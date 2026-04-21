शिवपुरी: भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का प्रशासनिक अधिकारियों को अल्टीमेटम, एसडीओपी का बंगला गोबर से भरने की धमकी

भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी और करैरा एसडीओपी के बीच विवाद गहराता जा रहा है। विधायक ने अपने बेटे पर कार्रवाई से नाराज होकर पुलिस अधिकारी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की हैं और बंगले को गोबर से भरने की चेतावनी दी है।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पिछोर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति अपना आक्रामक रवैया जारी रखा है। हाल ही में करैरा के एसडीओपी (SDOP) और आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ को लेकर विधायक का एक नया और विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक ने धमकी दी है कि वे अपने समर्थकों के साथ एसडीओपी के बंगले का घेराव करेंगे और उसे गोबर से भर देंगे। उन्होंने बेहद
तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि पहले उनका हाथ ढाई किलो का था, लेकिन अब वे ढाई सौ किलो के हो चुके हैं और वे अधिकारी को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह बयान क्षेत्र में प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों के बीच चर्चा और तनाव का केंद्र बन गया है। इस पूरे विवाद की जड़ में विधायक के बेटे दिनेश लोधी के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई है। बताया जा रहा है कि दिनेश लोधी पर एक थार गाड़ी से पांच लोगों को टक्कर मारने का गंभीर आरोप लगा है। शुरुआत में, जब मामला सामने आया था, तब प्रीतम सिंह लोधी ने जनता के दबाव और दबाव के बीच खुद पुलिस को फोन करके कार्रवाई की बात कही थी और अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया था। हालांकि, समय बीतने के साथ विधायक का लहजा पूरी तरह बदल गया है। अब वे अपने बेटे के बचाव में उतर आए हैं और खुलेआम प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। विधायक ने यह भी दावा किया है कि उनका बेटा न केवल करैरा जाएगा, बल्कि वहां से चुनाव भी लड़ेगा, और उन्होंने अधिकारियों को चुनौती दी कि यदि उनमें हिम्मत है, तो वे इसे रोक कर दिखाएं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्रीतम सिंह लोधी अपनी विवादित टिप्पणियों के कारण सुर्खियों में आए हैं। इससे ठीक एक दिन पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने करैरा के एसडीओपी से अभद्र भाषा में सवाल किया था कि क्या करैरा उनके पिता की संपत्ति है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। राजनीतिक गलियारों में इस घटना को सत्ता और प्रशासन के बीच के बिगड़ते संबंधों के रूप में देखा जा रहा है। प्रीतम सिंह लोधी का पिछोर विधानसभा में अपना प्रभाव है, लेकिन इस तरह के बयानों से पार्टी की छवि पर पड़ने वाले असर को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय जनता में इस तनातनी को लेकर चिंता बनी हुई है क्योंकि इससे क्षेत्र की कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है
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