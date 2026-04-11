शामली जिला अस्पताल में प्रसव पीड़ा से तड़पती गर्भवती महिला: सड़क पर हुई डिलीवरी, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक गर्भवती महिला को जिला अस्पताल में भर्ती न करने के कारण सड़क किनारे बच्चे को जन्म देने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप है। विरोध प्रदर्शन और जांच शुरू।
उत्तर प्रदेश के शामली जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली एक अत्यंत दुखद घटना सामने आई है। यहाँ, जिला अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर, एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान घंटों तक तड़पना पड़ा और अंततः उसे सड़क किनारे ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने महिला को भर्ती करने से मना कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप यह भयावह स्थिति उत्पन्न हुई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि महिला को देर रात प्रसव पीड़ा शुरू होने पर जिला अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन अस्पताल
में मौजूद कर्मचारियों ने कथित तौर पर यह कहकर भर्ती करने से इनकार कर दिया कि 'न तो बेड खाली है और न ही कोई डॉक्टर उपलब्ध है'। इस दौरान, महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई और वह अस्पताल के गेट के बाहर ही जमीन पर गिर गई। मजबूर होकर, आस-पास मौजूद महिलाओं ने चादरों का सहारा लेकर सड़क पर ही प्रसव कराया। यह घटना सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और लापरवाही को उजागर करती है, जिससे लोगों में गहरा आक्रोश है।\इस हृदय विदारक घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंचे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सीएमओ को घेर लिया और स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सीएमओ डॉ. अनिल कुमार ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि कर्मचारियों को निलंबित करने का अधिकार उनके पास नहीं है और इस मामले में उच्च अधिकारियों द्वारा ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन कर दिया गया है और जल्द ही रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। दूसरी ओर, प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिन के भीतर दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वे फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। यह घटना न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र के लिए एक चिंता का विषय है, जो सरकारी अस्पतालों में मरीजों के प्रति लापरवाही और उदासीनता को दर्शाता है।\इस घटना ने सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और सुविधाओं पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिया है। अच्छी खबर यह है कि मां और नवजात शिशु दोनों फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की गहरी खामियों को उजागर कर दिया है। प्रशासन अब जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रहा है, लेकिन लोगों में इस घटना को लेकर गहरा गुस्सा है। सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। घटना का वीडियो देखकर हर कोई आक्रोशित हो गया। सोशल मीडिया पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई, जिसमें लोग 'सरकारी अस्पताल = सड़क पर डिलीवरी' जैसी बातें लिख रहे थे। लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री और सीएमओ से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। लोगों का कहना था कि यदि जिला अस्पताल गर्भवती महिलाओं को भी उचित सहायता नहीं दे सकता, तो ऐसे अस्पतालों का कोई मतलब नहीं है। यह घटना न केवल एक परिवार के लिए एक त्रासदी थी, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की पोल खोलती है। यह घटना दर्शाती है कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार की तत्काल आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और मरीजों को उचित देखभाल मिल सके। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है।
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