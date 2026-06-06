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शिल्पा शिंदे ने AICWA की मांग का जवाब दिया, 'जो उखाड़ना है उखाड़ लो'

मंचना News

शिल्पा शिंदे ने AICWA की मांग का जवाब दिया, 'जो उखाड़ना है उखाड़ लो'
शिल्पा शिंदेभाभी जी घर पर हैंAICWA
📆06-06-2026 13:20:00
📰News Nation
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शिल्पा शिंदे ने All Indian Cine Workers Association (AICWA) द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग के बाद एक एडिटेड सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की। एक्ट्रेस ने 'जो उखाड़ना है उखाड़ लो' लिखकर अपनी घुटन ब्थाई। पोस्ट तेजी से वायरल हुई और फैंस के बीच बहस खड़ी हो गई।

जो उखाड़ना है उखाड़ लो, विवाद के बीच शिल्पा शिंदे ने AICWA को दिखाए तेवर?

एक्ट्रेस के खिलाफ की गई थी सीएम से कार्रवाई करने की मांग। शिल्पा शिंदे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक्ट्रेस के बयान के बाद फिल्म वर्कर्स बॉडी ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी। इसके बाद उनका रिएक्शन सामने आया है। आइए पूरे मामले को समझते हैं। टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे इन दिनों विवाद का केंद्र बनी हुई हैं। उन्होंने बीते दिन एक पॉडकास्ट में खुलासा किया था कि उन्होंने भाभी जी घर पर हैं शो के प्रोड्यूसर पर हैरेसमेंट का झूठा आरोप लगाया था। उनके इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया था और फिल्म वर्कर्स बॉडी ने उनके खिलाफ महाराष्ट्र के सीएम से एक्शन लेने की मांग की है। वहीं, दूसरी ओर उनके इस विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक बहस छिड़ गई। अब AICWA के बयान के बाद एक्ट्रेस का रिएक्शन सामने आया है जिसने फिर से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल, एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरों में हैं। उनके पुराने मामले को लेकर कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक एडिटेड वीडियो शेयर किया। वीडियो में शिल्पा के अलग ही तेवर देखने को मिले। इसके साथ उन्होंने ऐसा कैप्शन लिखा जिसने लोगों का ध्यान तुरंत खींच लिया। 'जो उखाड़ना है उखाड़ लो' लिखते हुए उन्होंने साफ इशारा किया कि वह विवादों से घबराने वाली नहीं हैं। पोस्ट सामने आते ही फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल, हाल ही में All Indian Cine Workers Association ने शिल्पा शिंदे से जुड़े विवाद पर बयान जारी किया था। संगठन ने महाराष्ट्र के सीएम से इस मामले की जांच और उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद कई कलाकारों और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस विवाद पर अपनी राय रखी। मामला लगातार चर्चा में बना रहा हुआ है। ऐसे समय में शिल्पा का यह नया पोस्ट सामने आना लोगों के लिए काफी दिलचस्प माना जा रहा है। शिल्पा शिंदे का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। उनके सपोर्टर इसे एक्ट्रेस का बेबाक अंदाज बता रहे हैं जबकि कुछ लोग इसे विवाद पर उनकी रिएक्शन के तौर पर देख रहे हैं। पोस्ट के कमेंट सेक्शन में फैंस अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोगों ने उनका समर्थन किया है वहीं कुछ यूजर्स ने मौजूदा विवाद को लेकर सवाल भी उठाए हैं। हालांकि एक्ट्रेस ने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है। हाल के दिनों में शिल्पा शिंदे ने एक वीडियो में कहा था कि उन्हें अब विवादों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने यह भी बताया था कि वह लाइफ के एक कठinous दौर गुजरी थीं जब वह मेंटली बहुत परेशान थीं। अब उनके नए इंस्टाग्राम पोस्ट को भी उसी सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। एक्ट्रेस की पोस्ट से यह साफ नजर आता है कि वह आलोचनाओं और विवादों के बीच भी अपने अंदाज में जवाब देना पसंद करती हैं। शिल्पा शिंदे के इस पोस्ट के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है। जहां एक तरफ उनके बयान और उस पर उठे सवालों को लेकर बहस जारी है वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस का यह जवाब सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गया है। फिलहाल, इस मुद्दे को लेकर विवाद और रिएक्शन का दौर जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले पर शिल्पा शिंदे या भाभी जी घर पर हैं के प्रोड्यूसर की तरफ से इस पर कोई नया बयान सामने आता है या नहीं

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शिल्पा शिंदे भाभी जी घर पर हैं AICWA विवाद फिल्म वर्कर्स बॉडी महाराष्ट्र सीएम

 

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