शशि थरूर ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए रामचंद्र गुहा को सुनाया

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रामचंद्र गुहा के बयान का जवाब देते हुए राहुल गांधी की क्षमता का बचाव किया। उन्होंने ओबामा और मोदी का उदाहरण देकर तर्क दिया कि अनुभव की कमी नेतृत्व में बाधा नहीं है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पहली बार खुलकर राहुल गांधी का बचाव किया है और इतिहासकार रामचंद्र गुहा के एक हालिया बयान के लिए उन्हें जमकर सुनाया। रामचंद्र गुहा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे मोदी और बीजेपी से नफरत करते हैं, लेकिन राहुल गांधी वैश्विक मुद्दों से निपटने में सक्षम नहीं हैं। इस पर शशि थरूर ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह आलोचना बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि जब बराक ओबामा पहली बार सीनेटर बने तो उनके पास भी कोई अनुभव नहीं था, फिर भी वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसी तरह, नरेंद्र मोदी के पास भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अंतरराष्ट्रीय अनुभव नहीं था, लेकिन वे प्रधानमंत्री बने। थरूर ने कहा कि राहुल गांधी ने एक दशक से अधिक समय तक राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व किया है और उनके दुनिया भर के नेताओं से व्यापक संपर्क हैं। उन्होंने आग्रह किया कि इस विवाद को खत्म करने का समय आ गया है क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री संकटों से अकेले नहीं निपटता, बल्कि वे सरकार के प्रमुख होते हैं। थरूर ने गुहा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयान से यह स्पष्ट है कि वे राहुल गांधी की क्षमता को कम आंक रहे हैं। इस घटनाक्रम ने राजनीति क हलकों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक गुहा के बयान से नाराज हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं। गुहा के बयान को कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि वे लंबे समय से पार्टी के समर्थक माने जाते थे। शशि थरूर का बचाव राहुल गांधी के लिए एक मजबूत समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। थरूर ने अपने तर्कों से यह साबित करने की कोशिश की कि अनुभव की कमी किसी नेता की क्षमता पर सवाल नहीं उठाती। उन्होंने ओबामा और मोदी का उदाहरण देकर यह दिखाया कि नेतृत्व के लिए अनुभव से ज्यादा दृष्टिकोण और टीम वर्क महत्वपूर्ण हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि थरूर का यह बयान कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व पर चल रही बहस को शांत करने की कोशिश हो सकती है। हालांकि, गुहा ने अपने बयान पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और वे अपनी बात पर कायम हैं। इस घटना ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चर्चाओं को जन्म दिया है। शशि थरूर , जो खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए यह संकेत दिया है कि पार्टी में एकता बनी हुई है। उन्होंने गुहा को यह भी याद दिलाया कि राहुल गांधी ने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है और उनके संपर्क दुनिया भर के नेताओं से हैं। थरूर का मानना है कि गुहा की आलोचना निराधार है और यह राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है। इस बहस ने सोशल मीडिया पर भी जोर पकड़ लिया है, जहां कांग्रेस समर्थक गुहा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। वहीं, बीजेपी समर्थक इस मौके का फायदा उठाकर कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। देखना यह है कि यह विवाद आगे क्या रूप लेता है। फिलहाल, शशि थरूर का बचाव राहुल गांधी के लिए एक बड़ा समर्थन माना जा रहा है और इससे कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा आई है। थरूर ने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए कई उदाहरण दिए और यह साबित करने की कोशिश की कि राहुल गांधी वैश्विक मुद्दों को संभालने में सक्षम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आलोचना के लिए सीमा होनी चाहिए और बिना आधार के किसी नेता की क्षमता पर सवाल उठाना उचित नहीं है। इस प्रकार, शशि थरूर ने रामचंद्र गुहा के बयान का कड़ा जवाब दिया है और राहुल गांधी का पूरी तरह से बचाव किया है। यह घटनाक्रम भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है और कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, यह देखना दिलचस्प होगा कि रामचंद्र गुहा इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या वे अपने बयान पर कायम रहते हैं या कोई स्पष्टीकरण देते हैं। फिलहाल, शशि थरूर के बचाव ने राहुल गांधी के आलोचकों को चुप कराने का काम किया है.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पहली बार खुलकर राहुल गांधी का बचाव किया है और इतिहासकार रामचंद्र गुहा के एक हालिया बयान के लिए उन्हें जमकर सुनाया। रामचंद्र गुहा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे मोदी और बीजेपी से नफरत करते हैं, लेकिन राहुल गांधी वैश्विक मुद्दों से निपटने में सक्षम नहीं हैं। इस पर शशि थरूर ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह आलोचना बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि जब बराक ओबामा पहली बार सीनेटर बने तो उनके पास भी कोई अनुभव नहीं था, फिर भी वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसी तरह, नरेंद्र मोदी के पास भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अंतरराष्ट्रीय अनुभव नहीं था, लेकिन वे प्रधानमंत्री बने। थरूर ने कहा कि राहुल गांधी ने एक दशक से अधिक समय तक राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व किया है और उनके दुनिया भर के नेताओं से व्यापक संपर्क हैं। उन्होंने आग्रह किया कि इस विवाद को खत्म करने का समय आ गया है क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री संकटों से अकेले नहीं निपटता, बल्कि वे सरकार के प्रमुख होते हैं। थरूर ने गुहा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयान से यह स्पष्ट है कि वे राहुल गांधी की क्षमता को कम आंक रहे हैं। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक गुहा के बयान से नाराज हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं। गुहा के बयान को कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि वे लंबे समय से पार्टी के समर्थक माने जाते थे। शशि थरूर का बचाव राहुल गांधी के लिए एक मजबूत समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। थरूर ने अपने तर्कों से यह साबित करने की कोशिश की कि अनुभव की कमी किसी नेता की क्षमता पर सवाल नहीं उठाती। उन्होंने ओबामा और मोदी का उदाहरण देकर यह दिखाया कि नेतृत्व के लिए अनुभव से ज्यादा दृष्टिकोण और टीम वर्क महत्वपूर्ण हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि थरूर का यह बयान कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व पर चल रही बहस को शांत करने की कोशिश हो सकती है। हालांकि, गुहा ने अपने बयान पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और वे अपनी बात पर कायम हैं। इस घटना ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चर्चाओं को जन्म दिया है। शशि थरूर, जो खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए यह संकेत दिया है कि पार्टी में एकता बनी हुई है। उन्होंने गुहा को यह भी याद दिलाया कि राहुल गांधी ने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है और उनके संपर्क दुनिया भर के नेताओं से हैं। थरूर का मानना है कि गुहा की आलोचना निराधार है और यह राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है। इस बहस ने सोशल मीडिया पर भी जोर पकड़ लिया है, जहां कांग्रेस समर्थक गुहा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। वहीं, बीजेपी समर्थक इस मौके का फायदा उठाकर कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। देखना यह है कि यह विवाद आगे क्या रूप लेता है। फिलहाल, शशि थरूर का बचाव राहुल गांधी के लिए एक बड़ा समर्थन माना जा रहा है और इससे कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा आई है। थरूर ने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए कई उदाहरण दिए और यह साबित करने की कोशिश की कि राहुल गांधी वैश्विक मुद्दों को संभालने में सक्षम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आलोचना के लिए सीमा होनी चाहिए और बिना आधार के किसी नेता की क्षमता पर सवाल उठाना उचित नहीं है। इस प्रकार, शशि थरूर ने रामचंद्र गुहा के बयान का कड़ा जवाब दिया है और राहुल गांधी का पूरी तरह से बचाव किया है। यह घटनाक्रम भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है और कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, यह देखना दिलचस्प होगा कि रामचंद्र गुहा इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या वे अपने बयान पर कायम रहते हैं या कोई स्पष्टीकरण देते हैं। फिलहाल, शशि थरूर के बचाव ने राहुल गांधी के आलोचकों को चुप कराने का काम किया है





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