शहरी निकायों का राजस्व संग्रह एक साल में दोगुना से अधिक

बिहार के शहरी निकायों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। नगर विकास एवं आवास विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राजस्व संग्रह दोगुना से भी अधिक हो गया है। इस वृद्धि का श्रेय होल्डिंग टैक्स में हुई बढ़ोतरी और डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने को दिया जा रहा है।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के शहरी निकाय ों द्वारा राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में शहरी निकाय ों ने 908 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व एकत्रित किया है, जो एक साल पहले की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा है। यह वृद्धि शहरी प्रशासन में वित्तीय मजबूती और बेहतर प्रबंधन का स्पष्ट संकेत है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह शहरी निकाय ों

में पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लगातार प्रयासों का परिणाम है। विभाग द्वारा राजस्व संग्रह की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था, समयबद्ध कर निर्धारण और नियमित निगरानी शामिल हैं। इन प्रयासों से नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ी है।\आंकड़ों पर गौर करें तो, वर्ष 2024-25 में शहरी निकायों का कुल राजस्व संग्रह 432 करोड़ रुपये था, जिसमें होल्डिंग टैक्स का संग्रह 290 करोड़ रुपये था। इस बार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में, होल्डिंग टैक्स से ही 565 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हुई, जो पिछले साल की तुलना में 275 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। कुल राजस्व संग्रहण में हुई इस वृद्धि में होल्डिंग टैक्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में होल्डिंग टैक्स वसूली का लक्ष्य 533 करोड़ रुपये था, लेकिन निकायों ने 565 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की, जो लक्ष्य का 106 प्रतिशत है। राज्य में कुल 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद और 156 नगर पंचायतें हैं, जिन्होंने इस अवधि के दौरान होल्डिंग टैक्स सहित कुल 908 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व एकत्रित किया है।\यह बढ़ा हुआ राजस्व शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, स्वच्छता व्यवस्था, जलापूर्ति, सड़क निर्माण और अन्य नागरिक सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार का मानना है कि यह वृद्धि शहरी निकायों को अधिक आत्मनिर्भर बनाएगी और उन्हें नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था से करदाताओं के लिए भुगतान प्रक्रिया आसान हुई है, जिससे राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, समयबद्ध कर निर्धारण और नियमित निगरानी से कर चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने में मदद मिली है। यह प्रगति शहरी निकायों के लिए एक सकारात्मक संकेत है और यह दर्शाता है कि सरकार शहरी विकास को प्राथमिकता दे रही है। इस सफलता से प्रेरित होकर, सरकार शहरी विकास योजनाओं को और मजबूत करने और शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे भी इस तरह के प्रयासों को जारी रखा जाएगा ताकि शहरी निकायों को अधिक सशक्त बनाया जा सके और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नागरिक योजनाओं का लाभ उठा सकें, सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है





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