शार्विनो महादेव मंदिर: भव्यता और आस्था का संगम, मुरादाबाद मंडल में अद्वितीय

मंडी धनौरा (अमरोहा) में शार्विनो महादेव मंदिर का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, जो इसकी भव्यता को बढ़ाते हैं। यह मंदिर, जो भगवान महादेव को समर्पित है, भक्तों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। मंदिर में स्थापित स्फटिक शिवलिंग इसकी विशिष्टता को और बढ़ाते हैं, जो पूरे मुरादाबाद मंडल में अद्वितीय हैं। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।

संवाद सहयोगी, मंडी धनौरा (अमरोहा)। लाल पत्थरों से निर्मित शारविनो महादेव मंदिर अपनी अद्भुत भव्यता और आकर्षक छटा से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रहा है। लगभग चार वर्षों के अथक परिश्रम के बाद यह दिव्य धाम पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, जहाँ भगवान महादेव की विधिवत स्थापना क्षेत्र के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बन गई है। रात के समय मंदिर पर की गई भव्य लाइटिंग इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है, जिससे संपूर्ण परिसर जगमगाता हुआ प्रतीत होता है। मुहल्ला महादेव में स्थित पवित्र नवदुर्गा शिव

मंदिर परिसर में शारविनो ट्रस्ट द्वारा इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि जिस लाल पत्थर का उपयोग अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया था, उसी पत्थर को राजस्थान से मंगवाकर यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की सूक्ष्म नक्काशी और आकर्षक संरचना राजस्थान के कुशल कारीगरों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। इन कारीगरों ने महीनों तक लगन से इस धाम को आकार दिया। वर्ष 2022 में शुरू हुआ निर्माण कार्य अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। दो अप्रैल से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन वृंदावन से पधारे श्री हित कुलदीप कृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। सोमवार रात शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद मंगलवार को श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर दर्शन किए। मंदिर परिसर में दक्षिण दिशा में हनुमान, श्रीनाथ, श्रीराम और श्रीकृष्ण की प्रतिमाएँ स्थापित की गई हैं, जबकि पश्चिम दिशा में भगवान महादेव और उत्तर दिशा में तिरुपति बालाजी की भव्य प्रतिमा मंदिर की शोभा बढ़ा रही है। ट्रस्ट से जुड़े सुशील अग्रवाल के अनुसार, इतनी भव्यता वाला मंदिर पूरे मुरादाबाद मंडल में अद्वितीय है, जो भविष्य में श्रद्धा और पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। शारविनो महादेव मंदिर की भव्यता का एक और विशेष आकर्षण स्फटिक के शिवलिंग हैं, जिन्हें विधि-विधान से मंदिर में स्थापित किया गया है। पारदर्शी और दिव्य आभा वाले ये शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि पूरे मुरादाबाद मंडल में इतने बड़े और आकर्षक स्फटिक शिवलिंग कहीं और स्थापित नहीं हैं। मंदिर में दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु इन शिवलिंगों के दर्शन करके आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं। मंदिर की भव्यता के साथ-साथ यह विशेषता इसे और भी अद्वितीय बना रही है।\मंदिर का निर्माण एक अद्भुत और अद्वितीय अनुभव है। इसका निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है, जो राजस्थान से लाए गए थे। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही शानदार है, और इसमें भगवान शिव की महिमा को दर्शाया गया है। मंदिर में स्थापित मूर्तियां बहुत ही सुंदर हैं, और वे भक्तों को आकर्षित करती हैं। मंदिर में एक विशाल स्फटिक शिवलिंग भी है, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मंदिर का निर्माण एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे कला और आध्यात्मिकता एक साथ आ सकते हैं। मंदिर में आने वाले लोगों को शांति और खुशी मिलती है। यह मंदिर न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। मंदिर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो लोगों को एक साथ लाते हैं। मंदिर का प्रबंधन बहुत ही अच्छा है, और यह सुनिश्चित करता है कि मंदिर हमेशा साफ-सुथरा रहे। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग भगवान से जुड़ सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर एक ऐसा स्थान है जो सभी के लिए खुला है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। मंदिर सभी को भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। यह वास्तव में मुरादाबाद मंडल का एक गहना है, जो आने वाले समय में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। मंदिर का निर्माण एक अनमोल विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र भी है। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग एक-दूसरे के साथ मिल सकते हैं और समुदाय बना सकते हैं। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपनी आस्था का पोषण कर सकते हैं।\शार्विनो महादेव मंदिर का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान, कई भक्तों ने मंदिर में भाग लिया और भगवान शिव की पूजा की। कार्यक्रम वृंदावन के प्रसिद्ध धार्मिक गुरु, श्री हित कुलदीप कृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था, जिन्होंने इस अवसर पर विशेष प्रवचन दिया। मंदिर के ट्रस्टियों ने इस परियोजना में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद दिया। मंदिर के निर्माण में कई लोगों ने योगदान दिया, जिसमें कारीगर, इंजीनियर और स्थानीय समुदाय के सदस्य शामिल थे। मंदिर के निर्माण में लगने वाले समय और धन के लिए आभार व्यक्त किया गया। मंदिर अब जनता के लिए खुला है और भक्त प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि पार्किंग, प्रसाद काउंटर और विश्राम स्थल। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मंदिर की पवित्रता बनाए रखने और मंदिर के नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। मंदिर में दान करने और मंदिर की गतिविधियों में भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग भगवान से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकते हैं। मंदिर एक समुदाय है, जहाँ लोग एक-दूसरे का समर्थन करते हैं और एक-दूसरे के साथ मिलकर भगवान की आराधना करते हैं। मंदिर एक ऐसा स्थान है जो सभी के लिए खुला है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। मंदिर सभी को भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। यह मंदिर न केवल मुरादाबाद मंडल के लिए एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर आने वाले वर्षों में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। यह मंदिर एक स्थायी प्रतीक है जो आस्था, समर्पण और सामुदायिक भावना के मूल्यों को दर्शाता है। मंदिर का निर्माण एक ऐसी विरासत है जिस पर सभी गर्व कर सकते हैं





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