शिवा के शवयात्रा में कीचड़ का सैलाब: मौत के बाद भी नहीं छूटा पानी और बीमारियों का नाता, ग्रामीण आक्रोशित

गांव गढ़ी दौलत में चार माह के शिवा की बुखार से मौत के बाद शवयात्रा के दौरान ग्रामीणों को घुटनों तक भरे पानी और कीचड़ से गुजरना पड़ा। दो साल से जल निकासी का रास्ता बंद होने से फैली बीमारियों और प्रशासन की उदासीनता से आक्रोशित 50 से अधिक परिवारों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।

**गांव गढ़ी दौलत में शोक और आक्रोश का माहौल, चार माह के शिवा की मौत के बाद भी नहीं छूटा जलभराव का दंश** ग्रामीणों के लिए एक दुखद और झकझोर देने वाली घटना में, गांव गढ़ी दौलत के राज मिस्त्री सागर के चार माह के दुधमुंहे पुत्र शिवा का दो दिन के बुखार के बाद शुक्रवार की शाम उपचार के दौरान निधन हो गया। यह घटना अपने आप में अत्यंत मार्मिक थी, लेकिन इससे भी विचलित करने वाला दृश्य तब सामने आया जब मासूम के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। शिवा के घर से श्मशान घाट तक का रास्ता, जो

सामान्य दिनों में भी शायद ही सुगम रहा हो, आज पानी और कीचड़ से लबालब भरा हुआ था। लोगों को घुटनों तक भरे हुए गंदे पानी और दलदल से होकर शवयात्रा निकालनी पड़ी, जो न केवल उनकी पीड़ा को और गहरा कर रहा था, बल्कि प्रशासन की उपेक्षा और लापरवाही को भी आईने की तरह दिखा रहा था। इस भयावह स्थिति ने पूरे गांव में शोक के साथ-साथ तीव्र आक्रोश को जन्म दिया है, और लोग अब इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, मोहल्ले की गली में पिछले दो वर्षों से पानी निकासी का रास्ता पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। लगभग तीन फीट तक जमा हुए इस जलभराव के कारण पूरा इलाका एक दलदल में तब्दील हो गया है। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों से इस गंभीर समस्या को लेकर शिकायत की है, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। आज तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण स्थितियाँ लगातार बदतर होती जा रही हैं। जलभराव के कारण इलाके में बीमारियाँ फैल रही हैं, और ऐसी दुखद परिस्थितियों में, जैसे कि शिवा के मामले में देखा गया, शवयात्रा निकालना भी एक अत्यंत कठिन और अपमानजनक अनुभव बन जाता है। चंद्रपाल, धर्मपाल, राजकुमार, संजय, सोनू, करण, पप्पू और सोहनवीर जैसे कई ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इस हृदय विदारक घटना से बस्ती के 50 से अधिक परिवार बेहद आक्रोशित हैं। कीचड़ में डूबी हुई शवयात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इस गंभीर मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुँचाया है, और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है जब ग्रामीणों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पांच से अधिक बार ग्राम प्रधान, डीपीआरओ (जिला पंचायत राज अधिकारी) और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से इस समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई है। हर बार, शिकायतें दर्ज की गईं, औपचारिक जांचें की गईं, लेकिन अंततः मामले को टाल दिया गया। इस लापरवाही का परिणाम आज शिवा जैसे एक निर्दोष बच्चे की मौत के रूप में सामने आया है, और उसके परिवार व गांव को एक अमानवीय स्थिति का सामना करना पड़ा। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जब इस संबंध में डीपीआरओ संदीप अग्रवाल से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि गढ़ी दौलत का मामला उनके संज्ञान में नहीं है, और वे जल्द ही एक टीम भेजकर गांव में सफाई कराएंगे और समस्या का समाधान सुनिश्चित करेंगे। वहीं, ग्राम प्रधान सायरा ने बताया कि कुछ लोगों ने तालाब पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण पानी की निकासी में बाधा आ रही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पहले एक कच्चा नाला बनवाया गया था, जिसे बाद में बंद करा दिया गया। अब पक्के नाले के निर्माण के लिए प्रस्ताव डीपीआरओ कार्यालय भेजा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। हालांकि, ग्रामीणों का अविश्वास गहरा है, और वे अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई देखना चाहते हैं





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