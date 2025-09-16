शाहिद अफरीदी की राहुल गांधी की तारीफ पर भाजपा का हमला

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी की तारीफ की जिसके बाद भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पाकिस्तान के प्रिय हैं।

पूर्व पाकिस्तान ी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने मंगलवार को राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने राहुल गांधी की सोच की प्रशंसा करते हुए भाजपा सरकार की आलोचना की। इसके जवाब में भाजपा ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया और कहा कि कांग्रेस नेता पाकिस्तान के प्रिय हैं और पाकिस्तान के लोग उन्हें अपना नेता चुन सकते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रिय रहे हैं। शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को अपना नेता बना सकते हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि

हाफिज सईद के बाद अब शाहिद अफरीदी आतंकवाद समर्थक और भारत विरोधी ने राहुल गांधी की प्रशंसा की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं! भारत से नफरत करने वाले हर व्यक्ति को राहुल गांधी और कांग्रेस में एक सहयोगी मिल जाता है। सोरॉस से लेकर शाहिद तक... कांग्रेस=इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कट्टर हिंदू-द्वेषी शाहिद अफरीदी जो भारत के खिलाफ जहर उगलने और कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने का सपना देखने का कोई मौका नहीं छोड़ते, अचानक राहुल गांधी की प्रशंसा करने लगे हैं। अफरीदी कहते हैं कि राहुल पाकिस्तान के साथ बातचीत चाहते हैं, जबकि वह पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति की तुलना गाजा में इस्राइल की कार्रवाई से करके प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि हर भारत-विरोधी व्यक्ति राहुल गांधी में अपना दोस्त ढूंढ लेता है? जब भारत के दुश्मन आपकी जय-जयकार करने लगते हैं, तो भारत के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी वफादारी किस ओर है।कांग्रेस ने भाजपा के हमलों पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा नेता अनुराग ठाकुर के साथ अफरीदी की एक तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा कि भाजपा को कांग्रेस से सवाल पूछने में शर्म आनी चाहिए, जबकि वह खुद उनसे संबंध बनाए हुए है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

शाहिद अफरीदी राहुल गांधी भाजपा कांग्रेस पाकिस्तान

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें