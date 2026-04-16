शातिर साइबर ठग गिरफ्तार, 500 से अधिक महिलाओं से दो करोड़ की ठगी

दक्षिण पश्चिम जिले की साइबर सेल ने एक ऐसे शातिर साइबर ठग आनंद कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसने डेटिंग और मैट्रिमोनियल ऐप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर 500 से अधिक महिलाओं को ठगा। उसने करीब दो करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया, जिसमें महिलाओं को आर्थिक नुकसान का डर दिखाना या निजी कंटेंट वायरल करने की धमकी देना शामिल था।

दक्षिण पश्चिम जिले की साइबर सेल ने एक ऐसे शातिर साइबर ठग को दबोचा है जिसने 500 से अधिक महिलाओं को ठगा है। 24 परगना, पश्चिम बंगाल निवासी आनंद कुमार की ठगी का तरीका बेहद घिनौना था। वह डेटिंग और मैट्रिमोनियल ऐप पर डॉक्टर, प्रोड्यूसर, वकील और बिजनेसमैन जैसी नकली प्रोफाइल बनाता था। इन फर्जी पहचानों का इस्तेमाल कर वह महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। आर्थिक नुकसान का डर दिखाकर या उनके निजी कंटेंट को वायरल करने की धमकी देकर, उसने करीब दो करोड़ रुपये की ठगी की। पुलिस ने उसके पास से चार स्मार्टफोन, आठ

सिम कार्ड, तीन डेबिट कार्ड, चार सोने के ब्रेसलेट और पांच सोने की चेन बरामद की हैं। ठगी से कमाए पैसों का एक बड़ा हिस्सा उसने ऑनलाइन गेमिंग और अपनी निजी जरूरतों पर खर्च कर दिया। यह मामला तब सामने आया जब एक पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि "वैभव अरोड़ा" नाम की एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल के जरिए उससे करीब सात लाख रुपये की ठगी हुई है। आरोपी ने डेटिंग ऐप पर दोस्ती की और धीरे-धीरे भावनात्मक रिश्ता बना लिया, साथ ही शादी का वादा भी किया। इसके बाद, उसने "आनंद" नाम से एक और नकली पहचान बनाई और दावा किया कि वह उसका करीबी दोस्त है जो शादी के प्रस्ताव के संबंध में परिवार की मुलाकात का इंतजाम करने में मदद करेगा। इस बहाने, आरोपी ने अपनी प्रेमिका की तरह व्यवहार करने वाली महिला को मेडिकल इमरजेंसी और व्यापार में वित्तीय नुकसान की झूठी कहानियां सुनाकर आर्थिक मदद मांगी। पीड़िता उसकी बातों में आकर करीब सात लाख रुपये ट्रांसफर कर देती है। जब उसने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने व्हाट्सएप पर पीड़ित को झूठी जानकारी दी कि "वैभव" नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। आरोपी को पकड़ने के लिए साइबर थाने के एसएचओ प्रवेश कौशिक के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। लगातार निगरानी और तकनीकी विश्लेषण के बाद, यह पता चला कि आरोपी से जुड़े दो मोबाइल नंबर पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र में सक्रिय थे। इस सुराग के आधार पर, टीमों ने उस क्षेत्र में कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की और आखिरकार आरोपी आनंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी एक ही समय में कई फर्जी पहचानों का इस्तेमाल करता था। वह पुलिस से बचने के लिए अलग-अलग पहचानों पर जारी किए गए कई सिम कार्ड का उपयोग करता था और बार-बार अपना मोबाइल भी बदलता था। इंटरनेट मीडिया और डेटिंग ऐप प्लेटफॉर्म पर, आनंद कुमार ने "वैभव अरोड़ा", "डॉ. रोहित बहल", "तरुण", "आनंद शर्मा" और "शिखा" जैसी कई फर्जी प्रोफाइल बना रखी थीं। वह दिल्ली और गाजियाबाद में भी इसी तरह के साइबर अपराधों में शामिल रहा है। वह सावधानी से अपनी शिकार महिलाओं को चुनता था और कई बार उन्हें शादी, मॉडलिंग असाइनमेंट या प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में दाखिले का लालच देता था। इतना ही नहीं, आरोपी ऑनलाइन बातचीत के दौरान पीड़ितों द्वारा साझा की गई निजी तस्वीरों और वीडियो को भी डाउनलोड कर लेता था। बाद में, इन आपत्तिजनक सामग्रियों को इंटरनेट पर प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था





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