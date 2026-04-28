शाहजहांपुर में सनसनीखेज लूट: डेयरी संचालक बंधक बनाकर लाखों का सोना-चांदी लूटा

शाहजहांपुर के निगोही क्षेत्र में बदमाशों ने डेयरी संचालक के घर में घुसकर उन्हें बंधक बना लिया और तीन लाख रुपये नकद व 40 तोले से अधिक सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

शाहजहांपुर जिले के निगोही क्षेत्र के ऊन खुर्द गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां एक डेयरी संचालक अमित कुमार के घर में सशस्त्र बदमाशों ने धावा बोल दिया, और उन्हें तथा उनके परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपये की लूट पाट की। यह घटना मंगलवार की रात को हुई, जिसने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। बदमाशों ने अमित कुमार के घर में घुसकर उन्हें और उनकी पत्नी नीरजा देवी को तमंचे की नोंक पर बंधक बना लिया। फिर उन्होंने घर में रखे तीन लाख रुपये की नकदी और 40 तोले से अधिक सोने के आभूषण, साथ ही ढाई किलो चांदी के जेवर लूट लिए। पीड़ित परिवार ने बताया कि बदमाश चार से पांच की संख्या में थे, जिन्होंने दीवार कूदकर घर में प्रवेश किया और कमरे का ताला तोड़ दिया। जब अमित कुमार आहट सुनकर जागे, तो बदमाशों ने तुरंत उनकी कनपटी पर तमंचा तान दिया और उन्हें बंधक बना लिया। बदमाशों ने पूरे घर में तलाशी ली और बिस्तरबंद में रखे पैसे, महिलाओं के सोने के हार, चूड़ियाँ और अन्य आभूषण लूट लिए। उन्होंने शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की सूचना मिलते ही अमित कुमार के पिता कलेक्टर, जो बदायूं के दातागंज में एक शादी समारोह में गए हुए थे, तुरंत वापस गांव पहुंचे और पुलिस को घटना के बारे में बताया। सीओ सदर ने मौके पर पहुंचकर दो बार जांच की और मामले में तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अमित कुमार के परिवार में उनके पिता कलेक्टर, मां अंगूरा देवी, बड़े भाई अजीत, पत्नी नीरजा देवी और अन्य सदस्य शामिल हैं। परिवार के सदस्यों के अनुसार, कलेक्टर की दो पत्नियाँ हैं - संतोष कुमारी और अंगूरा देवी। अमित और उनके भाई अजीत की पत्नियों के भी सोने के आभूषण लूट े गए। कलेक्टर ने बताया कि उन्होंने अपने छोटे बेटे अजय की शादी के लिए जेवर इकट्ठा किए थे, लेकिन एक दुर्घटना में घायल होने के कारण शादी को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। लूट े गए जेवरों में अजय की शादी के लिए खरीदे गए आभूषण भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त, उनकी बेटी आरती सिंह बरेली में अपने परिवार के साथ किराए पर रहती है, लेकिन उसके सोने के आभूषण उसकी मां के पास ही रखे थे। बदमाशों ने आरती के बेटे के जन्मदिन पर मिले सोने की चेन और अन्य सामान भी लूट लिया। इस घटना से परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया है। कलेक्टर ने पुलिस को दो तहरीर दी है। पहली तहरीर में बंधक बनाने और जेवर लूट ने की घटना का उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में, उन्होंने दूसरी तहरीर में पूरी घटना का विस्तृत विवरण दिया। पुलिस ने दोनों तहरियों को गंभीरता से लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ सदर ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर जल्द ही खुलासा किया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। यह घटना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। ग्रामीणों का कहना है कि हाल के दिनों में इस क्षेत्र में अपराध ों की संख्या में वृद्धि हुई है, और पुलिस को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने पुलिस से गश्त बढ़ाने और अपराध ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों में भय का माहौल है, और वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस बीच, शाहजहांपुर के तीन बड़े स्कूलों पर भी गाज गिरी है। किताबों की बिक्री में मनमानी करने के आरोप में उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य स्कूलों में किताबों की कीमतों को नियंत्रित करना और छात्रों पर वित्तीय बोझ कम करना है। यह घटना शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को भी उजागर करती है। कुल मिलाकर, शाहजहांपुर जिले में हाल के दिनों में हुई ये घटनाएं चिंताजनक हैं, और प्रशासन को इन पर गंभीरता से ध्यान देने और उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेंगे.

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