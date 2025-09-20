शबाना आजमी के 75वें जन्मदिन पर बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा

दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी के 75वें जन्मदिन पर बॉलीवुड सितारों ने एक भव्य पार्टी में शिरकत की, जहां करण जौहर और माधुरी दीक्षित के डांस ने समां बांधा। पार्टी में रेखा, विद्या बालन और फरहान अख्तर जैसे कई सितारे मौजूद थे।

बुधवार को, बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री शबाना आजमी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर, पूरे फिल्म जगत ने एक शानदार जश्न मनाया। इस यादगार मौके पर, शबाना आजमी ने अपने घर पर एक भव्य पार्टी का आयोजन किया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े और प्रसिद्ध चेहरे शामिल हुए। इस शानदार शाम की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिससे उनके प्रशंसकों को इस शानदार जश्न की झलक मिल रही है, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, और सितारों की चकाचौंध देखने को मिल रही है। इस पार्टी में शामिल हुए

सितारों ने इस जश्न को और भी यादगार बना दिया।\इस शाम का एक मुख्य आकर्षण फिल्ममेकर करण जौहर और खूबसूरत अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का डांस फ्लोर पर शानदार प्रदर्शन रहा। दोनों ने सदाबहार क्लासिक गाने 'डफलीवाले डफली बजा' पर थिरकते हुए डांस किया। रात के वीडियो में, पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहने करण जौहर, माधुरी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि वहां मौजूद अन्य लोग तालियां बजा रहे थे और उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। सोशल मीडिया पर यह अचानक किया गया परफॉर्मेंस तुरंत ही वायरल हो गया, जिससे फैंस ने इसे बेहद पसंद किया और दोनों की लाजवाब केमिस्ट्री की जमकर तारीफ की। कमेंट्स की बाढ़ आ गई, एक यूजर ने लिखा कि यह एक 'ओजी पार्टी' थी! जबकि दूसरे ने कहा कि यह 'महाकाव्य' था। दर्शकों ने कहा कि करण जौहर और माधुरी दीक्षित जैसा कोई नहीं। इस शानदार जश्न ने एक बार फिर साबित कर दिया कि माधुरी दीक्षित आज भी बॉलीवुड की एक शाश्वत दिवा क्यों बनी हुई हैं, जबकि करण जौहर ने भी इस मौके पर सभी का दिल जीत लिया। शबाना आजमी के जन्मदिन के जश्न में, उर्मिला मातोंडकर, रेखा, विद्या बालन, फराह खान, मनीष मल्होत्रा, सोनू निगम और महीप कपूर सहित कई जाने-माने सितारे शामिल हुए, जिससे यह पार्टी सितारों से जगमगाती हुई लग रही थी।\शबाना आजमी का एक और वीडियो भी उतना ही दिल को छू लेने वाला था, जिसमें वह अपने सौतेले बेटे फरहान अख्तर के साथ डांस फ्लोर पर थिरकती हुई नजर आईं। दोनों ने फिल्म 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' के लोकप्रिय गाने 'सेनोरिटा' पर शानदार डांस किया, जिसमें फरहान अख्तर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उनके इस अद्भुत प्रदर्शन ने पूरे हॉल में मौजूद सभी लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। बाद में, माधुरी दीक्षित के साथ उर्मिला मातोंडकर भी शामिल हुईं और दोनों ने मिलकर एक और यादगार डांस पल बनाया। इस जन्मदिन की पार्टी में एक छत के नीचे इतने सारे सितारों का जमावड़ा किसी सपने जैसा था। ऑनलाइन मौजूद फैंस इन सभी दिग्गज कलाकारों को एक साथ देखकर बहुत खुश थे और इस अविस्मरणीय पल का भरपूर आनंद ले रहे थे। पार्टी में शामिल हुए मेहमानों ने इस खास मौके को और भी यादगार बना दिया, जिससे यह जश्न बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। शबाना आजमी ने अपने जन्मदिन पर सभी को खुश किया और सभी ने उन्हें ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं दीं





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

शबाना आजमी जन्मदिन पार्टी बॉलीवुड माधुरी दीक्षित करण जौहर

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

75% उपस्थिति नहीं तो चुनाव लड़ने से रोक सकता है कॉलेज... DUSU चुनाव के बीच दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसलादिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि 75% उपस्थिति की अनिवार्य शर्त पूरी न करने वाले छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ सकते।

और पढो »

75 की उम्र में रिटायरमेंट...पीएम मोदी को लेकर चली बहस पर 85 साल के शरद पवार ने की 'नैतिक' बातएनसीपी (एसपी) के चीफ शरद पवार ने कहा है कि 75 साल की उम्र में नेताओं के रिटायरमेंट की बहस में वे नहीं पड़ सकते, क्योंकि उन्हें इसपर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हाल में यह बहस खूब हुई है, जो बुधवार को ही 75 वर्ष के हुए...

और पढो »

पीएम मोदी 75 की उम्र में भी एक ऊर्जावान लीडर, भारत दुनिया का शीर्ष स्तरीय देश : कोमैक के चेयरमैन माइक चोपीएम मोदी 75 की उम्र में भी एक ऊर्जावान लीडर, भारत दुनिया का शीर्ष स्तरीय देश : कोमैक के चेयरमैन माइक चो

और पढो »

US Citizen lady burnt to death: আমেরিকা থেকে NRI প্রেমিককে বিয়ে করতে পাঞ্জাবে এসে স্টোররুমে পোড়া লাশ ৭১-র হবু কনে!71 year old US Citizen lady Who Came To Punjab To Marry 75 year old NRI Man, Burnt To Death

और पढो »

ठगों ने कलेक्टर को भी नहीं छोड़ा...Facebook पर बनाया अकाउंट, अफसर से मांगे 75 हजारCyber Fraud Cases: कलेक्टर मृणाल मीणा ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके फर्जी फेसबुक अकाउंट से कोई पैसों की मांग करता है, तो पैसे न भेजें और तुरंत उस अकाउंट को अनफ्रेंड कर दें.

और पढो »

75 साल की हुईं शबाना आजमी, जावेद अख्तर संग किया रोमांटिक डांस, Videoशबाना आजमी ने अपने 75वें जन्मदिन पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ ग्रैंड पार्टी की. इस मौके पर उन्होंने अपने पति जावेद अख्तर के साथ रोमांटिक डांस किया, जिसने सभी का दिल जीत लिया.

और पढो »