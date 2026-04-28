शादी के घर में छत गिरने से महिला की मौत, चार घायल

संतकबीर नगर के उमरी खुर्द गांव में शादी की तैयारियों के दौरान छत का छज्जा गिर गया, जिससे एक महिला की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

संतकबीर नगर जिले के उमरी खुर्द गांव में मंगलवार की सुबह एक हृदय विदारक घटना ने खुशियों के माहौल को गहरे शोक में बदल दिया। हरिश्चंद्र राजभर के घर, जहां उनकी बेटी की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, वहां सुबह सजावट के दौरान छत का छज्जा अचानक ढह गया। इस दर्दनाक हादसे में 70 वर्षीय कुसुम उर्फ राजमती की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बारात के आगमन से पहले ही यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम छा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह लगभग साढ़े आठ बजे, शादी के घर में टेंट और बिजली की सजावट का काम चल रहा था। अचानक, बिना किसी पूर्व चेतावनी के, छत का छज्जा भरभराकर गिर पड़ा। छज्जा गिरने से वहां मौजूद लोग मलबे के नीचे दब गए, जिससे घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और परिवार के सदस्यों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और मलबे से घायल ों को निकालने में जुट गए। घायल ों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने कुसुम उर्फ राजमती को मृत घोषित कर दिया। बाकी चार घायल ों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन पर लगातार उपचार किया जा रहा है। अस्पताल में घायल ों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। यह घटना एक ऐसे परिवार के लिए गहरी पीड़ा लेकर आई है जो कुछ ही घंटों में अपनी बेटी की शादी की खुशियां मनाने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी जयप्रकाश दुबे पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि छज्जा गिरने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। इस घटना ने निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों के पालन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इस दुखद घटना ने उमरी खुर्द गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। गांव के लोगों का कहना है कि यह एक ऐसा हादसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शादी का घर आज मातम में डूबा हुआ है और खुशियों की जगह गम का माहौल है। इस घटना से सबक लेते हुए, सभी को निर्माण कार्यों में सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है कि लापरवाही के कारण किसी भी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है.

संतकबीर नगर जिले के उमरी खुर्द गांव में मंगलवार की सुबह एक हृदय विदारक घटना ने खुशियों के माहौल को गहरे शोक में बदल दिया। हरिश्चंद्र राजभर के घर, जहां उनकी बेटी की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, वहां सुबह सजावट के दौरान छत का छज्जा अचानक ढह गया। इस दर्दनाक हादसे में 70 वर्षीय कुसुम उर्फ राजमती की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बारात के आगमन से पहले ही यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम छा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह लगभग साढ़े आठ बजे, शादी के घर में टेंट और बिजली की सजावट का काम चल रहा था। अचानक, बिना किसी पूर्व चेतावनी के, छत का छज्जा भरभराकर गिर पड़ा। छज्जा गिरने से वहां मौजूद लोग मलबे के नीचे दब गए, जिससे घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और परिवार के सदस्यों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और मलबे से घायलों को निकालने में जुट गए। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने कुसुम उर्फ राजमती को मृत घोषित कर दिया। बाकी चार घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन पर लगातार उपचार किया जा रहा है। अस्पताल में घायलों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। यह घटना एक ऐसे परिवार के लिए गहरी पीड़ा लेकर आई है जो कुछ ही घंटों में अपनी बेटी की शादी की खुशियां मनाने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी जयप्रकाश दुबे पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि छज्जा गिरने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। इस घटना ने निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों के पालन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इस दुखद घटना ने उमरी खुर्द गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। गांव के लोगों का कहना है कि यह एक ऐसा हादसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शादी का घर आज मातम में डूबा हुआ है और खुशियों की जगह गम का माहौल है। इस घटना से सबक लेते हुए, सभी को निर्माण कार्यों में सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है कि लापरवाही के कारण किसी भी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है





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संतकबीर नगर उमरी खुर्द छत गिरना दुर्घटना महिला की मौत घायल शादी

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