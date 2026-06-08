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शिल्पा शेट्टी: पिता के साथ काम से मिली पहली फिल्म, कई बार बाहर कर दिए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय पहचान और बॉलीवुड वापसी

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शिल्पा शेट्टी: पिता के साथ काम से मिली पहली फिल्म, कई बार बाहर कर दिए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय पहचान और बॉलीवुड वापसी
शिल्पा शेट्टीबॉलीवुडमॉडलिंग
📆08-06-2026 01:29:00
📰NBT Hindi News
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बॉलीवुड में मॉडलिंग से शुरू हुए करियर में कई बार प्रोड्यूसर्स ने शिल्पा शेट्टी को बाहर किया, परंतु कड़ी मेहनत और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स ने उन्हें नई पहचान दिलाई और फिर से बड़े पर्दे पर लौटा दिया।

शिल्पा शेट्टी , जिनका असली नाम अश्विनी शेट्टी है, को बचपन से ही अपने परिवार में "अश्विनी" नाम से पुकारा जाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता के काम में हाथ बंटाना शुरू किया, जिससे जीवन में एक अनजाने मोड़ की शुरुआत हुई। एक फैशन शो में भाग लेने का अवसर मिलने पर एक फोटोग्राफर ने उनकी कुछ तस्वीरें लीं, और वही तस्वीरें मॉडलिंग की दुनिया के द्वार खोल गईं। मॉडलिंग में जल्दी ही पहचान बन गई और इसी क्रम में उन्हें फिल्म उद्योग से ऑफर मिलने लगे। शिल्पा ने अपने बॉलीवुड प्रवेश की कहानी को "एक साधारण काम से मिला पहला ब्रेक" कहा है, क्योंकि वह अपने पिता के साथ काम करते‑करते ही फिल्म में कदम रख पाईं। बॉलीवुड में शिल्पा का आगमन 1990 के दशक में हुआ, जब उन्होंने शाहरुख़ खान और काजोल के साथ एक बड़ी फिल्म में काम किया, जो बॉक्स‑ऑफ़िस पर सुपरहिट साबित हुई और उनके नाम की चर्चा तेज़ी से बढ़ी। इसके बाद "मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी", "छोटे सरकार", "आओ प्यार करें", "हथकड़ी", "औजार" और "परदेसी बाबू" जैसी कई हिट फ़िल्मों में उन्होंने अभिनय किया और दर्शकों के बीच लोकप्रियता हासिल की। उनका फैशन सेंस, फिटनेस प्रतिबद्धता और बहु‑भूमिका (टीवी स्टार, बिजनेसवुमन, फिटनेस क्वीन) ने उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। हालाँकि, सफलता के साथ ही कई चुनौतियाँ भी आईं। शिल्पा ने खुलकर बताया कि एक समय ऐसा आया जब उन्हें फिल्मों से बार‑बार बाहर कर दिया जाता था और काम मिलना लगभग बंद हो गया था। प्रोड्यूसर्स ने उन्हें कई प्रोजेक्ट्स से हटाया, जिससे उनका करियर ठहराव की कगार पर पहुँच गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी; कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से उन्होंने फिर से अपनी राह बनाई। एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना में उनका प्रदर्शन कई आलोचकों द्वारा सराहा गया, जिसने उनकी पहचान को नई ऊँचाइयों पर ले गया। इस सफलता ने उन्हें फिर से हिंदी सिनेमा में वापसी करने का अवसर दिया, जहाँ उन्होंने "रिश्ते", "फिर मिलेंगे", "दस" और "लाइफ़ इन् ए…" जैसे फ़िल्मों में अपनी एक्टिंग कौशल का पुन: प्रमाणित किया। शिल्पा शेट्टी का सफर असफलताओं के बावजूद उठ खड़े होने की कहानी है, जो आज कई युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा बन चुका है.

शिल्पा शेट्टी, जिनका असली नाम अश्विनी शेट्टी है, को बचपन से ही अपने परिवार में "अश्विनी" नाम से पुकारा जाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता के काम में हाथ बंटाना शुरू किया, जिससे जीवन में एक अनजाने मोड़ की शुरुआत हुई। एक फैशन शो में भाग लेने का अवसर मिलने पर एक फोटोग्राफर ने उनकी कुछ तस्वीरें लीं, और वही तस्वीरें मॉडलिंग की दुनिया के द्वार खोल गईं। मॉडलिंग में जल्दी ही पहचान बन गई और इसी क्रम में उन्हें फिल्म उद्योग से ऑफर मिलने लगे। शिल्पा ने अपने बॉलीवुड प्रवेश की कहानी को "एक साधारण काम से मिला पहला ब्रेक" कहा है, क्योंकि वह अपने पिता के साथ काम करते‑करते ही फिल्म में कदम रख पाईं। बॉलीवुड में शिल्पा का आगमन 1990 के दशक में हुआ, जब उन्होंने शाहरुख़ खान और काजोल के साथ एक बड़ी फिल्म में काम किया, जो बॉक्स‑ऑफ़िस पर सुपरहिट साबित हुई और उनके नाम की चर्चा तेज़ी से बढ़ी। इसके बाद "मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी", "छोटे सरकार", "आओ प्यार करें", "हथकड़ी", "औजार" और "परदेसी बाबू" जैसी कई हिट फ़िल्मों में उन्होंने अभिनय किया और दर्शकों के बीच लोकप्रियता हासिल की। उनका फैशन सेंस, फिटनेस प्रतिबद्धता और बहु‑भूमिका (टीवी स्टार, बिजनेसवुमन, फिटनेस क्वीन) ने उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। हालाँकि, सफलता के साथ ही कई चुनौतियाँ भी आईं। शिल्पा ने खुलकर बताया कि एक समय ऐसा आया जब उन्हें फिल्मों से बार‑बार बाहर कर दिया जाता था और काम मिलना लगभग बंद हो गया था। प्रोड्यूसर्स ने उन्हें कई प्रोजेक्ट्स से हटाया, जिससे उनका करियर ठहराव की कगार पर पहुँच गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी; कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से उन्होंने फिर से अपनी राह बनाई। एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना में उनका प्रदर्शन कई आलोचकों द्वारा सराहा गया, जिसने उनकी पहचान को नई ऊँचाइयों पर ले गया। इस सफलता ने उन्हें फिर से हिंदी सिनेमा में वापसी करने का अवसर दिया, जहाँ उन्होंने "रिश्ते", "फिर मिलेंगे", "दस" और "लाइफ़ इन् ए…" जैसे फ़िल्मों में अपनी एक्टिंग कौशल का पुन: प्रमाणित किया। शिल्पा शेट्टी का सफर असफलताओं के बावजूद उठ खड़े होने की कहानी है, जो आज कई युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा बन चुका है

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शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड मॉडलिंग करियर चुनौती अंतरराष्ट्रीय पहचान

 

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