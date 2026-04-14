शरीर में पुरानी सूजन: लक्षण, कारण और बचाव

पुरानी सूजन शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। इस लेख में इसके लक्षण, कारण और बचाव के तरीकों पर जानकारी दी गई है। समय पर पहचान और उचित उपाय से गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शरीर में सूजन एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है जो चोट या संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। हालांकि, जब यह सूजन बिना किसी बाहरी कारण के लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसे पुरानी सूजन या क्रोनिक इंफ्लेमेशन कहा जाता है। यह स्थिति शरीर के स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकती है और हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। इसलिए, पुरानी सूजन के लक्षण ों को पहचानना आवश्यक है, ताकि आप समय पर डॉक्टर की मदद ले सकें। आइए जानते हैं कि शरीर में पुरानी सूजन के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं और इसके पीछे कौन-से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।
शरीर में बढ़ी हुई सूजन के संकेत कई तरह से दिखाई दे सकते हैं। सूजन हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देती, बल्कि यह शरीर के आंतरिक अंगों को प्रभावित करती है। लगातार दर्द एक महत्वपूर्ण संकेत है। अगर शरीर के किसी हिस्से या मांसपेशियों में बिना किसी चोट के लगातार दर्द बना रहता है, तो यह आंतरिक सूजन का संकेत हो सकता है। थकान और अनिद्रा भी इसके लक्षण हैं। आराम के बाद भी थकान महसूस होना या रात में नींद न आना इस बात का संकेत है कि आपका शरीर किसी तनाव या सूजन से जूझ रहा है। जोड़ों में जकड़न, खासकर सुबह उठने पर जोड़ों में अकड़न या दर्द महसूस होना, सूजन का एक सामान्य लक्षण है, जो आगे चलकर अर्थराइटिस का रूप ले सकता है। त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे चेहरे पर मुंहासे, लालिमा या सोरायसिस भी शरीर में बढ़ी हुई सूजन का संकेत हो सकते हैं। बढ़े हुए ब्लड मार्कर्स, सूजन बढ़ने के कारण ब्लड टेस्ट में सी-रिएक्टिव प्रोटीन का स्तर बढ़ जाता है। इसका पता सामान्य ब्लड टेस्ट के जरिए लगाया जा सकता है। पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कब्ज, दस्त या एसिड रिफ्लक्स का बार-बार होना बिगड़े हुए पाचन तंत्र और आंतों की सूजन का संकेत है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे डिप्रेशन, चिंता और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वजन में अचानक बदलाव, बिना किसी कारण के वजन का अचानक बढ़ना या तेजी से कम होना भी क्रोनिक इंफ्लेमेशन से जुड़ा हो सकता है।
क्रोनिक इंफ्लेमेशन के जोखिम कारक कई हो सकते हैं। सूजन रातों-रात नहीं बढ़ती, बल्कि यह हमारी जीवनशैली और आदतों का परिणाम होती है। व्यायाम की कमी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि व्यायाम न करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे सूजन बढ़ती है। क्रोनिक तनाव भी एक प्रमुख कारण है। मानसिक तनाव शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन के स्तर को बिगाड़ देता है, जो सूजन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोटापा और पेट की चर्बी भी जोखिम बढ़ाते हैं। अगर आपका बीएमआई 30 या उससे अधिक है, खासकर पेट के आसपास की चर्बी, तो यह ऐसे रसायन जारी करने लगता है जो सूजन को बढ़ावा देते हैं। आंतों का स्वास्थ्य बिगड़ना भी एक कारण है। हमारी आंतों में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ने से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। गलत खान-पान, जैसे ज्यादा नमक, ट्रांस फैट, चीनी और प्रोसेस्ड फूड खाना भी सूजन के सबसे बड़े कारणों में से एक है। नींद की कमी और विषाक्त पदार्थों का प्रभाव भी सूजन बढ़ा सकते हैं। नींद और सर्केडियन रिदम बिगड़ने के कारण भी शरीर में सूजन बढ़ती है। प्रदूषण, केमिकल्स और जहरीले कचरे के संपर्क में रहने से भी शरीर के सेल्स प्रभावित होते हैं। नशीले पदार्थ, जैसे तंबाकू और शराब, भी शरीर के अंगों में सीधे तौर पर सूजन पैदा करते हैं।
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