध होगा.

ज्योतिष शास्त्र के गहन विश्लेषण के अनुसार शनि देव को कर्मफल दाता और न्याय का सर्वोच्च देवता माना जाता है। जब भी शनि अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं, चाहे वह राशि परिवर्तन हो या मार्गी से वक्री होना, उसका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड और विशेष रूप से सभी बारह राशियों पर गहराई से पड़ता है। वर्ष 2026 में एक ऐसी ही अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है। द्रिक पंचांग की गणनाओं के अनुसार, शनि देव 27 जुलाई 2026 को वक्री होने जा रहे हैं, अर्थात वे उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे। यह वक्री अवस्था 11 दिसंबर 2026 तक बनी रहेगी, जिससे कुल 138 दिनों की एक ऐसी अवधि निर्मित होगी जो कई जातकों के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। सामान्यतः ज्योतिष में शनि की वक्री चाल को चुनौतीपूर्ण और कष्टदायक माना जाता है, परंतु इस बार की स्थिति भिन्न है। यह अवधि विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो वर्तमान में शनि की साढ़ेसाती के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा। कुंभ राशि के लोग इस समय शनि की साढ़ेसाती के अंतिम चरण यानी अवरोही चरण का सामना कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से इन जातकों ने अत्यधिक मानसिक तनाव, कार्यों में बार-बार आने वाली रुकावटों और एक अज्ञात भय का अनुभव किया है। 27 जुलाई से शुरू होने वाली शनि की यह उल्टी चाल उनके जीवन में राहत की एक बड़ी खिड़की खोलने वाली है। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे या जिनका पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था, उन्हें इस अवधि में धन लाभ के प्रबल योग प्राप्त होंगे। व्यापार में हो रहे लगातार घाटे अब समाप्त होंगे और आय के नए स्रोत खुलेंगे। नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय और भी सुखद होगा क्योंकि कार्यक्षेत्र में चल रही आंतरिक राजनीति और षड्यंत्रों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। उनके कठिन परिश्रम और समर्पण को उच्च अधिकारियों द्वारा पहचाना जाएगा और उन्हें उचित सराहना एवं सम्मान प्राप्त होगा, जिससे उनका आत्मविश्वास पुनः जागृत होगा। वहीं दूसरी ओर, मीन राशि के जातकों के लिए भी यह वक्री काल अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। मीन राशि के लोग वर्तमान में शनि की साढ़ेसाती के दूसरे यानी मध्य चरण से गुजर रहे हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र में सबसे अधिक कष्टदायी और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। हालांकि, इस वक्री अवधि के दौरान शनि देव का स्वभाव मीन राशि वालों के प्रति थोड़ा नरम रहेगा। पिछले कई महीनों से जो कार्य पूरी तरह ठप पड़े थे या जिनमें अत्यधिक विलंब हो रहा था, वे अब अचानक गति पकड़ेंगे। विशेष रूप से जो लोग मीडिया, कला या व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह 138 दिनों का समय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। उन्हें कोई बड़ी व्यावसायिक डील मिल सकती है या करियर में कोई महत्वपूर्ण नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पुराने समय में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई होगी और जीवन में स्थिरता आएगी। इसके अतिरिक्त, लंबे समय से चली आ रही पुरानी बीमारियों और शारीरिक कष्टों में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा, जिससे वे मानसिक रूप से अधिक सशक्त महसूस करेंगे। शनि देव की इस कृपा को और अधिक बढ़ाने तथा साढ़ेसाती के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कुछ अचूक और सरल ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं। जातकों को सलाह दी जाती है कि वे हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखा दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, क्योंकि पीपल में देवताओं का वास माना जाता है और शनि देव इसकी पूजा से प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही, शनिवार के दिन किसी निर्धन, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति को काली उड़द, काले तिल, काले वस्त्र या काले छाते का दान करना अत्यंत शुभ फलदायी रहता है। यह दान न केवल शनि के दोषों को कम करता है बल्कि जीवन में सकारात्मकता का संचार भी करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय यह है कि हनुमान जी की भक्ति की जाए, क्योंकि मान्यता है कि शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते। इसलिए, नियमित रूप से या प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना और बजरंग बली की आराधना करना मानसिक शांति और भौतिक समृद्धि प्रदान करने वाला सिद्ध होगा

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AajTak /  🏆 5. in İN

शनि वक्री 2026 शनि साढ़ेसाती कुंभ राशि मीन राशि ज्योतिष उपाय

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

जगन्नाथ रथ यात्रा 2026: 16 जुलाई से शुरू, 108 घड़ों से स्नान और यात्रा से जुड़े खास तथ्यजगन्नाथ रथ यात्रा 2026: 16 जुलाई से शुरू, 108 घड़ों से स्नान और यात्रा से जुड़े खास तथ्यजगन्नाथ रथ यात्रा 2026 की पूरी जानकारी। यात्रा की तिथियाँ, 108 घड़ों से स्नान की Pranali, रथों के नाम और विशेषताएं, तथा यात्रा के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
Read more »

आईआईटी मद्रास 'भारत इनोवेट्स 2026' में दिखाएगा डीप-टेक इनोवेशन और स्टार्टअप्स की ताकतआईआईटी मद्रास 'भारत इनोवेट्स 2026' में दिखाएगा डीप-टेक इनोवेशन और स्टार्टअप्स की ताकतआईआईटी मद्रास 'भारत इनोवेट्स 2026' में दिखाएगा डीप-टेक इनोवेशन और स्टार्टअप्स की ताकत
Read more »

10 जून 2026 का हिंदी राशिफल: मेष, मिथुन और कन्या राशि के लिए शुभ सूचनाएं10 जून 2026 का हिंदी राशिफल: मेष, मिथुन और कन्या राशि के लिए शुभ सूचनाएं10 जून 2026 की राशिफल जानकारी: विभिन्न राशियों के लिए आज का भविष्यफल, व्यवसायिक और निजी जीवन पर सलाह, तथा शुभ उपाय।
Read more »

CUET UG Answer Key: सीयूईटी यूजी परीक्षा की उत्तरकुंजी जारी, 15.6 लाख से अधिक छात्रों ने किया था आवेदनCUET UG Answer Key: सीयूईटी यूजी परीक्षा की उत्तरकुंजी जारी, 15.6 लाख से अधिक छात्रों ने किया था आवेदनCUET UG 2026 Answer Key: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सीयूईटी यूजी की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इस परीक्षा के लिए 15.6 लाख
Read more »

महिला टी20 विश्वकप का आगाज 12 जून से: यहां देखें पूरा शेड्यूल; इस दिन होगा भारत-पाकिस्तान के बीच महा-मुकाबलामहिला टी20 विश्वकप का आगाज 12 जून से: यहां देखें पूरा शेड्यूल; इस दिन होगा भारत-पाकिस्तान के बीच महा-मुकाबलाआईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 12 जून से इंग्लैंड और वेल्स में होने जा रहा है। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी
Read more »

कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026: तीर्थयात्रियों के लिए विशेष योग शिविर, 4 जुलाई से शुरू होगी रवानगीकैलाश मानसरोवर यात्रा 2026: तीर्थयात्रियों के लिए विशेष योग शिविर, 4 जुलाई से शुरू होगी रवानगीKailash Mansarovar Yatra 2026: गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के तीर्थयात्रियों के लिए अनुकूलन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज से कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
Read more »



Render Time: 2026-06-11 08:23:46