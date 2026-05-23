शाओमी 17T स्मार्टफोन: पावरफुल कैमरा, बैटरी और लेटेस्ट फीचर्स के साथ लांच किया जाएगा

शाओमी अपने अपकमिंग स्मार्टफोन शाओमी 17टी को भारत में 4 जून को लांच करने जा रहा है। हाल ही में शाओमी ने सोशल मीडिया पर टीजर वीडियो एक्सप्लोर कर छपा था जिसमें बैक पैनल त्रिपल कैमरा सेटअप दिखाया गया है। स्मार्टफोन में पावरफुल कैमरा, बैटरी, पावरफुल रैम और स्टोरेज का सपोर्ट, लेटेस्ट फीचर्स और सुरक्षा के लिए IP68 रेटिंग भी दी गई है। शाओमी ने पहले ही स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन को साझा कर दिया है। स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 चिपसेट का यूज करेगा, एलटीपीओ स्क्रीन, 6.59 इंच का 1.5K+ रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले और पावरफुल चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। शाओमी 17टी में देखा जाएगा पावरफुल स्मार्टफोन। लेकिन इसके रेट और कीमत अभी सामने नहीं आई है।

शाओमी इंडिया में लांच करने जा रहा है नया स्मार्टफोन: Xiaomi 17T ; लेंगे शक्तिशाली कैमरा, बैटरी और कई शानदार फीचर्स; अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप सीरीज का स्मार्टफोन ला रहे; भारत में 4 जून को लानच होगा; ग्लोबल मार्केट में 28 मई को लानच होगा; टीजर वीडियो में बैक पैनल को देखा गया है जिसमें तीन कैमरा सेटअप होगा; स्पेसिफिकेशन पहले आ चुके हैं; खरीदने के लिए ऐमेजॉन इंडिया, मी डॉट कॉम और ऑफलाइन स्टोर्स से किया जा सकेगा; WhatsApp बड़ा ऐलान लेकिन प्रभावी ऐपना कैमरा काम नहीं करेगा; कम हो रहा है स्मार्टफोन्स का बर्थ रेट; पावरफुल स्मार्टफोन में देखा जाएगा; पावरफुल चिप से लैस होगा; चौपहिया रियर कैमरा लेंस जिसमें फ्रंट का 12MP सेल्युस कैमरा भी होगा और फ्रंट का लीका 5X पेरिस्कॉप टेलीफोटो लेंस। इसमें IP68 रेटिंग भी मिलेगी। इस स्मार्टफोन में 6500mAh की बैटरी मिलेगी लेकिन भारत में कीमत क्या होगी ये अभी सामने नहीं आएगा.

शाओमी इंडिया में लांच करने जा रहा है नया स्मार्टफोन: Xiaomi 17T; लेंगे शक्तिशाली कैमरा, बैटरी और कई शानदार फीचर्स; अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप सीरीज का स्मार्टफोन ला रहे; भारत में 4 जून को लानच होगा; ग्लोबल मार्केट में 28 मई को लानच होगा; टीजर वीडियो में बैक पैनल को देखा गया है जिसमें तीन कैमरा सेटअप होगा; स्पेसिफिकेशन पहले आ चुके हैं; खरीदने के लिए ऐमेजॉन इंडिया, मी डॉट कॉम और ऑफलाइन स्टोर्स से किया जा सकेगा; WhatsApp बड़ा ऐलान लेकिन प्रभावी ऐपना कैमरा काम नहीं करेगा; कम हो रहा है स्मार्टफोन्स का बर्थ रेट; पावरफुल स्मार्टफोन में देखा जाएगा; पावरफुल चिप से लैस होगा; चौपहिया रियर कैमरा लेंस जिसमें फ्रंट का 12MP सेल्युस कैमरा भी होगा और फ्रंट का लीका 5X पेरिस्कॉप टेलीफोटो लेंस। इसमें IP68 रेटिंग भी मिलेगी। इस स्मार्टफोन में 6500mAh की बैटरी मिलेगी लेकिन भारत में कीमत क्या होगी ये अभी सामने नहीं आएगा





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