शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निलंबित, आत्मसमर्पण याचिका मंजूर

पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद इमरान अली यूसुफ के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी वारंट निलंबित कर दिया है। अदालत ने उनकी आत्मसमर्पण याचिका भी स्वीकार कर ली है, जिससे वे अब पाकिस्तान लौटकर मुकदमे का सामना कर सकेंगे।
लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और उनके पति इमरान अली यूसुफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया है। इस फैसले के साथ ही अदालत ने दोनों की आत्मसमर्पण याचिका भी स्वीकार कर ली है, जिससे वे अब पाकिस्तान वापस लौटकर कानूनी कार्यवाही का सामना कर सकेंगे। यह निर्णय अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज राना आरिफ द्वारा बुधवार को 'पंजाब साफ पानी' कंपनी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सुनाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक नागरिक को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, और इसी आधार पर राबिया और इमरान की आत्मसमर्पण याचिका को स्वीकार किया गया। अदालत ने उन्हें 5 मई, 2026 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। इस मामले की जांच कर रही नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने अदालत को बताया कि यदि गिरफ्तारी वारंट निलंबित किए जाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि शहबाज शरीफ का नाम भी मूल रूप से इस मामले में शामिल था, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में उन्हें पहले ही बरी कर दिया गया था। यह गिरफ्तारी वारंट 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए थे। राबिया और यूसुफ ने 2022 में ही ब्रिटेन चले गए थे, जिसके बाद अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अदालत ने अब दोनों को वापस आकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। राबिया और इमरान के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि चूंकि वे विदेश में हैं, इसलिए गिरफ्तारी वारंट ों को लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि राबिया और इमरान अब पाकिस्तान लौटने और अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करके मुकदमे का सामना करने के इच्छुक हैं। हालांकि, उन्होंने अदालत को यह भी अवगत कराया कि उन्हें हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किए जाने का खतरा है। अदालत ने इस पहलू पर विचार करते हुए गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने और आत्मसमर्पण याचिका को स्वीकार करने का निर्णय लिया। इस फैसले से राबिया और इमरान के लिए पाकिस्तान लौटने का मार्ग प्रशस्त हो गया है, और अब वे कानूनी रूप से मामले का सामना कर सकेंगे। यह मामला पाकिस्तान की राजनीति में काफी चर्चा का विषय रहा है, और इस पर लगातार मीडिया की नजर बनी हुई है। अदालत के इस फैसले को शरीफ परिवार के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है, जबकि विपक्षी दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सवाल उठाए हैं। आगे की कार्यवाही में अदालत द्वारा निर्धारित तिथि पर दोनों आरोपियों की पेशी होगी, जिसमें मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। इस मामले में एनएबी की भूमिका और अदालत के फैसले का राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और उनके पति इमरान अली यूसुफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया है। इस फैसले के साथ ही अदालत ने दोनों की आत्मसमर्पण याचिका भी स्वीकार कर ली है, जिससे वे अब पाकिस्तान वापस लौटकर कानूनी कार्यवाही का सामना कर सकेंगे। यह निर्णय अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज राना आरिफ द्वारा बुधवार को 'पंजाब साफ पानी' कंपनी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सुनाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक नागरिक को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, और इसी आधार पर राबिया और इमरान की आत्मसमर्पण याचिका को स्वीकार किया गया। अदालत ने उन्हें 5 मई, 2026 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। इस मामले की जांच कर रही नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने अदालत को बताया कि यदि गिरफ्तारी वारंट निलंबित किए जाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि शहबाज शरीफ का नाम भी मूल रूप से इस मामले में शामिल था, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में उन्हें पहले ही बरी कर दिया गया था। यह गिरफ्तारी वारंट 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए थे। राबिया और यूसुफ ने 2022 में ही ब्रिटेन चले गए थे, जिसके बाद अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अदालत ने अब दोनों को वापस आकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। राबिया और इमरान के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि चूंकि वे विदेश में हैं, इसलिए गिरफ्तारी वारंटों को लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि राबिया और इमरान अब पाकिस्तान लौटने और अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करके मुकदमे का सामना करने के इच्छुक हैं। हालांकि, उन्होंने अदालत को यह भी अवगत कराया कि उन्हें हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किए जाने का खतरा है। अदालत ने इस पहलू पर विचार करते हुए गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने और आत्मसमर्पण याचिका को स्वीकार करने का निर्णय लिया। इस फैसले से राबिया और इमरान के लिए पाकिस्तान लौटने का मार्ग प्रशस्त हो गया है, और अब वे कानूनी रूप से मामले का सामना कर सकेंगे। यह मामला पाकिस्तान की राजनीति में काफी चर्चा का विषय रहा है, और इस पर लगातार मीडिया की नजर बनी हुई है। अदालत के इस फैसले को शरीफ परिवार के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है, जबकि विपक्षी दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सवाल उठाए हैं। आगे की कार्यवाही में अदालत द्वारा निर्धारित तिथि पर दोनों आरोपियों की पेशी होगी, जिसमें मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। इस मामले में एनएबी की भूमिका और अदालत के फैसले का राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है
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