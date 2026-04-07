शरीर में ठंडक का एहसास: वैज्ञानिकों ने खोजा 'छोटा थर्मामीटर' और मिंट का रहस्य

वैज्ञानिकों ने शरीर में ठंडक के अहसास के पीछे के रहस्य का खुलासा किया है, जिससे बीमारियों के इलाज में नई उम्मीदें जगी हैं। अध्ययन में TRPM8 नामक प्रोटीन और पुदीने में मौजूद मेन्थॉल की भूमिका का पता चला है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चाहे कड़कड़ाती सर्दियों की हवा हो या पुदीने की एक छोटी-सी गोली, दोनों ही एक अजीब-सी सिहरन और ताजगी भरी ठंड क का अहसास कराते हैं। हमारा शरीर इस ठंड क को कैसे महसूस करता है, वैज्ञानिकों ने अब इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है। हाल ही में, सैन फ्रांसिस्को में आयोजित 'बायोफिजिकल सोसायटी' की 70वीं बैठक में इस सवाल का जवाब सामने आया। ड्यूक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने TRPM8 नाम के एक खास प्रोटीन का बारीकी से अध्ययन किया है। इस अध्ययन की मुख्य शोधकर्ता ह्युक-जून ली के अनुसार,

TRPM8 को शरीर के अंदर फिट एक छोटा थर्मामीटर मान सकते हैं। यह हमारी त्वचा, मुंह और आंखों की नसों में पाया जाता है। जब भी आसपास का तापमान 46°F से 82°F (करीब 8°C से 28°C) के बीच गिरता है, तो यह प्रोटीन एक्टिव होकर एक रास्ता खोल देता है। इसके जरिए दिमाग तक एक सिग्नल पहुंचता है और हमें 'ठंड' लगने का अहसास होने लगता है। पुदीना या मिंट में मौजूद 'मेन्थॉल' असल में हमारे शरीर के साथ एक खेल खेलता है। मेन्थॉल इस सेंसर यानी TRPM8 के एक खास हिस्से से चिपक जाता है और उसे जबरदस्ती खुलने पर मजबूर कर देता है। इससे बिना किसी असली बर्फ या ठंड के भी, हमारा दिमाग यह मान लेता है कि हमने कुछ बहुत ठंडा खाया या छुआ है और हमें ठंड का एहसास होने लगता है।\अध्ययन में सामने आए इस नतीजे के कई बड़े मेडिकल फायदे भी हैं। अगर शरीर का यह TRPM8 सेंसर सही तरीके से काम न करे, तो इंसान को लगातार दर्द, माइग्रेन, आंखों का सूखापन (Dry Eye) और यहां तक कि कुछ तरह के कैंसर भी हो सकते हैं। आंखों के सूखेपन के लिए 'एकोल्ट्रेमोन' नाम की आई ड्रॉप पहले से मौजूद है। यह मेन्थॉल की तरह ही काम करती है, जो ठंडक का एहसास जगाकर आंखों में आंसू लाती है और जलन दूर करती है। शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने इस प्रोटीन में एक खास जगह भी खोजी है जिसे उन्होंने कोल्ड स्पॉट नाम दिया है। यह हिस्सा शरीर को लगातार ठंड में रहने पर सुन्न होने से बचाता है। साइंटिस्ट्स ने 'क्रायो-इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी' की मदद ली, जो एक बेहद एडवांस तकनीक जिससे जमे हुए प्रोटीन की तस्वीरें लेते हैं। इन तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिकों इस सेंसर के काम करने के तरीके को करीब से देखा और पाया कि असली ठंडक सीधे सेंसर के मेन दरवाजे (छिद्र) पर असर करती है। मेन्थॉल साइड से चिपक कर पूरे सेंसर का आकार बदल देता है, जिससे सिग्नल भेजने वाला गेट खुद खुल जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब असली ठंड और मेन्थॉल दोनों एक साथ मिलते हैं, तो यह एहसास कई गुना ज्यादा हो जाता है।\यह अध्ययन ठंड लगने के पीछे की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह न केवल हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा शरीर ठंड को कैसे महसूस करता है, बल्कि यह बीमारियों के इलाज में भी नई उम्मीदें जगाता है। TRPM8 प्रोटीन, जो ठंडक के अहसास के लिए जिम्मेदार है, कई बीमारियों से जुड़ा हुआ पाया गया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस सेंसर में खराबी होने पर दर्द, माइग्रेन, और आंखों के सूखेपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा, कुछ प्रकार के कैंसर से भी इसका संबंध हो सकता है। 'एकोल्ट्रेमोन' आई ड्रॉप, जो आंखों के सूखेपन के इलाज में इस्तेमाल होती है, मेन्थॉल की तरह ही काम करती है। यह ठंडक का अहसास कराकर आंखों में आंसू लाती है और जलन को कम करती है। वैज्ञानिकों ने इस प्रोटीन में एक 'कोल्ड स्पॉट' की भी पहचान की है, जो शरीर को लगातार ठंड में रहने पर सुन्न होने से बचाता है। 'क्रायो-इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी' तकनीक का उपयोग करके, वैज्ञानिकों ने सेंसर के काम करने के तरीके को विस्तार से देखा। उन्होंने पाया कि असली ठंड सीधे सेंसर के छिद्र पर असर करती है, जबकि मेन्थॉल सेंसर के आकार को बदलकर सिग्नल भेजने वाले गेट को खोल देता है। जब असली ठंड और मेन्थॉल दोनों एक साथ मिलते हैं, तो ठंडक का अहसास कई गुना बढ़ जाता है, जिससे हम ठंड के तीव्र अनुभव को महसूस करते हैं। यह अध्ययन भविष्य में दर्द निवारक दवाओं और अन्य बीमारियों के उपचार के लिए नए रास्ते खोल सकता है





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