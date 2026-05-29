शराब पार्टी में आम तोड़ने के विवाद में किशोर की पीट-पीटकर हत्या, तीन गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शराब पार्टी के दौरान चखना के लिए आम तोड़ने की बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि तीन दोस्तों ने मिलकर एक किशोर की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने दो आरोपियों और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शराब पार्टी के दौरान चखना के लिए आम तोड़ने की बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि तीन दोस्तों ने मिलकर एक 17 वर्षीय किशोर की पीट-पीटकर हत्या कर दी.
यह घटना 24 मई की शाम को खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम गुरदा के डोगरमुड़ा खार इलाके में हुई. आरोपियों ने शराब के नशे में धुत होकर मामूली बात पर इतनी बेरहमी से पिटाई की कि किशोर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वारदात के बाद आरोपियों ने शव को बरगद के पेड़ के नीचे छिपाकर पूरे मामले को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सख्त पूछताछ के बाद सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया.
पुलिस ने दो आरोपियों और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में गुस्सा है कि एक छोटी सी बात ने एक युवा जिंदगी को खत्म कर दिया. पुलिस के अनुसार, 25 मई की सुबह ग्रामीणों ने बरगद के पेड़ के नीचे एक किशोर का शव देखा और तुरंत खरसिया पुलिस को सूचना दी.
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान मृतक के परिजनों से कराई. शरीर पर चोटों के गंभीर निशान थे, जो हत्या की ओर इशारा कर रहे थे. प्रारंभिक जांच में पता चला कि मृतक के बड़े भाई ने 24 मई की सुबह ऋषि डनसेना नाम के व्यक्ति को अपने भाई को काम पर ले जाते देखा था. जब किशोर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की.
पुलिस ने ऋषि से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह मृतक को अपने साथियों चन्द्रशेखर, रघुनाथ और एक नाबालिग के पास छोड़कर काम पर चला गया था. बाद में जब उसने चन्द्रशेखर को फोन किया तो फोन पर मारपीट और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. इस पर ऋषि ने झगड़ा बंद करने के लिए कहा, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था. पुलिस ने तीनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की.
आरोपियों ने बताया कि सभी लोग शराब पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान चखना के लिए आम तोड़ने की बात पर मृतक और चन्द्रशेखर के बीच विवाद शुरू हो गया. बात बढ़ने पर तीनों ने मिलकर किशोर के साथ मारपीट शुरू कर दी. मारपीट के दौरान किशोर खेत की मेड़ से फिसलकर तालाब की ओर गिर पड़ा, जिससे उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई.
घटना के बाद आरोपियों ने सबूत छिपाने के लिए शव को उठाकर बरगद के पेड़ के नीचे लिटा दिया और इस घटना को हादसा बताने की योजना बनाई. पुलिस ने घटनास्थल पर रिकंस्ट्रक्शन कराया और आरोपियों के कपड़े जब्त किए. गिरफ्तार आरोपियों में चन्द्रशेखर उर्फ चंदा डनसेना (निवासी बरभौना, छाल), रघुसिंह उर्फ रघुनाथ राठिया (निवासी बेहरामुड़ा, छाल) और एक नाबालिग शामिल हैं.
पुलिस ने उन पर धारा 103(1), 238 और 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. यह घटना इस बात का उदाहरण है कि कैसे शराब का नशा और गुस्सा एक मासूम जिंदगी को खत्म कर सकता है
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