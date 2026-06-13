शाहजहांपुर में 21 वर्षीय युवक ने सेना के ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर घूमने का झूठा दावा किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया

उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में एक 21 वर्षीय युवक आर्यन वर्मा ने NEET परीक्षा में असफल होने के बाद अपनी माँ को झूठ बोला कि उसका AFMC में चयन हो गया है। इस झूठ को सच बनाने के लिए उसने सेना के ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर घूमना शुरू कर दिया और नकली पिस्तौल, छड़ी और वाहन पर सेना के प्रतीक चिह्न लगवाने की कोशिश की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पूछताच शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक 21 वर्षीय युवक ने सेना के ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर घूमने का झूठा दावा किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पूछताच शुरू की। युवक आर्यन वर्मा ने NEET परीक्षा में असफल होने के बाद अपनी माँ से झूठ बोला कि उसका Armed Forces Medical College ( AFMC ) में चयन हो गया है। इस झूठ को सच साबित करने के लिए उसने सेना की वर्दी और अन्य सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने नोएडा और गुरुग्राम से वर्दी, नकली पिस्तौल , एएमसी रेजिमेंटल केन और सेना के ब्रिगेडियर रैंक के प्रतीक चिह्न खरीदे और अपने पिता की टाटा हैरियर कार पर लगा दिए। कार पर एक स्टार प्लेट और एएचक्यू (AHQ) का झंडा भी लगा था। पुलिस के अनुसार, उसके साथ एक चालक और दो अन्य व्यक्ति भी थे जो खुद को एनएसजी कमांडो की तरह प्रस्तुत कर रहे थे। उनके पास भारत सरकार का पहचान पत्र और काले कपड़े थे। पूर्व सैनिकों की सूचना पर उसे पकड़ा गया। युवक ने पूछताच में कहा कि वह लंबे समय से खुद को सेना अधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर रहा था और कई कार्यक्रमों में भी पहुंचा। उसकी गतिविधियों पर शक उठाने पर उसकी जांच हुई। सेना में ब्रिगेडियर एक वरिष्ठ अधिकारी का पद है जिसके लिए वर्षों की सेवा आवश्यक होती है। मामले में तहरीर प्राप्त हो चुकी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है। सीओ सिटी पंकज पंत ने कहा कि युवक और उसके साथियों से पूछताच हो रही है.

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक 21 वर्षीय युवक ने सेना के ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर घूमने का झूठा दावा किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पूछताच शुरू की। युवक आर्यन वर्मा ने NEET परीक्षा में असफल होने के बाद अपनी माँ से झूठ बोला कि उसका Armed Forces Medical College (AFMC) में चयन हो गया है। इस झूठ को सच साबित करने के लिए उसने सेना की वर्दी और अन्य सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने नोएडा और गुरुग्राम से वर्दी, नकली पिस्तौल, एएमसी रेजिमेंटल केन और सेना के ब्रिगेडियर रैंक के प्रतीक चिह्न खरीदे और अपने पिता की टाटा हैरियर कार पर लगा दिए। कार पर एक स्टार प्लेट और एएचक्यू (AHQ) का झंडा भी लगा था। पुलिस के अनुसार, उसके साथ एक चालक और दो अन्य व्यक्ति भी थे जो खुद को एनएसजी कमांडो की तरह प्रस्तुत कर रहे थे। उनके पास भारत सरकार का पहचान पत्र और काले कपड़े थे। पूर्व सैनिकों की सूचना पर उसे पकड़ा गया। युवक ने पूछताच में कहा कि वह लंबे समय से खुद को सेना अधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर रहा था और कई कार्यक्रमों में भी पहुंचा। उसकी गतिविधियों पर शक उठाने पर उसकी जांच हुई। सेना में ब्रिगेडियर एक वरिष्ठ अधिकारी का पद है जिसके लिए वर्षों की सेवा आवश्यक होती है। मामले में तहरीर प्राप्त हो चुकी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है। सीओ सिटी पंकज पंत ने कहा कि युवक और उसके साथियों से पूछताच हो रही है





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