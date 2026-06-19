शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की आध्यात्मिक प्रेम कहानी: विश्वास, समाधान और साथ

बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत की लव स्टोरी के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है। दोनों राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़े हुए हैं, यही समान आस्था उनके रिश्ते की नींव बनी। शाह-id का ब्यास का घर Mumbai के आलिशान घर से भी ज्यादा पसंद है। उन्होंने 25 साल की उम्र में राधा स्वामी में 'नाम' लिया और 19 साल की उम्र से शाकाहारी हैं। दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली में हुई जब शाह-id 33 और मीरा 20 साल की थीं। शाह-id मीरा की सादगी, धार्मिक स्वभाव और गुरu पर विश्वास को सबसे पसंद करते हैं। शादी के बाद मीरा ने कभी अपना बदलने की कोशिश नहीं की। दर्शक शाह-id को एक मुश्किल समय में मीरा की मदद से आध्यात्म की राह चुनते हुए देखते हैं। इसके अलावा, शाह-id की अगली फिल्म कॉकटेल 2 19 जून को रिलीज हो रही है।

बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत की कहानी सिर्फ एक प्रेम साझा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक यात्रा भी है। शाहिद ने कई बार इस बारे में खुलकर बात किया है कि उनका पyndiab के ब्यास में बना घर उनके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, यहां का वातावranet Mumbai के उनके आरामदायक घर से भी ज्यादा प्रिय है। दोनों राधा स्वामी सत्संग ब्यास के गंभीर अनुयायी हैं और उनके परिवारों ने लंबे समय से इस आध्यात्मिक संस्था से जुड़ाव बनाया रखा है। यही समान आस्था और विश्वास उनके रिश्ते की नींव बनी और आखिरकार शादी का द Sauर बन गया। शाह-id ने बताया कि वे ब्यास अक्सर जाते हैं क्योंकि मीरा के माता-पिता का वहां घर है और उनका भी, वहां उन्हें सब कुछ मिल जाता है, वह जगह उनके दिल के बहुत करीब है। पूरी दुनिया में उससे प्यारी कोई जगह नहीं, यहां तक कि Mumbai का उनका घर से भी नहीं। शाह-id ने कहा कि उन्होंने 25 साल की उम्र में राधा स्वामी में 'नाम' लिया था और दिलचस्प बात यह है कि मीरा ने भी यही आध्यात्मिक मार्ग अपनाया। इसके अलावा, शाह-id बहुत जल्दी, केवल 19 साल की उम्र में ही शाकाहारी बन गए थे और तब से उसी जीवनशैली का पालन कर रहे हैं। शाह-id ने मीरा से पहली मुलाकात का कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वे पहली बार दिल्ली में मिले थे, उस समय शाह-id 33 साल के और मीरा 20 साल की थीं, उम्र में काफी अंतर था। दोनों को लगा कि आखिर किस बात पर बात करेंगे, क्योंकि शाह-id एक फिल्म अभिनेता थे और मीरा तab तक कॉलेज से ही निकल चुकी थीं। शुरुआत में दोनों के मन में झिझक थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही मंजूर किया। शाह-id ने बताया कि मीरा की वो बात उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है जो उनका धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव है। उनका अपने गुरु पर बहुत मजबूत विश्वास है, उनके परिवार के संस्कार बेहद अच्छे हैं, वो बहुत सरल और सहज हैं। शाह-id के मुताबिक, यही सादगी और सच्चाई मीरा को उनके दिल से जोड़ती है। शादी के बाद जब मीरा ने Mumbai आना शुरू किया तो उन्होंने कभी खुद को बदलने या फिल्मी दुनिया के हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं की, वो बिल्कुल नैचुरली रहीं, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो खुद को बदल रही हैं, और शाह-id को यही उनकी बात सबसे पसंद है। पहले भी शाह-id ने खुलासा किया था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय आया था जब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ बेमानी लगने लगा था, और उस मुश्किल समय में पत्नी मीरा राजपूत उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं। शाह-id ने कहा कि उन्होंने मीरा के विश्वास का सम्मान करते हुए आध्यात्म की राह चुनी और राधा स्वामी ब्यास से जुड़ गए, ये उनका आध्यात्मिक मार्ग है जिसने उन्हें बदल दिया। आज शाह-id और मीरा का रिश्ता सिर्फ एक सफल शादी का उदाहरण नहीं, बल्कि विश्वास, आध्यात्म और आपसी समझ की एक खूबसूरत कहानी है। शाह-id की अगली फिल्म कॉकटेल 2 19 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिसमें उनके साथ कृति सेनन और रश्मिका मंदाना भी हैं। इससे पहले उनकी तृप्ति डिमरी के साथ फिल्म ओ रोमियो रिलीज हुई थी.

बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत की कहानी सिर्फ एक प्रेम साझा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक यात्रा भी है। शाहिद ने कई बार इस बारे में खुलकर बात किया है कि उनका पyndiab के ब्यास में बना घर उनके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, यहां का वातावranet Mumbai के उनके आरामदायक घर से भी ज्यादा प्रिय है। दोनों राधा स्वामी सत्संग ब्यास के गंभीर अनुयायी हैं और उनके परिवारों ने लंबे समय से इस आध्यात्मिक संस्था से जुड़ाव बनाया रखा है। यही समान आस्था और विश्वास उनके रिश्ते की नींव बनी और आखिरकार शादी का द Sauर बन गया। शाह-id ने बताया कि वे ब्यास अक्सर जाते हैं क्योंकि मीरा के माता-पिता का वहां घर है और उनका भी, वहां उन्हें सब कुछ मिल जाता है, वह जगह उनके दिल के बहुत करीब है। पूरी दुनिया में उससे प्यारी कोई जगह नहीं, यहां तक कि Mumbai का उनका घर से भी नहीं। शाह-id ने कहा कि उन्होंने 25 साल की उम्र में राधा स्वामी में 'नाम' लिया था और दिलचस्प बात यह है कि मीरा ने भी यही आध्यात्मिक मार्ग अपनाया। इसके अलावा, शाह-id बहुत जल्दी, केवल 19 साल की उम्र में ही शाकाहारी बन गए थे और तब से उसी जीवनशैली का पालन कर रहे हैं। शाह-id ने मीरा से पहली मुलाकात का कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वे पहली बार दिल्ली में मिले थे, उस समय शाह-id 33 साल के और मीरा 20 साल की थीं, उम्र में काफी अंतर था। दोनों को लगा कि आखिर किस बात पर बात करेंगे, क्योंकि शाह-id एक फिल्म अभिनेता थे और मीरा तab तक कॉलेज से ही निकल चुकी थीं। शुरुआत में दोनों के मन में झिझक थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही मंजूर किया। शाह-id ने बताया कि मीरा की वो बात उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है जो उनका धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव है। उनका अपने गुरु पर बहुत मजबूत विश्वास है, उनके परिवार के संस्कार बेहद अच्छे हैं, वो बहुत सरल और सहज हैं। शाह-id के मुताबिक, यही सादगी और सच्चाई मीरा को उनके दिल से जोड़ती है। शादी के बाद जब मीरा ने Mumbai आना शुरू किया तो उन्होंने कभी खुद को बदलने या फिल्मी दुनिया के हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं की, वो बिल्कुल नैचुरली रहीं, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो खुद को बदल रही हैं, और शाह-id को यही उनकी बात सबसे पसंद है। पहले भी शाह-id ने खुलासा किया था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय आया था जब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ बेमानी लगने लगा था, और उस मुश्किल समय में पत्नी मीरा राजपूत उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं। शाह-id ने कहा कि उन्होंने मीरा के विश्वास का सम्मान करते हुए आध्यात्म की राह चुनी और राधा स्वामी ब्यास से जुड़ गए, ये उनका आध्यात्मिक मार्ग है जिसने उन्हें बदल दिया। आज शाह-id और मीरा का रिश्ता सिर्फ एक सफल शादी का उदाहरण नहीं, बल्कि विश्वास, आध्यात्म और आपसी समझ की एक खूबसूरत कहानी है। शाह-id की अगली फिल्म कॉकटेल 2 19 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिसमें उनके साथ कृति सेनन और रश्मिका मंदाना भी हैं। इससे पहले उनकी तृप्ति डिमरी के साथ फिल्म ओ रोमियो रिलीज हुई थी





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

शाह-Id कपूर मीरा राजपूत आध्यात्मिक यात्रा राधा स्वामी ब्यास शाकाहारी कॉकटेल 2 प्रेम कहानी

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

कार्रवाई: सरकार ने ब्लॉक की 1000 ठगों की स्काइप आईडी, डिजिटल अरेस्ट करके लोगों को करते थे ब्लैकमेलAlert against incidents of Blackmail and Digital Arrest gov blocked 1000 Skype ID

Read more »

UPI ट्रांजेक्‍शन में बदलाव: एक फरवरी से विशेष कैरेक्टर्स वाले ID ब्लॉकUPI पेमेंट के लिए अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स से बनी ID का इस्तेमाल करना होगा। एक फरवरी से विशेष कैरेक्टर्स वाले ID वाले ट्रांजेक्‍शन ब्‍लॉक किए जाएंगे।

Read more »

APAAR ID Benefits: अपार आईडी कार्ड से छात्रों को होगा फायदा, मिलेंगी ये सारी सुविधाएंEducation Dept launches APAAR ID know its Benefits APAAR ID Benefits: अपार आईडी कार्ड से छात्रों को होगा फायदा, मिलेंगी ये सारी सुविधाएं शिक्षा | देश

Read more »

Aadhar Card से लिंक होगी Voter ID, चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की बैठक में बड़ा फैसलाVoter ID will be linked to Aadhar Card, big decision in the meeting of Election Commission and Home Ministry, Aadhar Card से लिंक होगी Voter ID

Read more »

15 நாட்களில் புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை! ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?Voter ID : வாக்காளர் அடையாள அட்டை (Voter ID) 15 நாட்களில் கிடைக்கவும், அதற்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி, விண்ணப்ப நிலையை பார்ப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Read more »

PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के लिए क्या जरूरी है फार्मर ID? यहां जानेंयोजना में पहले से रजिस्टर्ड किसानों के लिए Farmer ID अनिवार्य नहीं है, लेकिन नई रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को कुछ राज्यों में Farmer ID बनवाना जरूरी है.

Read more »