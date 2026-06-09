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शामली में मतांतरण का मामला

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शामली में मतांतरण का मामला
शामलीमतांतरणमौलाना डाॅ. इसरार अहमद
📆09-06-2026 08:51:00
📰Dainik Jagran
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शामली में एक चर्चित युवक आयुष मलिक ने मौलाना डाॅ. इसरार अहमद के वीडियो देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। उनके पूर्वज मुजफ्फरनगर के गांव हुसैनपुर के रहने वाले थे। पुलिस ने एसआइटी का गठन किया है और जांच कर रही है।

शामली के चर्चित युवक आयुष मलिक ने जिन मौलाना डाॅ. इसरार अहमद के वीडियो देखकर इस्लाम कबूल कर लिया उनके पूर्वज मुजफ्फरनगर के गांव हुसैनपुर के रहने वाले थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हुसैनपुर में उनके परिवार की जमीनें जब्त हो गईं। इसके बाद उनका परिवार हरियाणा के हिसार में जाकर बस गया। मौलाना डा.

इसरार अहमद का जन्म 1932 में हिसार में हुआ। विभाजन के समय उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। 2010 में डा. इसरार का इंतकाल हो गया। आयुष मलिक ने मीडिया को बताया कि वह यू-ट्यूब पर डाॅ. इसरार अहमद के वीडियो देखकर इस्लाम की तरफ आकर्षित हुआ। वह कई अन्य मौलानाओं के वीडियो भी देखता था। हालांकि डाॅ. इसरार की बातें उसे अधिक प्रभावित करती थीं। डाॅ.

इसरार का परिवार हुसैनपुर का रहने वाला था। शामली के बनत में उनका ननिहाल था। डा. इसरार ने 1971 में अपना चिकित्सा व्यवसाय छोड़ दिया और 1975 में तनजीम-ए-इस्लामी (एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी संगठन) की स्थापना की। इसके साथ ही वे कुरान की शिक्षाओं के प्रचार-प्रसार में लग गए। उन्होंने इस्लाम और पाकिस्तान पर 60 से अधिक पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें बयान-उल-कुरान प्रमुख है। शामली: मतांतरण प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए शामली पुलिस ने एसआइटी का गठन किया है, जिसका नोडल सीओ सिटी को बनाया गया है। पूरे प्रकरण की सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि युवक मतांतरण के दौरान पाकिस्तानी डाॅ.

इसरार अहमद से जुड़े लोगों के संपर्क में था। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि आरोपितों ने प्रापर्टी के लिए मतांतरण कराया था। प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के बाद एसपी ने विशेष जांच दल यानी एसआइटी का गठन किया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले की परतें खोलने के लिए क्षेत्राधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपितों के गिरोह ने मिलकर प्रापर्टी हड़पने के उद्देश्य से मतांतरण कराया था

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