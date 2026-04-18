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शादी की खुशियों के बीच दूल्हा करंट की चपेट में, लखनऊ में इलाज के दौरान तोड़ा दम

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शादी की खुशियों के बीच दूल्हा करंट की चपेट में, लखनऊ में इलाज के दौरान तोड़ा दम
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📆18-04-2026 22:09:00
📰Dainik Jagran
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प्रयागराज में शादी की तैयारियों के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें दूल्हा अविनाश पाल करंट की चपेट में आ गए। लखनऊ में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिससे खुशियां मातम में बदल गईं।

प्रयागराज के कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार में उस वक्त मातम छा गया जब शादी की खुशियों के बीच दूल्हा करंट की चपेट में आ गया। अवधेश पाल के बड़े बेटे अविनाश पाल, जो उत्तर मध्य रेलवे में कर्मचारी थे, की शादी 21 अप्रैल को पीपलगांव की एक युवती से तय थी। घर में शहनाई बजने और मंडप सजने के बीच, शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसे ने सब कुछ उलट-पलट दिया। अविनाश मकान की छत पर बांस से कुछ कर रहे थे, तभी उनका बांस हाईटेंशन तार से छू गया और वह करंट के शिकार हो गए। तत्काल उन्हें निकट के अस्पताल ले जाया गया, जहां

से उन्हें बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिवारवाले उन्हें लखनऊ ले गए और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हर कोई अविनाश के स्वस्थ होने की उम्मीद कर रहा था, ताकि बारात तय समय पर उठ सके। लेकिन, शनिवार को आई मौत की खबर ने सभी की उम्मीदें तोड़ दीं। जहां मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां अब रोने-बिलखने की आवाजें गूंज रही हैं। घर की खुशियां मातम में बदल गईं। इस घटना ने न केवल दूल्हे के परिवार को झकझोर दिया, बल्कि दुल्हन के घर में भी गहरा दुख पसर गया। अविनाश की मां अनुराधा, उनकी बहनों और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। छोटे भाई अमरेश ने बताया कि बारात उठने से ठीक तीन दिन पहले हुई इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। यह अनपेक्षित और दिल दहला देने वाली घटना किसी को भी झकझोरने के लिए काफी है, जहां एक शुभ अवसर शोक में बदल गया। अविनाश के अचानक चले जाने से पूरा परिवार गहरे सदमे में है और इस दुख की घड़ी से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह हादसा हमें बिजली के उपकरणों और तारों के साथ सावधानी बरतने की आवश्यकता की याद दिलाता है, खासकर जब घर में उत्सव का माहौल हो। इस दुखद घटना ने एक बार फिर यह सिखाया है कि जीवन कितना अनमोल है और खुशियों के पलों को संजोना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नियति कभी भी कुछ भी कर सकती है। इस परिवार को इस अपूरणीय क्षति से उबरने के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। शादी के लिए की गई सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं और जहां खुशियों का माहौल था, वहीं सन्नाटा छा गया। यह घटना आसपास के लोगों के लिए भी चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इस दुखद हादसे पर गहरा अफसोस जता रहे हैं। परिवार ने जिस उम्मीद से अविनाश को लखनऊ पहुंचाया था, वह पूरी नहीं हो सकी और एक अनजानी विपदा ने सारे सपने बिखेर दिए

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