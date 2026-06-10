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शामली के प्रेम जिहाद केस में नाजिया इलाही खान की प्रतिक्रिया: आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन और फर्जी निकाह का आरोप

राजनीति/सुशासन News

शामली के प्रेम जिहाद केस में नाजिया इलाही खान की प्रतिक्रिया: आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन और फर्जी निकाह का आरोप
शामली कन्वर्जन केसआयुष मलिकचंदनी कुरेशी
📆10-06-2026 17:25:00
📰NBT Hindi News
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उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक कथित धर्म परिवर्तन और निकाह के मामले में बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान ने अपनी प्रतिक्रिया जताई। मामले में आयुष मलिक, जिन्होंने इस्लाम अपना लिया है, और उनकी प्रेमिका चंदनी कुरेशी सहित कुल दस लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस धर्म परिवर्तन, आर्थिक लेन-देन और मानसिक दबाव जैसी पहलुओं पर जांच कर रही है। नाजिया इलाही खान ने कहा कि ऐसे मामलों के खिलाफ सख्ती बरतनी जरूरी है।

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में सामने आया एक कथित धर्म परिवर्तन और निकाह का मामला अब पूरे देश में बड़ा विवाद बन गया है। शामली के देवराज मलिक ने अपने बेटे आयुष मलिक के मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें प्रेमजाल, फर्जी निकाह और धर्म परिवर्तन के दबाव जैसी बातें शामिल हैं। आयुष मलिक जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, उनकी प्रेमिका रही चंदनी कुरेशी और उसके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ तीन मौलवियों समेत कुल दस लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और कई पहलुओं पर पूछताछ जारी है। यह मामला सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं रहा बल्कि सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर बड़ी बहस का विषय बन चुका है।यूपी पुलिस के अनुसार, धर्म परिवर्तन , आर्थिक लेन-देन, मानसिक दबाव और कथित निकाह की जांच की जा रही है। इस मामले पर भारतीय जanta पार्टी की नेता नाजिया इलाही खान ने भी प्रतिक्रिया जताई। नाजिया इलाही खान ने कहा कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और ये जरूरी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरती जाए ताकि धर्म के नाम पर ऐसी गतिविधियों में लिप्त न रह किसी की भी आजादी और सम्मति की रक्षा हो सके।वे आगे कहीं कि ऐसे मामलों में निस्संदेह कुछ केस सिर्फ सामाजिक दबाव या मानसिक coercive तरीके से पesh karte hue paida hote hain, isliye police ki jaanch honi chahiye aur sabhi pakshon kaawaz suna jana chahiye.

शामली के इस केस में दोव सम्प्रदाय के लोगों के बीच तनाव साथ में खतरनाक दशकों में पहले भी देखे गए हैं, aur aise mamlon mein sahi nyay ke bina neither justice will be served nor peace will prevail.

इस संदर्भ में, नाजिया इलाही खान ने विशेष रूप से यूपी सरकार की नीतियों और कानूनी कार्यवाही का समर्थन किया और कहा कि धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने इसे एक बड़ी सामाजिक समस्या बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में महिलाओं और युवाओं को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसे गलत उपयोग नहीं करना चाहिए और किसी को मजबूरी में धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए।Agar aisi ghatnayein badhne lgi to samaj mein vibhed paida ho sakta hai, isliye sarkar ko iske khilaf strict action lena chahiye.

अंत में, नाजिया इलाही खान ने कहा कि शामली के मामले में पुलिस की जांच सही और पारदर्शी होनी चाहिए और कानूनी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करना चाहिए। उन्होंने आशा जताई कि इस मामले में सच्चाई सामने आएगी और Nyay mil sakega. शामली के इस मामले में नाजिया इलाही खान की यह प्रतिक्रिया राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है

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