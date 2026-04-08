शहबाज शरीफ की X पोस्ट पर 'Draft' शब्द ने खड़ा किया विवाद: अमेरिका से मिले निर्देशों की कॉपी-पेस्ट का आरोप

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक X पोस्ट में 'Draft' शब्द दिखने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। यूजर्स ने अमेरिका से मिले निर्देशों की कॉपी-पेस्ट करने का आरोप लगाया है, जिससे राजनीतिक हलचल मच गई है।

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मामला तब सामने आया जब उनकी एक्स (पूर्व ट्विटर) पोस्ट की एडिट हिस्ट्री में 'Draft' शब्द दिखाई दिया। इसके बाद यूजर्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। दरअसल, यह पोस्ट उस समय शेयर की गई थी जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच दो हफ्ते के सीजफायर का सुझाव दिया था। शहबाज शरीफ ने भी एक पोस्ट के जरिए अपील की थी कि इस संघर्ष को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से खत्म किया जाए।

उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा था कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की कि इस प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाए। साथ ही, उन्होंने ईरान से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अस्थायी रूप से खोलने का भी अनुरोध किया, ताकि हालात सामान्य हो सकें। इस घटना ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाली छोटी सी चूक के बड़े परिणामों को उजागर किया है।\विवाद की शुरुआत तब हुई जब कुछ यूजर्स ने पोस्ट की एडिट हिस्ट्री को खंगाला। वहां उन्हें पोस्ट का एक पुराना वर्जन मिला, जिसमें “Draft - Pakistan PM’s Message on X” लिखा हुआ था। बताया जा रहा है कि यह वर्जन फाइनल पोस्ट से महज एक मिनट पहले का था। इसके बाद सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों का कहना है कि यह मैसेज पहले से तैयार किया गया था। वहीं, कुछ यूजर्स इसे महज एक तकनीकी गलती मान रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह घटना दिखाती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छोटी सी चूक भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। इस मामले में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। आशीष नाम के एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि 'अक्ल है नहीं नकल करेंगे'। वहीं, अश्विनी नाम के एक यूजर ने इसे 'LOL' कहते हुए, शहबाज शरीफ पर व्हाइट हाउस से मिले निर्देशों को हूबहू कॉपी-पेस्ट करने का आरोप लगाया, जो 'ड्राफ्ट' के रूप में ही दिख रहे थे। मुकेश माथुर ने लिखा कि शहबाज शरीफ ने सीजफायर प्रस्ताव पर अपने ट्वीट को एडिट किया, और अब यह बात सामने आ गई है कि यह अमेरिका द्वारा भेजा गया मैसेज था जिसे शहबाज शरीफ को कॉपी-पेस्ट करना था। आदित्य प्रताप सिंह ने सवाल उठाया कि क्या यह ड्राफ्ट अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से आया था, और उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि पोस्ट में अमेरिकी हस्तियों का जिक्र था, लेकिन किसी ईरानी या पाकिस्तानी प्रोफाइल का नहीं। अली मुस्तफा ने इस घटना को कठपुतली प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दावों को ध्वस्त करने वाला बताया और कहा कि उनकी टीम ने दुष्प्रचार की चाल में फंसी एक बड़ी शर्मिंदगी को उनसे छीन लिया है।\इस पूरे मामले ने पाकिस्तान में राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कई लोगों का मानना है कि यह घटना पाकिस्तान सरकार की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाती है, जबकि अन्य इसे एक तकनीकी गलती से ज्यादा कुछ नहीं मान रहे हैं। बाड़मेर अपडेट ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने युद्ध रोकने का श्रेय तो लिया, लेकिन उसे एक बड़ी शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ड्राफ्ट पाकिस्तान को भेजा था। यह घटना सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यह घटना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सूचनाओं को साझा करने और प्रसारित करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर देती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। इस मामले में, यह स्पष्ट हो गया है कि सोशल मीडिया की दुनिया में, कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है, और छोटी सी चूक भी बड़े पैमाने पर आलोचना और विवाद को जन्म दे सकती है। यह घटना सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री के प्रति अधिक जागरूक और सतर्क रहने की याद दिलाती है। साथ ही, यह सरकारों और राजनीतिक हस्तियों के लिए भी एक सबक है कि वे सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति और संवाद को अधिक सावधानी से प्रबंधित करें





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