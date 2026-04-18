शाहरुख खान ने ऑस्कर अकादमी का किया धन्यवाद, कहा 'अब मैं दुनिया का किंग महसूस कर रहा हूं'

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने ऑस्कर अकादमी द्वारा शेयर की गई 'ओम शांति ओम' के डायलॉग वाली क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें 'दुनिया का किंग' जैसा महसूस हो रहा है।

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान , जिन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में उनके लाखों-करोड़ों प्रशंसक प्यार करते हैं, हाल ही में ऑस्कर (Oscars) अकादमी की एक खास पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। शाहरुख की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है, और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई का रिकॉर्ड बनाती हैं। इसी वजह से उन्हें ' बॉलीवुड का किंग ' कहा जाता है। हालांकि, रोमांस किंग और डॉन जैसे कई उपनामों से जाने जाने वाले शाहरुख खान इस समय एक बार फिर अपने ' किंग ' टाइटल को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि वे वाकई दुनिया के किंग जैसा महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने ऑस्कर टीम का आभार भी व्यक्त किया है। आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा।

**शाहरुख खान ने ऑस्कर टीम की पोस्ट पर क्यों कही यह बात** यह निर्विवाद है कि शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग हैं। आज भी जब कोई पूछता है कि बॉलीवुड का किंग कौन है, तो सबसे पहले शाहरुख खान का नाम ही जुबान पर आता है। सोशल मीडिया पर इसी 'किंग' टाइटल को लेकर आजकल खूब चर्चा हो रही है। दरअसल, शाहरुख खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर खुद को किंग बताया है। यह सब तब हुआ जब एकेडमी, यानी ऑस्कर की टीम ने शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ओम शांति ओम' की एक क्लिप शेयर की। इस क्लिप के साथ ऑस्कर टीम ने लिखा, 'भाग्य के बारे में एक बात तो तय है... यह कभी चूकता नहीं।' इस क्लिप में शाहरुख खान फिल्म का बेहद मशहूर डायलॉग 'इतनी शिद्दत से...' बोलते हुए नजर आ रहे हैं।

**ऑस्कर टीम का शाहरुख खान ने किया शुक्रिया** शाहरुख खान ने इसी पोस्ट के जवाब में ऑस्कर अकादमी टीम का धन्यवाद करते हुए लिखा, 'ओम की स्पीच से मुझे पुरानी यादों में ले जाने के लिए शुक्रिया। अब मुझे वाकई दुनिया का किंग जैसा महसूस हो रहा है।' यह ध्यान देने वाली बात है कि शाहरुख खान ने जो बात लिखी है, वह फिल्म 'ओम शांति ओम' के उनके डायलॉग का ही एक हिस्सा है। फिल्म में शाहरुख खान कहते हैं, 'इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है।' इसी डायलॉग के आगे वे कहते हैं, 'मुझे वाकई दुनिया का किंग जैसा महसूस हो रहा है।' फराह खान के निर्देशन में बनी 'ओम शांति ओम' साल 2007 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी। इस फिल्म में रोमांस, पुनर्जन्म और कॉमेडी का अनूठा मिश्रण देखने को मिला था। यह फिल्म दीपिका पादुकोण के करियर की शुरुआत भी थी, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ अभिनय किया था। फिल्म में अर्जुन रामपाल, किरण खेर और श्रेयस तलपड़े जैसे कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं।

**शाहरुख अपकमिंग फिल्म 'किंग' में आएंगे नजर** वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' (King) में नजर आने वाले हैं। इस एक्शन फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा एक विशाल स्टारकास्ट शामिल है, जिसमें दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी, अनिल कपूर, सौरभ शुक्ला, रानी मुखर्जी और राघव जुयाल जैसे जाने-माने कलाकार भी नजर आ सकते हैं। यह फिल्म दिसंबर, 2026 में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है।





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