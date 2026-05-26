शिखर धवन और पत्नी सोफी शाइन का बाली वेकेशन, देखें उनकी खूबसूरत तस्वीरें

पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन अपनी लाइफ के बेस्ट फेज में हैं. उन्होंने पत्नी सोफी शाइन के साथ बाली वेकेशन पर जाने के बाद कई खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं.

पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन अपनी लाइफ के बेस्ट फेज को एंजॉय कर रहे हैं. हाल ही में वो पत्नी सोफी शाइन संग बाली वेकेशन पर गए थे.

कपल ने वहां पर खूब एंजॉय किया. सोफी ने इंस्टा पर ट्रिप की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं. इनमें उनका बोल्ड अवतार देखने को मिलता है. एक फोटो में सोफी रेड बिकिनी में नजर आ रही हैं.

सोफी ने कैप लगाकर अपने लुक को स्पोर्टी बना टच दिया है. वो स्टनिंग लग रही हैं. सोफी ने पति संग प्राइवेट मोमेंट की फोटोज भी पोस्ट की हैं. बेड पर शिखर लेटे हुए हैं.

वहीं सोफी कैमरा पर पोज देने में बिजी हैं. बाली के खूबसूरत नजारों को भी सोफी ने कैप्चर किया है. एक फोटो में दोनों बाइक राइड पर निकले हैं. नेचर की खूबसूरती के साथ कपल ने आइसक्रीम डेट भी एंजॉय की.

लजीज मेन्यू की भी सोफी ने फोटो पोस्ट की है. कैप्शन में सोफी ने लिखा- ग्रैटिट्यूड, ग्लो और ढेर सारी ह्यूमिडिटी. शिखर ने पत्नी की फोटो पर कमेंट करते हुए हार्ट और फायर इमोजी बनाई है. फैंस के बीच कपल के बाली वेकेशन की फोटोज छाई हुई हैं.

इससे पहले उन्होंने झरने के नीचे नहाते हुए अपनी फोटोज को पोस्ट किया था. शिखर और सोफी को घूमना काफी पसंद है. अक्सर वो ट्रैवलिंग के लिए निकल जाते हैं. उनकी फायरिंग केमिस्ट्री पर फैंस फिदा रहते हैं





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