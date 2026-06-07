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शामली के आयुष मलिक मतांतरण मामले में फिलिस्तीन कनेक्शन सामने, पुलिस फंडिंग तलाश में

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शामली के आयुष मलिक मतांतरण मामले में फिलिस्तीन कनेक्शन सामने, पुलिस फंडिंग तलाश में
आयुष मलिकमतांतरणशामली
📆07-06-2026 19:07:00
📰Dainik Jagran
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शामली में दवा व्यापारी के पुत्र आयुष मलिक के जबरन मतांतरण मामले में फिलिस्तीन कनेक्शन सामने आया है। आयुष ने पुलिस पूछताछ में फिलिस्तीन के लोगों के साथ संपर्क और मुस्लिमों पर अत्याचार के बारे में बातें बताई। पुलिस ने अब फंडिंग के नाम पर वसूली करने वालों की तलाश शुरू की है। हिंदू रक्षा दल ने प्रदर्शन करके आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार की सुरक्षा का मागा किया। आर्य जाट महासभा ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच और सुरक्षा का मागा किया।

शामली में दवा व्यापारी के बेटे आयुष मलिक के जबरन मतांतरण मामले में फिलिस्तीन कनेक्शन सामने आया है, जिससे पुलिस अब फंडिंग और अन्य साजिशकर्ताओं की तलाश पर है। मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में देखें: दवा व्यापारी के पुत्र आयुष मलिक के जबरन मतांतरण मामले में कई बात सामने आ रही है। आयुष ने अपने पिता के सामने पुलिस पूछताछ में बताया कि फिलिस्तीन में भी उसके कई मिलने वाले हैं, जो वहां की बात बताते हैं कि कैसे वहां मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ। इससे आयुष में बदलाव आया। पुलिस ने अब आयुष से फंडिंग के नाम पर वसूली करने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा इस प्रकरण में जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। मतांतरण प्रकरण को लेकर पुलिस ने शनिवार को मुस्लिम युवती चांदनी, उसके पिता इस्लाम और युवक आयुष मलिक को थाने बुलाकर पूछताछ की। युवक से करीब दो घंटे तक पूछताछ चली, लेकिन मुस्लिमों ने युवक का ऐसे ब्रेनवाश किया था कि वह हिंदू धर्म के पक्ष में एक भी बात नहीं कह पाया। बात-बात पर युवक फिलिस्तीन में मुस्लिमों पर अत्याचार, पाकिस्तान के डा.

इसरार अहमद की कही बातें बोल रहा था। पूछताछ में युवक ने बताया कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ भी उसका कई बार संपर्क हुआ था। आरोपितों की गिरफ्तारी के अलावा पुलिस ने अब जहां-जहां आयुष की ओर से फंडिंग की गई उनकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रथम चरण में यह देखा जा रहा है कि आयुष मलिक से मुस्लिमों ने देश के बाहर भी रुपये भिजवाए थे क्या। इसके अलावा शामली में उससे कहां-कहां धर्म के नाम पर रुपये लिए गए, उनकी भी जांच की जा रही है। पुलिस की एक टीम को ऐसे लोगों की तलाश में लगाया गया है कि जो मतांतरण प्रकरण में मुस्लिम परिवार का साथ दे रहे थे। हिंदू रक्षा दल ने प्रदर्शन किया। दवा व्यापारी के पुत्र को प्रेमजाल में फंसाकर जबरन उसका मतांतरण कराने के मामले में हिंदू रक्षा दल ने रविवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपितों के घर बुलडोजर चलाने, मौलानाओं की जल्द गिरफ्तारी और अन्य साजिश कर्ता लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन करते हुए कुरैशी बस्ती तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर ही उनसे ज्ञापन ले लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जिलाध्यक्ष भगवान सिंह उर्फ दीपक ने कहा कि इस मामले में शहर के एक चिकित्सक और एक बड़े मौलाना की भी भूमिका है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सात दिन के अंदर पुलिस चिकित्सक और मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल नहीं भेजती है तो हिंदू रक्षा दल फिर प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी दो आरोपितों को जेल भेजा गया है। जब तक पुलिस सभी आरोपितों को गिरफ्तार नहीं करती, हिंदू रक्षा दल चुप नहीं बैठेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन पर तीन थानों की फोर्स और यातायात पुलिस को तैनात किया गया था। मतांतरण के बाद से आयुष मलिक का नाम रहमान रख दिया गया था। शुरुआती दौर में आयुष ने रहमान नाम छिपाकर रखा, लेकिन धीरे-धीरे वह रोजाना मस्जिद में नमाज अदा करने जाने लगा था। उसने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली था। पिता ने कई बार दाढ़ी बढ़ाने के बारे में पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। बाद में उन्हें पता चला कि बेटे का अवैध रूप से मतांतरण करा दिया गया है। चर्चा रही कि युवक ने मेडिकल स्टोर से भी भगवान के पोस्टर हटा दिए थे। स्टोर पर वह मुस्लिम टोपी लगाकर भी बैठता था। आर्य जाट महासभा ने मेडिकल स्टोर संचालक देवराज मलिक के पुत्र आयुष मलिक के मतांतरण मामले में आरोपितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। जाट भवन में महासभा के अध्यक्ष सुनील निर्वाल की अध्यक्षता व सचिव दिव्य प्रभाकर के संचालन में कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में देवराज मलिक ने बताया कि उनके व स्वजन द्वारा मतांतरण की बात पूरी तरह गलत है। कुरैशी परिवार की युवती व उसके परिजनों ने आयुष का ब्रेनवाश कर उसे मतांतरण के लिए बाध्य किया है। उन्होंने युवती के साथ आयुष के निकाहनामे को भी फर्जी बताया। महासभा ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग करते हुए देवराज मलिक परिवार को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया

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आयुष मलिक मतांतरण शामली फिलिस्तीन फंडिंग

 

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