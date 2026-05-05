अदालत ने राबिया इमरान और अली इमरान यूसुफ को पंजाब साफ पानी कंपनी भ्रष्टाचार मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। एंटी-करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं होने की बात कही।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और उनके पति अली इमरान यूसुफ को एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले में अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। यह फैसला एंटी-करप्शन एस्टेब्लिशमेंट (ACE) की रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि राबिया इमरान और अली इमरान यूसुफ 'पंजाब साफ पानी कंपनी' भ्रष्टाचार मामले में किसी भी तरह से शामिल नहीं पाए गए हैं। ACE ने अदालत को सूचित किया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, जिसके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया जा सके। इस रिपोर्ट के आधार पर, अदालत ने पहली सुनवाई में ही दोनों को बरी कर दिया। यह मामला पिछले कुछ समय से सुर्खियों में था। पिछले सप्ताह ही, एक अदालत ने राबिया और उनके पति के खिलाफ जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया था। यह वारंट 2022 में इमरान खान सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए राबिया और अली इमरान 2022 में ब्रिटेन चले गए थे, जिसके बाद अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। हाल ही में जमानत मिलने के बाद वे ब्रिटेन से वापस पाकिस्तान लौट आए हैं। इस मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नाम भी शामिल था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें पहले ही बरी कर दिया गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता और तीन बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी भ्रष्टाचार के कई मामलों में बरी किया जा चुका है, जिनमें अल-अजीजिया मामला भी शामिल है, जिसमें उन्हें लाहौर जेल में सात साल की सजा सुनाई जा सकती थी। इन बरी तियों ने राजनीति क हलकों में काफी चर्चा पैदा कर दी है। इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने अदालत के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पीटीआई ने आरोप लगाया है कि शहबाज शरीफ और उनके सहयोगियों की बरी होना 'समझौतावादी न्यायपालिका' और 'नैब-पीएमएलएन सांठगांठ' का परिणाम है। पार्टी ने इसे 'न्याय का अंत' बताते हुए न्यायपालिका पर राज्य समर्थित राजनीति क आतंकवाद का मूकदर्शक होने का आरोप लगाया है। पीटीआई का कहना है कि यह फैसला न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और यह दर्शाता है कि राजनीति क दबाव में आकर न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है। इस मामले ने पाकिस्तान की राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है और इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है और पीटीआई इस फैसले के खिलाफ क्या कदम उठाती है। इस फैसले का पाकिस्तान की राजनीति क स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और उनके पति अली इमरान यूसुफ को एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले में अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। यह फैसला एंटी-करप्शन एस्टेब्लिशमेंट (ACE) की रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि राबिया इमरान और अली इमरान यूसुफ 'पंजाब साफ पानी कंपनी' भ्रष्टाचार मामले में किसी भी तरह से शामिल नहीं पाए गए हैं। ACE ने अदालत को सूचित किया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, जिसके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया जा सके। इस रिपोर्ट के आधार पर, अदालत ने पहली सुनवाई में ही दोनों को बरी कर दिया। यह मामला पिछले कुछ समय से सुर्खियों में था। पिछले सप्ताह ही, एक अदालत ने राबिया और उनके पति के खिलाफ जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया था। यह वारंट 2022 में इमरान खान सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए राबिया और अली इमरान 2022 में ब्रिटेन चले गए थे, जिसके बाद अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। हाल ही में जमानत मिलने के बाद वे ब्रिटेन से वापस पाकिस्तान लौट आए हैं। इस मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नाम भी शामिल था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें पहले ही बरी कर दिया गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता और तीन बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी भ्रष्टाचार के कई मामलों में बरी किया जा चुका है, जिनमें अल-अजीजिया मामला भी शामिल है, जिसमें उन्हें लाहौर जेल में सात साल की सजा सुनाई जा सकती थी। इन बरीतियों ने राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा पैदा कर दी है। इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने अदालत के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पीटीआई ने आरोप लगाया है कि शहबाज शरीफ और उनके सहयोगियों की बरी होना 'समझौतावादी न्यायपालिका' और 'नैब-पीएमएलएन सांठगांठ' का परिणाम है। पार्टी ने इसे 'न्याय का अंत' बताते हुए न्यायपालिका पर राज्य समर्थित राजनीतिक आतंकवाद का मूकदर्शक होने का आरोप लगाया है। पीटीआई का कहना है कि यह फैसला न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और यह दर्शाता है कि राजनीतिक दबाव में आकर न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है। इस मामले ने पाकिस्तान की राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है और इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है और पीटीआई इस फैसले के खिलाफ क्या कदम उठाती है। इस फैसले का पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है
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