शाओमी एफएक्स मिनी एलईडी सीरीज भारत में 4 जून को लॉन्च, फायर टीवी और क्वांटम मैजिक टेक्नोलॉजी के साथ

शाओमी अपनी नई एफएक्स मिनी एलईडी सीरीज को 4 जून 2025 को भारत में लॉन्च करेगी। इसमें अमेज़न फायर टीवी इंटीग्रेशन, क्वांटम मैजिक टेक्नोलॉजी, 4K डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट, और क्वाड स्पीकर साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी।

शाओमी अपनी नई एफएक्स मिनी एलईडी सीरीज को भारत में 4 जून 2025 को लॉन्च करने जा रही है। इस सीरीज में मिनी एलईडी डिस्प्ले तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो पारंपरिक एलईडी टीवी की तुलना में बेहतर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और रंग सटीकता प्रदान करता है। कंपनी ने इसकी आधिकारिक घोषणा शुक्रवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करके की। इस लाइनअप में अमेज़न फायर टीवी इंटीग्रेशन और शाओमी की खुद की क्वांटम मैजिक टेक्नोलॉजी शामिल होगी, जिसे क्वांटम मैजिक कहा जाता है। यह तकनीक रंग प्रजनन को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है और फिल्मों, खेल और गेमिंग के लिए एक इमर्सिव अनुभव प्रदान करती है। शाओमी का दावा है कि यह सीरीज डीपर ब्लैक्स और ब्राइटर व्हाइट्स के साथ जीवंत तस्वीरें पेश करेगी, जिससे दर्शकों को अपने पसंदीदा शो और फिल्मों का आनंद लेने में मदद मिलेगी। शाओमी एफएक्स मिनी एलईडी सीरीज में वाइड कलर गैमट पैनल होगा, जो अलग-अलग ब्राइटनेस लेवल पर सिनेमा-ग्रेड कलर रिप्रोडक्शन देने में सक्षम है। ऑडियो के लिए, इसमें चार स्पीकरों का साउंड सिस्टम दिया जाएगा, जिसमें डेडिकेटेड ट्वीटर्स और फुल-रेंज ड्राइवर्स शामिल हैं। यह सिस्टम डॉल्बी एटमॉस और डीटीएस:एक्स तकनीकों को सपोर्ट करेगा, जो एक सराउंड साउंड अनुभव प्रदान करते हैं। ग्लोबल वेरिएंट की बात करें तो 75-इंच मॉडल में 4K रेजोल्यूशन (3840x2160 पिक्सल), 144Hz रिफ्रेश रेट, और डॉल्बी विजन आईक्यू, एचडीआर10+, एचएलजी तथा फिल्ममेकर मोड का सपोर्ट मिलता है। इसमें लोकल डिमिंग जोन भी हैं जो कॉन्ट्रास्ट को और बेहतर बनाते हैं। प्रोसेसिंग के लिए यह क्वाड-कोर कॉर्टेक्स A55 प्रोसेसर, 2GB रैम और 32GB स्टोरेज से लैस है। कनेक्टिविटी में वाई-फाई 5 और ब्लूटूथ 5.

0 शामिल हैं। एचडीएमआई 2.1 पोर्ट वेरिएबल रिफ्रेश रेट (वीआरआर) और ऑटो लो लेटेंसी मोड (एएलएलएम) को सपोर्ट करते हैं, जो गेमर्स के लिए फायदेमंद है। भारत में लॉन्च होने वाले मॉडलों की कीमत और उपलब्धता के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। शाओमी ने केवल इतना कहा है कि यह सीरीज 4 जून को लॉन्च होगी और इसमें ऊपर बताई गई प्रमुख विशेषताएं होंगी। गौरतलब है कि यह सीरीज पहले से ही कुछ वैश्विक बाजारों में उपलब्ध है, जहां इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। शाओमी का लक्ष्य भारतीय बाजार में प्रीमियम टीवी सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना है, और यह सीरीज उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस लॉन्च के साथ, शाओमी एलजी, सैमसंग और सोनी जैसी कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी में है। उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि शाओमी प्रतिस्पर्धी मूल्य पर ये टीवी पेश करेगी, जो कंपनी की पारंपरिक रणनीति रही है। फिलहाल, टेक्नोलॉजी प्रेमियों और गेमर्स के बीच इस सीरीज को लेकर काफी उत्साह है





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