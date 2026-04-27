शमी के सिक्स से मैच टाई, रिंकू के लगातार 4 सिक्स, लखनऊ घर पर आठवां मैच हारी

कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 के 38वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को सुपर ओवर में हराया। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार 4 सिक्स लगाए और 5 कैच भी लपके। मोहम्मद शमी ने आखिरी गेंद पर सिक्स लगाकर मैच टाई कराया। लखनऊ ने होम ग्राउंड पर लगातार 8वीं हार का सामना किया, जो एक रिकॉर्ड है।

कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 के 38वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को सुपर ओवर में हराया। यह एक रोमांचक मुकाबला रहा जिसमें दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। रविवार को एक अजीब घटना भी हुई जब अंगकृष रघुवंशी फील्डिंग में रुकावट डालने पर रनआउट दिए गए। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार 4 सिक्स लगाए और 5 कैच भी लपके। मोहम्मद शमी ने आखिरी गेंद पर सिक्स लगाकर मैच टाई कराया। यह मैच लखनऊ के लिए एक और हार बन गई, जो अपने होम ग्राउंड पर लगातार 8वीं हार का सामना कर रही है। इस तरह लखनऊ सुपर जायंट्स डेक्कन चार्जर्स के बराबर पहुंच गई है, जो भी लगातार 8 मैचों में हार चुके थे। दिल्ली के पास इस रिकॉर्ड में सबसे अधिक 9 हार हैं। रिंकू सिंह ने इस मैच में 83 रन और 5 कैच लेकर एक रिकॉर्ड बना दिया। वे ऐसा करने वाले चौथे खिलाड़ी बने। उनसे पहले जैक कैलिस, रियान पराग और डेरिल मिचेल यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। मोहसिन खान ने कोलकाता के खिलाफ 4 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट लिए। यह इस IPL में किसी भी गेंदबाज का एक मैच में बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा। मोहसिन ने रहाणे, सइफर्ट, ग्रीन और पावेल को आउट किया। दूसरे नंबर पर CSK के अकील हुसैन हैं, जिन्होंने MI के खिलाफ 17 रन देकर 4 विकेट लिए थे। पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर कोलकाता के अंगकृष रघुवंशी अजीबोगरीब तरीके से आउट दिए गए। प्रिंस यादव की गेंद को उन्होंने मिड-ऑन की ओर खेल ा और रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन बीच में ही वापस लौटना पड़ा। मोहम्मद शमी ने रनआउट के लिए थ्रो किया। रघुवंशी ने क्रीज में पहुंचने की कोशिश में डाइव लगाई, लेकिन वे लाइन से थोड़ा बाहर गेंद की दिशा में चले गए। LSG की अपील पर थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद फैसला दिया कि रघुवंशी ने गेंद की लाइन में आकर फील्डिंग में बाधा डाली, जिसके चलते उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट करार दिया गया। रघुवंशी और KKR का डग-आउट फैसले से रनआउट से नाराज दिखा। कोलकाता की पारी के 19वें ओवर में रिंकू सिंह चौका लगाकर अपनी फिफ्टी पूरी की। ओवर की दूसरी गेंद पर शमी ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन वे लेंथ से चूक गए। रिंकू ने लेग साइड में पीछे हटते हुए एक्स्ट्रा कवर के पास से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। इसी के साथ रिंकू ने 42 गेंद पर अपनी फिफ्टी पूरी की। कोलकाता की पारी के आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने दिग्वेश राठी को 4 सिक्स लगा दिए। उन्होंने दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी गेंद पर छक्के लगाए। दिग्वेश के इस ओवर में 2 वाइड सहित 26 रन बने। LSG की पारी के दूसरे ओवर में पॉवेल ने डाइव करते हुए शानदार कैच पकड़ा। वैभव अरोड़ा की पहली गेंद पर मिशेल मार्श ने पुल शॉट खेल ा, लेकिन टाइमिंग सही नहीं हुई। मिड-ऑन पर खड़े रोवमैन पॉवेल ने पीछे दौड़ते हुए डाइव लगाया और कैच पकड़ा। हालांकि इस दौरान उन्हें चोट भी लगी। लखनऊ की पारी के दौरान कोलकाता के रिंकू सिंह ने बाउंड्री लाइन पर गजब कैच पकड़ा। 11वें ओवर की दूसरी गेंद कैमरन ग्रीन ने फुल लेंथ डाली। ऐडन मार्करम ने लॉन्ग-ऑफ की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेल ा। वहां रिंकू सिंह मौजूद थे। उन्होंने बाउंड्री लाइन के बेहद करीब छलांग लगाकर गेंद को पकड़ा, फिर बाउंड्री रोप के बाहर जाने से पहले गेंद को हवा में फेंक दिया और फिर अंदर आकर कैच पूरा किया। मार्करम 31 रन बनाकर आउट हुए। 20वें ओवर में LSG को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। कार्तिक त्यागी ने ओवर की दूसरी गेंद नो-बॉल डाल दी, हालांकि इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। अगली गेंद फ्री हिट थी, जिसपर फिर कार्तिक त्यागी ने हाईट की नो-बॉल डाल दी। लगातार दो बीमर की वजह से अंपायर ने पहले तो इसे डेंजरस मानते हुए गेंदबाज को ओवर फेंकने से मना कर दिया हालांकि फिर वापस कार्तिक को गेंदबाजी की अनुमति दी। LSG को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 7 रन चाहिए थे। कार्तिक त्यागी ने स्टंप पर फुल गेंद डाली, जिसपर मोहम्मद शमी ने लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया। इसी के साथ स्कोर टाई हो गया और मैच सुपर ओवर में पहुंच गया। सुपर ओवर में पहले LSG बल्लेबाजी के लिए उतरी। लखनऊ के लिए निकोलस पूरन और ऐडन मार्करम बल्लेबाजी के लिए उतरे, सुनील नरेन गेंदबाजी के लिए आए। पहली गेंद पर ही नरेन ने पूरन को क्लीन बोल्ड कर दिया। तीसरे नंबर पर कप्तान ऋषभ पंत आए, जिन्होंने दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में मार्करम लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए। सुपर ओवर में नरेन की तीसरी गेंद पर रोवमन पॉवेल और रिंकू सिंह की जोड़ी ने शानदार कैच पकड़ा। ऐडन मार्करम ने लॉन्ग ऑफ पर छक्के के लिए खेल ा। बाउंड्री लाइन पर खड़े पॉवेल ने रनिंग करते हुए गेंद रिंकू की ओर उछाल दिया। रिंकू ने कैच कंप्लीट कर LSG को सुपर ओवर में 1 रन पर रोक दिया। रिंकू सिंह का विनिंग चौका मैच में बैट और फील्डिंग से शानदार परफॉर्मेंस करने वाले रिंकू सिंह सुपर ओवर में बैटिंग के लिए आए। उनके साथ KKR के लिए पॉवेल नॉन-स्ट्राइक पर उतरे। रिंकू ने प्रिंस यादव की पहली गेंद पर ही चौका लगाकर टीम को मैच जीता दिया.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 के 38वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को सुपर ओवर में हराया। यह एक रोमांचक मुकाबला रहा जिसमें दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। रविवार को एक अजीब घटना भी हुई जब अंगकृष रघुवंशी फील्डिंग में रुकावट डालने पर रनआउट दिए गए। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार 4 सिक्स लगाए और 5 कैच भी लपके। मोहम्मद शमी ने आखिरी गेंद पर सिक्स लगाकर मैच टाई कराया। यह मैच लखनऊ के लिए एक और हार बन गई, जो अपने होम ग्राउंड पर लगातार 8वीं हार का सामना कर रही है। इस तरह लखनऊ सुपर जायंट्स डेक्कन चार्जर्स के बराबर पहुंच गई है, जो भी लगातार 8 मैचों में हार चुके थे। दिल्ली के पास इस रिकॉर्ड में सबसे अधिक 9 हार हैं। रिंकू सिंह ने इस मैच में 83 रन और 5 कैच लेकर एक रिकॉर्ड बना दिया। वे ऐसा करने वाले चौथे खिलाड़ी बने। उनसे पहले जैक कैलिस, रियान पराग और डेरिल मिचेल यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। मोहसिन खान ने कोलकाता के खिलाफ 4 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट लिए। यह इस IPL में किसी भी गेंदबाज का एक मैच में बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा। मोहसिन ने रहाणे, सइफर्ट, ग्रीन और पावेल को आउट किया। दूसरे नंबर पर CSK के अकील हुसैन हैं, जिन्होंने MI के खिलाफ 17 रन देकर 4 विकेट लिए थे। पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर कोलकाता के अंगकृष रघुवंशी अजीबोगरीब तरीके से आउट दिए गए। प्रिंस यादव की गेंद को उन्होंने मिड-ऑन की ओर खेला और रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन बीच में ही वापस लौटना पड़ा। मोहम्मद शमी ने रनआउट के लिए थ्रो किया। रघुवंशी ने क्रीज में पहुंचने की कोशिश में डाइव लगाई, लेकिन वे लाइन से थोड़ा बाहर गेंद की दिशा में चले गए। LSG की अपील पर थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद फैसला दिया कि रघुवंशी ने गेंद की लाइन में आकर फील्डिंग में बाधा डाली, जिसके चलते उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट करार दिया गया। रघुवंशी और KKR का डग-आउट फैसले से रनआउट से नाराज दिखा। कोलकाता की पारी के 19वें ओवर में रिंकू सिंह चौका लगाकर अपनी फिफ्टी पूरी की। ओवर की दूसरी गेंद पर शमी ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन वे लेंथ से चूक गए। रिंकू ने लेग साइड में पीछे हटते हुए एक्स्ट्रा कवर के पास से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। इसी के साथ रिंकू ने 42 गेंद पर अपनी फिफ्टी पूरी की। कोलकाता की पारी के आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने दिग्वेश राठी को 4 सिक्स लगा दिए। उन्होंने दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी गेंद पर छक्के लगाए। दिग्वेश के इस ओवर में 2 वाइड सहित 26 रन बने। LSG की पारी के दूसरे ओवर में पॉवेल ने डाइव करते हुए शानदार कैच पकड़ा। वैभव अरोड़ा की पहली गेंद पर मिशेल मार्श ने पुल शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग सही नहीं हुई। मिड-ऑन पर खड़े रोवमैन पॉवेल ने पीछे दौड़ते हुए डाइव लगाया और कैच पकड़ा। हालांकि इस दौरान उन्हें चोट भी लगी। लखनऊ की पारी के दौरान कोलकाता के रिंकू सिंह ने बाउंड्री लाइन पर गजब कैच पकड़ा। 11वें ओवर की दूसरी गेंद कैमरन ग्रीन ने फुल लेंथ डाली। ऐडन मार्करम ने लॉन्ग-ऑफ की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेला। वहां रिंकू सिंह मौजूद थे। उन्होंने बाउंड्री लाइन के बेहद करीब छलांग लगाकर गेंद को पकड़ा, फिर बाउंड्री रोप के बाहर जाने से पहले गेंद को हवा में फेंक दिया और फिर अंदर आकर कैच पूरा किया। मार्करम 31 रन बनाकर आउट हुए। 20वें ओवर में LSG को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। कार्तिक त्यागी ने ओवर की दूसरी गेंद नो-बॉल डाल दी, हालांकि इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। अगली गेंद फ्री हिट थी, जिसपर फिर कार्तिक त्यागी ने हाईट की नो-बॉल डाल दी। लगातार दो बीमर की वजह से अंपायर ने पहले तो इसे डेंजरस मानते हुए गेंदबाज को ओवर फेंकने से मना कर दिया हालांकि फिर वापस कार्तिक को गेंदबाजी की अनुमति दी। LSG को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 7 रन चाहिए थे। कार्तिक त्यागी ने स्टंप पर फुल गेंद डाली, जिसपर मोहम्मद शमी ने लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया। इसी के साथ स्कोर टाई हो गया और मैच सुपर ओवर में पहुंच गया। सुपर ओवर में पहले LSG बल्लेबाजी के लिए उतरी। लखनऊ के लिए निकोलस पूरन और ऐडन मार्करम बल्लेबाजी के लिए उतरे, सुनील नरेन गेंदबाजी के लिए आए। पहली गेंद पर ही नरेन ने पूरन को क्लीन बोल्ड कर दिया। तीसरे नंबर पर कप्तान ऋषभ पंत आए, जिन्होंने दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में मार्करम लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए। सुपर ओवर में नरेन की तीसरी गेंद पर रोवमन पॉवेल और रिंकू सिंह की जोड़ी ने शानदार कैच पकड़ा। ऐडन मार्करम ने लॉन्ग ऑफ पर छक्के के लिए खेला। बाउंड्री लाइन पर खड़े पॉवेल ने रनिंग करते हुए गेंद रिंकू की ओर उछाल दिया। रिंकू ने कैच कंप्लीट कर LSG को सुपर ओवर में 1 रन पर रोक दिया। रिंकू सिंह का विनिंग चौका मैच में बैट और फील्डिंग से शानदार परफॉर्मेंस करने वाले रिंकू सिंह सुपर ओवर में बैटिंग के लिए आए। उनके साथ KKR के लिए पॉवेल नॉन-स्ट्राइक पर उतरे। रिंकू ने प्रिंस यादव की पहली गेंद पर ही चौका लगाकर टीम को मैच जीता दिया





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