शादी की जिद पर मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक, रामपुर में हाई-वोल्टेज लव स्टोरी

उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी प्रेमिका से शादी की मांग पर मोबाइल टावर पर चढ़ने का कदम उठाया। युवक का दावा था कि वह केवल उसी लड़की से शादी करवाने पर ही टावर से उतरेगा। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुँची और समझाने की कोशिश करती रही। काफी देर बाद युवक ने परिवार और पुलिस की अपील पर मान लिया और नीचे उतर आया। पूरी घटना में गांववालों ने मोबाइल से वीडियो बनाया और इसे फिल्मी सीन की तरह देखा।

रामपुर के पटवाई थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में एक युवक ने अपनी प्रेमिका से शादी की जिद को लेकर एक मोबाइल टावर पर चढ़ जाने का कदम उठाया। युवक का कहना था कि वह केवल उसी लड़की से शादी करवाने पर ही टावर से उतरेगा। घटना के बाद ज्यादातर लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने इसे फिल्म 'शोले' के किसी दृश्य की तरह देखने लगे। गांव के कई लोग इलाके में इकट्ठा हो गए और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुँचकर युवक को समझाने की कोशिश करती रही। व ही दौरान स्थानीय पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह भी मौके पहुँच गए। काफी देर बाद युवक ने परिवार की अपील और पुलिस के आश्वासन पर मान लिया और टावर से उतर आया। उसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित रखते हुए अपने साथ ले जाने की बात की। युवक दिल्ली में किसी फैक्ट्री में काम करता है और उसकी बिहार की एक किशोरी से मुलाकात हुई। दोनों का प्यार गहरा हुआ और युवक ने लड़की को अपने गांव ले आया। बाद में लड़की को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया और वहां से लड़की अलग हो गई। युवक परेशान हो उसे शादी का दबाव देने के लिए टावर पर चढ़ गया। अंत में, पुलिस ने तनाव टालने का आश्वासन दिया और उस पर बात आगे बढ़ाई जाएगी। इस तरह से एक दृश्यात्मक ड्रामा वाली घटना का समापन हुआ.

रामपुर के पटवाई थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में एक युवक ने अपनी प्रेमिका से शादी की जिद को लेकर एक मोबाइल टावर पर चढ़ जाने का कदम उठाया। युवक का कहना था कि वह केवल उसी लड़की से शादी करवाने पर ही टावर से उतरेगा। घटना के बाद ज्यादातर लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने इसे फिल्म 'शोले' के किसी दृश्य की तरह देखने लगे। गांव के कई लोग इलाके में इकट्ठा हो गए और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुँचकर युवक को समझाने की कोशिश करती रही। व ही दौरान स्थानीय पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह भी मौके पहुँच गए। काफी देर बाद युवक ने परिवार की अपील और पुलिस के आश्वासन पर मान लिया और टावर से उतर आया। उसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित रखते हुए अपने साथ ले जाने की बात की। युवक दिल्ली में किसी फैक्ट्री में काम करता है और उसकी बिहार की एक किशोरी से मुलाकात हुई। दोनों का प्यार गहरा हुआ और युवक ने लड़की को अपने गांव ले आया। बाद में लड़की को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया और वहां से लड़की अलग हो गई। युवक परेशान हो उसे शादी का दबाव देने के लिए टावर पर चढ़ गया। अंत में, पुलिस ने तनाव टालने का आश्वासन दिया और उस पर बात आगे बढ़ाई जाएगी। इस तरह से एक दृश्यात्मक ड्रामा वाली घटना का समापन हुआ





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