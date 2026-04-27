शाहजहांपुर: दूरी की बाजी के पैसे मांगने पर बारातियों ने पुलिसकर्मियों के साथ की मारपीट, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक शादी समारोह में दूरी की बाजी के पैसे को लेकर हुए विवाद में बारातियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के मदनापुर थाना क्षेत्र के हैदरपुर गांव में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। दूरी की बाजी के पैसे को लेकर हुए विवाद में बारात ियों ने पुलिस कर्मियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। यह घटना रविवार रात की है, जब राजेंद्र नाम के एक बग्घी चालक को अमरपाल सिंह के घर शादी में बग्घी लेकर जाने के दौरान दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि राजेंद्र ने तत्काल प्रभाव से डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पीआरबी ( पुलिस रिस्पांस वेहिकल) की टीम को उम्मीद थी कि वे शांति स्थापित कर पाएंगे, लेकिन वहां मौजूद बारात ियों ने पुलिस कर्मियों के साथ हीन व्यवहार किया और उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि गुस्साए बारात ियों ने पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ दी, उनकी नेम प्लेट नोच ली और उनके साथ जमकर मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिलाएं भी पुलिस कर्मियों को मार रही हैं। यह दृश्य अत्यंत विचलित करने वाला है और कानून व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। घटना के बाद पीआरवी के दोनों सिपाहियों ने तत्काल प्रभाव से थाने में सूचना दी। सूचना मिलते ही थाने से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोग इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है और तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। सीओ सदर प्रयांक जैन ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास कर रही है। इस घटना से पुलिस की कार्यशैली और आम नागरिकों के साथ उनके संबंधों पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे कानून हाथ में न लें और किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करें। साथ ही, उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की भी जांच करने की बात कही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके और दोषियों की पहचान की जा सके। यह घटना समाज में कानून के प्रति सम्मान और पुलिस के प्रति विश्वास को बनाए रखने के लिए एक चुनौती है.

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के मदनापुर थाना क्षेत्र के हैदरपुर गांव में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। दूरी की बाजी के पैसे को लेकर हुए विवाद में बारातियों ने पुलिसकर्मियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। यह घटना रविवार रात की है, जब राजेंद्र नाम के एक बग्घी चालक को अमरपाल सिंह के घर शादी में बग्घी लेकर जाने के दौरान दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि राजेंद्र ने तत्काल प्रभाव से डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पीआरबी (पुलिस रिस्पांस वेहिकल) की टीम को उम्मीद थी कि वे शांति स्थापित कर पाएंगे, लेकिन वहां मौजूद बारातियों ने पुलिसकर्मियों के साथ हीन व्यवहार किया और उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि गुस्साए बारातियों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी, उनकी नेम प्लेट नोच ली और उनके साथ जमकर मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिलाएं भी पुलिसकर्मियों को मार रही हैं। यह दृश्य अत्यंत विचलित करने वाला है और कानून व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। घटना के बाद पीआरवी के दोनों सिपाहियों ने तत्काल प्रभाव से थाने में सूचना दी। सूचना मिलते ही थाने से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोग इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है और तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। सीओ सदर प्रयांक जैन ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास कर रही है। इस घटना से पुलिस की कार्यशैली और आम नागरिकों के साथ उनके संबंधों पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे कानून हाथ में न लें और किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करें। साथ ही, उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की भी जांच करने की बात कही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके और दोषियों की पहचान की जा सके। यह घटना समाज में कानून के प्रति सम्मान और पुलिस के प्रति विश्वास को बनाए रखने के लिए एक चुनौती है





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