कोकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सात दिन का अल्टीमेटम दिया है. मांग पूरी नहीं होने पर देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन करने की धमकी दी गई है. जंतर-मंतर प्रदर्शन में कई राज्यों से युवाओं ने भाग लिया, जबकि पार्टी ने कहा कि यह आंदोलन राजनीतिक दल से स्वतंत्र है और युवाओं के हितों के लिए है.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मामले में कोकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम दे दिया है. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि अगर इस अवधि के भीतर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया जाता या उन्हें पद से नहीं हटाया जाता, तो वह देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करेगी.
यह आंदोलन शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है. नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक प्रदर्शन के बाद सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि यह आंदोलन केवल एक दिन का विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि युवाओं के व्यापक आंदोलन की शुरुआत है.
उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों से छात्र, युवा और अभ्यर्थी शामिल हुए। आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार के पास अब सात दिन का समय है और यदि इस अवधि में शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से आंदोलन के समर्थन में संदेश मिल रहे हैं और युवा अपनी आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हैं। कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के आह्वान पर शुरू किया गया यह आंदोलन त甜转换为英文甜转换为英文最初 नेट पर शुरू हुआ, लेकिन अब जमीनी स्तर पर भी सक्रिय होता दिखाई दे रहा है.
पार्टी के अनुसार, यह मंच युवाओं के लिए, युवाओं द्वारा और युवाओं के हितों के लिए बनाया गया है और यह किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है. प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया कि तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों समेत कई क्षेत्रों से लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन समर्थन भी दिया है.
पार्टी ने यह भी कहा कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और बड़ी भीड़ के बावजूद किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई, हैरियलिसी दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद किया गया। पार्टी का आरोप है कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है और शिक्षा तथा भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को इस आंदोलन का पहला दावा बताया जा रहा है। यह आंदोलन हाल के समय में परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ था। केंद्र सरकार अभी इस मांग पर विचार कर रही है, लेकिन सीजेपी तेज़ी से कार्रवाई की मांग कर रही है.
यदि सरकार इन मांगों पर कोई राय नहीं देती, तो आंदोलन और अधिक तेज़ हो सकता है। युवा समूहों ने कहा है कि वे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित नहीं करने पर विरोध जारी रखेंगे
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