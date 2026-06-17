शाहजहांपुर में तीन नए ओवरब्रिज का प्रस्ताव

शाहजहांपुर में तीन नए ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग ने शासन को भेजा है। इन परियोजनाओं से प्रमुख रेल क्रॉसिंगों पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। इन परियोजनाओं के निर्माण से आबादी के बड़े हिस्से को आवागमन में सहूलियत होगी।

शाहजहांपुर में 220 करोड़ रुपये की लागत से तीन नए ओवरब्रिज बनेंगे, जिससे प्रमुख रेल क्रॉसिंगों पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। इन परियोजनाओं से 70 ग लोक निर्माण विभाग ने शासन को भेजे प्रस्ताव, सुरक्षित होगा बड़ी आबादी का आवागमन । जाम की समस्या का कारण बन रहीं तीन प्रमुख रेल क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनेंगे। इन पर लगभग 220 करोड़ रुपये की लागत आएगी। विधायकों की संस्तुति पर लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिए हैं। जल्द ही इनको स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। इनके निर्माण से आबादी के बड़े हिस्से को आवागमन में सहूलियत होगी। लखनऊ दिल्ली रेलमार्ग से जुड़ा होने के कारण यहां पर प्रतिदिन 200 से अधिक ट्रेनों का आवागमन अप और डाउन लाइन पर होता है। जिस कारण इस रूट पर पड़ने वालीं विभिन्न क्रासिंगों को दिन में कई बार अधिक समय तक बंद करना पड़ता है। लोग फाटक बंद होने पर भी निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा रहता है। अधिक देर तक क्रासिंग बंद होने पर जाम की स्थिति रहती है। इससे निजात दिलाने के लिए तीन क्रासिंग पर ओवरब्रिज के प्रस्ताव विधायक अरविंद सिंह व सलोना कुशवाहा की संस्तुति पर तैयार हुए हैं। इनमें बादशाहनगर-कहेलिया मार्ग को जोड़ने वाली रेलवे क्रासिंग पर 890 मीटर लंबा डबल लेन ओवरब्रिज बनेगा। जिस पर करीब 70 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके निर्माण से इस मार्ग से प्रतिदिन निकलने वाले लगभग 59 हजार वाहनों को जाम से मुक्ति मिलेगी। बंथरा स्टेशन क्षेत्र में बंथरा डिपो और दिलैलापुर गांव के बीच रेलवे क्रासिंग पर 75 करोड़ रुपये की लागत से ओवरब्रिज निर्माण का प्रस्ताव है। दो लेन का यह ओवरब्रिज भी 890 मीटर का होगा। इसके बन जाने से 50 हजार वाहनों को आवागमन की सुविधा का लाभ मिलेगा। इसी तरह निगोही पुवायां मार्ग स्थित रेलवे क्रासिंग पर तीसरे ओवरब्रिज का प्रस्ताव तैयार किया है। 890 मीटर के इस ब्रिज को बनाने में 75 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके बनने से प्रतिदिन करीब 14 हजार 340 वाहनों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। कहेलिया रेलवे क्रासिंग पर आरओबी बनने से 70 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। इनमें दाउदपुर, सिऊरा, सिगरहा, बंदरिया, सडरा, कहेलिया, चांदा, आटा खुर्द, आटा बुजुर्ग, नौसिया, गौटिया गौरिया, अली हसनपुर आदि शामिल हैं। तीनों परियोजनाओं के प्रस्ताव जिले की जरूरत के हिसाब से बनाने के साथ क्षेत्रीय विधायक और जनता की मांग पर तैयार किए गए हैं। स्वीकृति मिलते ही निविदा प्रक्रिया कराकर निर्माण कराए जाएंग.

शाहजहांपुर में 220 करोड़ रुपये की लागत से तीन नए ओवरब्रिज बनेंगे, जिससे प्रमुख रेल क्रॉसिंगों पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। इन परियोजनाओं से 70 गलोक निर्माण विभाग ने शासन को भेजे प्रस्ताव, सुरक्षित होगा बड़ी आबादी का आवागमन। जाम की समस्या का कारण बन रहीं तीन प्रमुख रेल क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनेंगे। इन पर लगभग 220 करोड़ रुपये की लागत आएगी। विधायकों की संस्तुति पर लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिए हैं। जल्द ही इनको स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। इनके निर्माण से आबादी के बड़े हिस्से को आवागमन में सहूलियत होगी। लखनऊ दिल्ली रेलमार्ग से जुड़ा होने के कारण यहां पर प्रतिदिन 200 से अधिक ट्रेनों का आवागमन अप और डाउन लाइन पर होता है। जिस कारण इस रूट पर पड़ने वालीं विभिन्न क्रासिंगों को दिन में कई बार अधिक समय तक बंद करना पड़ता है। लोग फाटक बंद होने पर भी निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा रहता है। अधिक देर तक क्रासिंग बंद होने पर जाम की स्थिति रहती है। इससे निजात दिलाने के लिए तीन क्रासिंग पर ओवरब्रिज के प्रस्ताव विधायक अरविंद सिंह व सलोना कुशवाहा की संस्तुति पर तैयार हुए हैं। इनमें बादशाहनगर-कहेलिया मार्ग को जोड़ने वाली रेलवे क्रासिंग पर 890 मीटर लंबा डबल लेन ओवरब्रिज बनेगा। जिस पर करीब 70 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके निर्माण से इस मार्ग से प्रतिदिन निकलने वाले लगभग 59 हजार वाहनों को जाम से मुक्ति मिलेगी। बंथरा स्टेशन क्षेत्र में बंथरा डिपो और दिलैलापुर गांव के बीच रेलवे क्रासिंग पर 75 करोड़ रुपये की लागत से ओवरब्रिज निर्माण का प्रस्ताव है। दो लेन का यह ओवरब्रिज भी 890 मीटर का होगा। इसके बन जाने से 50 हजार वाहनों को आवागमन की सुविधा का लाभ मिलेगा। इसी तरह निगोही पुवायां मार्ग स्थित रेलवे क्रासिंग पर तीसरे ओवरब्रिज का प्रस्ताव तैयार किया है। 890 मीटर के इस ब्रिज को बनाने में 75 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके बनने से प्रतिदिन करीब 14 हजार 340 वाहनों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। कहेलिया रेलवे क्रासिंग पर आरओबी बनने से 70 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। इनमें दाउदपुर, सिऊरा, सिगरहा, बंदरिया, सडरा, कहेलिया, चांदा, आटा खुर्द, आटा बुजुर्ग, नौसिया, गौटिया गौरिया, अली हसनपुर आदि शामिल हैं। तीनों परियोजनाओं के प्रस्ताव जिले की जरूरत के हिसाब से बनाने के साथ क्षेत्रीय विधायक और जनता की मांग पर तैयार किए गए हैं। स्वीकृति मिलते ही निविदा प्रक्रिया कराकर निर्माण कराए जाएंग





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

शाहजहांपुर ओवरब्रिज लोक निर्माण विभाग जाम आवागमन

United States Latest News, United States Headlines