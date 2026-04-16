शादी के सीजन में छोटे नोटों की किल्लत, रस्मों को निभाने में परेशानी

बिहारशरीफ में शादी के मौसम में 10, 20 और 50 रुपये के नए नोटों की कमी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पारंपरिक रस्मों को निभाना कठिन हो गया है, जिससे शादी वाले परिवारों में चिंता व्याप्त है।

शादी के सीजन में घर-घर हो रही परेशानी, छोटे नोट ों की कमी ने बढ़ाई चिंता जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ । बिहारशरीफ और आसपास के इलाकों में विवाह के सीजन ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन इस मांगलिक अवसर पर छोटे नोट ों की किल्लत लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। एलपीजी सिलेंडरों की कमी के बाद अब 10, 20 और 50 रुपये के नए नोटों की अनुपलब्धता ने पारंपरिक रस्मों को निभाना भी मुश्किल कर दिया है। बैंक के बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद लोगों को छोटे नोट ों की गड्डियां नहीं मिल पा रही हैं, जिससे शादी -ब्याह वाले घरों में

परेशानी बढ़ती जा रही है। कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह संकट और भी गहराता जा रहा है। छोटे नोटों का महत्व और संकट: भारतीय संस्कृति में विवाह समारोहों में छोटे नोटों का विशेष महत्व होता है। अगवानी, विदाई, भात, नेग और अन्य कई रस्मों में इनका उपयोग परंपरा का एक अभिन्न अंग है। इन रस्मों को निभाने के लिए पैसे नकद में दिए जाते हैं, और ऐसे में छोटे मूल्यवर्ग के नोटों की आवश्यकता बढ़ जाती है। इन नोटों की कमी से इन पारंपरिक रस्मों के निर्वहन में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है। जानकारों की मानें तो एक सामान्य शादी में केवल अगवानी और विदाई की रस्मों के लिए ही 20 और 50 रुपये के कम से कम आठ बंडलों की जरूरत होती है। इसके अलावा, अन्य रस्मों जैसे भात-भेंट, तिलक, और अन्य कई अवसरों पर भी छोटे नोटों की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी को मिलाकर एक शादी में छोटे नोटों की जरूरत काफी अधिक हो जाती है। आमजन की परेशानी और निराशा: स्थानीय निवासी रामनंदन प्रसाद और कपिल प्रसाद जैसे कई लोगों ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से स्थानीय बैंकों की शाखाओं के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। खासकर 10 रुपये के नए नोट तो बाजार में पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। कई लोग अपने जान-पहचान वालों और अन्य माध्यमों से इन नोटों की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल नई गड्डियों की उपलब्धता न के बराबर है। यह स्थिति न केवल वर-वधू के परिवारों के लिए, बल्कि मेहमानों के लिए भी चिंता का विषय बन गई है, जो रस्मों को निभाने के लिए नकदी की व्यवस्था करने में जुटे हैं। यह नकदी की कमी एक छोटी समस्या लग सकती है, लेकिन भारतीय विवाहों की जटिल परंपराओं और रस्मों को देखते हुए, यह एक महत्वपूर्ण बाधा है। इससे न केवल वित्तीय बोझ बढ़ता है, बल्कि परंपराओं का निर्वहन भी प्रभावित होता है। प्रशासन और बैंक से अपील: शादी वाले परिवारों की चिंता इस समस्या के कारण और भी बढ़ गई है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन और बैंक प्रबंधन से अपील की है कि वैवाहिक सीजन को ध्यान में रखते हुए छोटे नोटों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यह मांग इस उद्देश्य से की जा रही है कि परंपराएं बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से निभाई जा सकें और किसी भी परिवार को अपनी रस्मों को अधूरा न छोड़ना पड़े। यह उम्मीद की जा रही है कि बैंक और संबंधित अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेंगे और तत्काल समाधान निकालेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। यह संकट एक बार फिर से नकदी आधारित अर्थव्यवस्था में छोटे मूल्यवर्ग के नोटों के महत्व को उजागर करता है, खासकर जब बात सांस्कृतिक और पारंपरिक आयोजनों की आती है। यह समस्या केवल बिहारशरीफ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई अन्य हिस्सों में भी विवाह सीजन के दौरान छोटे नोटों की कमी देखी जाती है। ऐसे समय में, बैंकों को अधिक सतर्क रहने और नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ये आवश्यक नकदी流通 (circulation) में बनी रहें ताकि लोगों को अपनी दैनिक जरूरतों के साथ-साथ महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों को भी सुचारू रूप से पूरा करने में मदद मिल सके। छोटे नोटों की उपलब्धता सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए





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