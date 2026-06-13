Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

शाहजहांपुर में 21 वर्षीय युवक ने सेना के ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर घूमने का झूठा दावा किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया

Crime News

शाहजहांपुर में 21 वर्षीय युवक ने सेना के ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर घूमने का झूठा दावा किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया
शाहजहांपुर21 वर्षीय युवकसेना ब्रिगेडियर
📆13-06-2026 11:49:00
📰AajTak
61 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 59% · Publisher: 63%

उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में एक 21 वर्षीय युवक आर्यन वर्मा ने NEET परीक्षा में असफल होने के बाद अपनी माँ को झूठ बोला कि उसका AFMC में चयन हो गया है। इस झूठ को सच बनाने के लिए उसने सेना के ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर घूमना शुरू कर दिया और नकली पिस्तौल, छड़ी और वाहन पर सेना के प्रतीक चिह्न लगवाने की कोशिश की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पूछताच शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक 21 वर्षीय युवक ने सेना के ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर घूमने का झूठा दावा किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पूछताच शुरू की। युवक आर्यन वर्मा ने NEET परीक्षा में असफल होने के बाद अपनी माँ से झूठ बोला कि उसका Armed Forces Medical College ( AFMC ) में चयन हो गया है। इस झूठ को सच साबित करने के लिए उसने सेना की वर्दी और अन्य सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने नोएडा और गुरुग्राम से वर्दी, नकली पिस्तौल , एएमसी रेजिमेंटल केन और सेना के ब्रिगेडियर रैंक के प्रतीक चिह्न खरीदे और अपने पिता की टाटा हैरियर कार पर लगा दिए। कार पर एक स्टार प्लेट और एएचक्यू (AHQ) का झंडा भी लगा था। पुलिस के अनुसार, उसके साथ एक चालक और दो अन्य व्यक्ति भी थे जो खुद को एनएसजी कमांडो की तरह प्रस्तुत कर रहे थे। उनके पास भारत सरकार का पहचान पत्र और काले कपड़े थे। पूर्व सैनिकों की सूचना पर उसे पकड़ा गया। युवक ने पूछताच में कहा कि वह लंबे समय से खुद को सेना अधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर रहा था और कई कार्यक्रमों में भी पहुंचा। उसकी गतिविधियों पर शक उठाने पर उसकी जांच हुई। सेना में ब्रिगेडियर एक वरिष्ठ अधिकारी का पद है जिसके लिए वर्षों की सेवा आवश्यक होती है। मामले में तहरीर प्राप्त हो चुकी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है। सीओ सिटी पंकज पंत ने कहा कि युवक और उसके साथियों से पूछताच हो रही है.

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक 21 वर्षीय युवक ने सेना के ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर घूमने का झूठा दावा किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पूछताच शुरू की। युवक आर्यन वर्मा ने NEET परीक्षा में असफल होने के बाद अपनी माँ से झूठ बोला कि उसका Armed Forces Medical College (AFMC) में चयन हो गया है। इस झूठ को सच साबित करने के लिए उसने सेना की वर्दी और अन्य सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने नोएडा और गुरुग्राम से वर्दी, नकली पिस्तौल, एएमसी रेजिमेंटल केन और सेना के ब्रिगेडियर रैंक के प्रतीक चिह्न खरीदे और अपने पिता की टाटा हैरियर कार पर लगा दिए। कार पर एक स्टार प्लेट और एएचक्यू (AHQ) का झंडा भी लगा था। पुलिस के अनुसार, उसके साथ एक चालक और दो अन्य व्यक्ति भी थे जो खुद को एनएसजी कमांडो की तरह प्रस्तुत कर रहे थे। उनके पास भारत सरकार का पहचान पत्र और काले कपड़े थे। पूर्व सैनिकों की सूचना पर उसे पकड़ा गया। युवक ने पूछताच में कहा कि वह लंबे समय से खुद को सेना अधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर रहा था और कई कार्यक्रमों में भी पहुंचा। उसकी गतिविधियों पर शक उठाने पर उसकी जांच हुई। सेना में ब्रिगेडियर एक वरिष्ठ अधिकारी का पद है जिसके लिए वर्षों की सेवा आवश्यक होती है। मामले में तहरीर प्राप्त हो चुकी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है। सीओ सिटी पंकज पंत ने कहा कि युवक और उसके साथियों से पूछताच हो रही है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AajTak /  🏆 5. in İN

शाहजहांपुर 21 वर्षीय युवक सेना ब्रिगेडियर फर्जी वर्दी NEET AFMC आर्यन वर्मा नकली पिस्तौल पुलिस

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Australian Open:चीनी खिलाड़ी पर भारी पड़ीं पीवी सिंधु, एकतरफा मुकाबले में रौंदकर सेमीफाइनल में बनाई जगहAustralian Open:चीनी खिलाड़ी पर भारी पड़ीं पीवी सिंधु, एकतरफा मुकाबले में रौंदकर सेमीफाइनल में बनाई जगहपीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चीन की चेन सु यू को 21-6, 21-9 से मात दी।
Read more »

NEET Re-Exam: 21 जून की नीट परीक्षा से पहले हाई अलर्ट, कैबिनेट सचिव की चेतावनी- छेड़छाड़ की तो नहीं बख्शेंगेNEET Re-Exam: 21 जून की नीट परीक्षा से पहले हाई अलर्ट, कैबिनेट सचिव की चेतावनी- छेड़छाड़ की तो नहीं बख्शेंगेNEET UG Re-Exam 2026: 21 जून को होने वाली नीट यूजी री-एग्जाम परीक्षा को लेकर केंद्र ने सख्त रुख अपनाया है। कैबिनेट सचिव ने चेतावनी
Read more »

1.49 करोड़ की बड़ी सौगात, नूंह के नावली के मिडिल स्कूल को मिला सीनियर सेकेंडरी का दर्जा; 21 पद मंजूर - nuh navli school upgraded to senior secondary 21 posts approved1.49 करोड़ की बड़ी सौगात, नूंह के नावली के मिडिल स्कूल को मिला सीनियर सेकेंडरी का दर्जा; 21 पद मंजूर - nuh navli school upgraded to senior secondary 21 posts approvedनूंह के नावली में राजकीय मिडिल स्कूल को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड किया गया है, जिसके लिए 21 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इस उन्नयन से स्थानीय विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं को गांव में ही उच्च शिक्षा मिलेगी और दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
Read more »

Mangal Gochar 2026: 21 जून को होगा मंगल का महागोचर, जानें सभी राशियों पर प्रभावMangal Gochar 2026: 21 जून को होगा मंगल का महागोचर, जानें सभी राशियों पर प्रभावMangal Gochar 2026: क्या आप जानते हैं कि जून 2026 में मंगल का वृष राशि में होने वाला गोचर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है ? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस और गुस्से का कारक होता है और जब यह स्थिर और भौतिक सुख देने वाली वृष राशि में प्रवेश करता है, तो इसका प्रभाव हर राशि के जीवन पर अलग‑अलग तरीके से पड़ता है.
Read more »

साप्ताहिक टैरो राशिफल 15 से 21 जून 2026साप्ताहिक टैरो राशिफल 15 से 21 जून 2026वृषभ और सिंह राशिवालों का सीखने के नए अवसर मिलेंगे, मिल सकता है लाभ, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Read more »

खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी सैन्य कार्रवाई: TTP के चार टॉप कमांडर समेत 21 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामदखैबर पख्तूनख्वा में बड़ी सैन्य कार्रवाई: TTP के चार टॉप कमांडर समेत 21 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामदPakistan khyber pakhtunkhwa military operation 21 terrorists killed खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा सैन्य एक्शन: TTP के 4 टॉप कमांडर समेत 21 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार
Read more »



Render Time: 2026-06-13 14:50:07