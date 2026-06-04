शाहजहांपुर से घूमने आए प्रेमी युगल को पकड़ा, अलग-अलग समुदाय के होने पर पहुंचे विहिप कार्यकर्ता

शाहजहांपुर से घूमने आए एक अंतर्धार्मिक प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। अलग-अलग समुदाय के होने के कारण विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाने के बाहर एकत्र हो गए और लव जिहाद का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की।

शाहजहांपुर से घूमने आए प्रेमी युगल को लोगों ने पकड़ा, अलग-अलग समुदाय के होने पर पहुंचे विहिप कार्यकर्ता शाहजहांपुर से आए एक अंतरधार्मिक प्रेमी युगल को शाहाबाद में ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। अलग-अलग समुदाय के होने के कारण विश्व हिंदू परिषदअलग-अलग समुदाय के होने पर लव जिहाद का आरोप। शाहजहांपुर से घूमने आए प्रेमी युगल को कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। प्रेमी और प्रेमिका अलग-अलग समुदाय के होने के कारण विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाने के बाहर एकत्र हो गए और लव जिहाद का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र के ग्राम डींगरपुर के फूल मियां अपने ही जिले की एक युवती के साथ ग्राम नरहाई में घूम रहे थे। उनके साथ दो युवक और भी थे। ग्रामीणों ने इन लोगों को देखा तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। नाम पता पूछने पर युवक और युवती ने अपने नाम बताए।दोनों अलग-अलग समुदाय के होने के कारण संदेह होने पर दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। जबकि उसके दो अन्य साथी भागने में सफल रहे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष शिवम बाजपेई के नेतृत्व में थाने के बाहर जमा हो गए और लव जिहाद का आरोप लगाते हुए युवक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना युवती के स्वजनों को भी दी गई। उसके माता-पिता भी कोतवाली आ गए और अपनी बेटी को समझने का प्रयास करने लगे। कोतवाल अरविंद कुमार राय ने बताया अभी तहरीर नहीं मिली है तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

शाहजहांपुर से घूमने आए प्रेमी युगल को लोगों ने पकड़ा, अलग-अलग समुदाय के होने पर पहुंचे विहिप कार्यकर्ता शाहजहांपुर से आए एक अंतरधार्मिक प्रेमी युगल को शाहाबाद में ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। अलग-अलग समुदाय के होने के कारण विश्व हिंदू परिषदअलग-अलग समुदाय के होने पर लव जिहाद का आरोप।शाहजहांपुर से घूमने आए प्रेमी युगल को कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। प्रेमी और प्रेमिका अलग-अलग समुदाय के होने के कारण विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाने के बाहर एकत्र हो गए और लव जिहाद का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र के ग्राम डींगरपुर के फूल मियां अपने ही जिले की एक युवती के साथ ग्राम नरहाई में घूम रहे थे। उनके साथ दो युवक और भी थे। ग्रामीणों ने इन लोगों को देखा तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। नाम पता पूछने पर युवक और युवती ने अपने नाम बताए।दोनों अलग-अलग समुदाय के होने के कारण संदेह होने पर दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। जबकि उसके दो अन्य साथी भागने में सफल रहे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष शिवम बाजपेई के नेतृत्व में थाने के बाहर जमा हो गए और लव जिहाद का आरोप लगाते हुए युवक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना युवती के स्वजनों को भी दी गई। उसके माता-पिता भी कोतवाली आ गए और अपनी बेटी को समझने का प्रयास करने लगे। कोतवाल अरविंद कुमार राय ने बताया अभी तहरीर नहीं मिली है तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी





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शाहजहांपुर प्रेमी युगल विहिप कार्यकर्ता लव जिहाद कड़ी कार्रवाई

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