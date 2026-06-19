शांति समझौते को कhaustेम क ईरान-अमेरिका की बातचीत रद्द, इजरायल लेबनान पर बमबारी जारी

इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर लगातार वायु हमलों को जारी रखते हुए अमेरिका-ईरान के ऐतिहासिक शांति समझौते को पूरी तरह खतरे में डाल दिया है। बुधवार को फ्रांस में हस्ताक्षर किए गए समझौते के तुरंत बाद इजरायल हिजबुल्लाह के मंजिलों पर हवाई अटैक शुरू कर दिया। मूल सहमति के तहत 60-दिन की सीजफायर की शुरुआत की योजना थी लेकिन नेटन्याहू के इनकार और बुर्गेनस्टॉक बैठक के रद्द होने से समझौтека पूरी तरह अडिग हो गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने इजरायल पर सख्त चेतावनी दी है जबकि ईरान अपनी प्रतिक्रिया रोकने की धमकी दे रहा है। यदि लेबनान युद्ध नहीं रुकता तो विश्व की शांति की उम्मीद वाला यह बड़ा कूटनीतिक मोड़ पूरी तरह विफल हो सकता है।

इजरायल दक्षिणी लेबनान पर लगातार बमबारी जारी है और यह ब्रेक लाइट पर आए शांति समझौते को पूरी तरह हस्तक्षेपित कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की शुरुआत पर विश्वसनीय बंधन बनाने वाला ऐतिहासिक समझौता अब अधर में लटका है। दोनों देशों ने बुधवार को फ्रांस के वर्साय के महल में हस्ताक्षर किए थे, जिसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर मिलिट्री ऑपरेशन्स तुरंत रोकने की सहमति थी। लेकिन इजरायल ी सैन्य ने तुरंत ही हिजबुल्लाह के दावे वाले क्षेत्रों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए। नेटन्याहू सरका के मुताबिक, हिजबुल्लाह की खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं होने पर इजरायल अपनी मौजूदगी जारी रखेगा। शांति समझौते को स्थायी बनाने के लिए शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक में निजी बातचीत की योजना थी। लेकिन अमेरिकी विपक्षी जेडी वेंस द्वारा दौरे पर रुकावट डालने से यह बैठक भी रद्द हो गई। व्हाइट हाउस ने कहा कि लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण यह तय नहीं की जा सकी कि बातचीत कब होगी। इस बीच ईरान जबरदस्ती चिंतित है क्योंकि इजरायल लेबनान पर हमले जारी रख रहा है। ईरान ी सहयोगी अल-मायादीन ने खबर दी कि ईरान ी मिशन को स्विट्जरलैंड नहीं भेजा जाएगा। वेंस ने चेतावनी दी कि अमेरिका इजरायल की सख्त जोड़ में आता है और युद्ध को रोकने का दबाव बढ़ाएगा। मूल समझौते में 60-दिन की सीजफायर शुरुआत की अनुसूची थी, लेकिन इजरायल के नए हमलों और बातचीत के टलने से यह पूरी क्वॉच कम हो गई है। लेबनान युद्ध रुकता तो विश्व स्तरीय शांति की उम्मीद वाला ऐतिहासिक दiopler पूरी तरह फेल हो सकता है.

इजरायल दक्षिणी लेबनान पर लगातार बमबारी जारी है और यह ब्रेक लाइट पर आए शांति समझौते को पूरी तरह हस्तक्षेपित कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की शुरुआत पर विश्वसनीय बंधन बनाने वाला ऐतिहासिक समझौता अब अधर में लटका है। दोनों देशों ने बुधवार को फ्रांस के वर्साय के महल में हस्ताक्षर किए थे, जिसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर मिलिट्री ऑपरेशन्स तुरंत रोकने की सहमति थी। लेकिन इजरायली सैन्य ने तुरंत ही हिजबुल्लाह के दावे वाले क्षेत्रों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए। नेटन्याहू सरका के मुताबिक, हिजबुल्लाह की खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं होने पर इजरायल अपनी मौजूदगी जारी रखेगा। शांति समझौते को स्थायी बनाने के लिए शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक में निजी बातचीत की योजना थी। लेकिन अमेरिकी विपक्षी जेडी वेंस द्वारा दौरे पर रुकावट डालने से यह बैठक भी रद्द हो गई। व्हाइट हाउस ने कहा कि लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण यह तय नहीं की जा सकी कि बातचीत कब होगी। इस बीच ईरान जबरदस्ती चिंतित है क्योंकि इजरायल लेबनान पर हमले जारी रख रहा है। ईरानी सहयोगी अल-मायादीन ने खबर दी कि ईरानी मिशन को स्विट्जरलैंड नहीं भेजा जाएगा। वेंस ने चेतावनी दी कि अमेरिका इजरायल की सख्त जोड़ में आता है और युद्ध को रोकने का दबाव बढ़ाएगा। मूल समझौते में 60-दिन की सीजफायर शुरुआत की अनुसूची थी, लेकिन इजरायल के नए हमलों और बातचीत के टलने से यह पूरी क्वॉच कम हो गई है। लेबनान युद्ध रुकता तो विश्व स्तरीय शांति की उम्मीद वाला ऐतिहासिक दiopler पूरी तरह फेल हो सकता है





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