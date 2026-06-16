Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

शिवसेना (शिंदे) के एमएलसी कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर सफल होने वाला है।

राजनीति News

शिवसेना (शिंदे) के एमएलसी कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर सफल होने वाला है।
शिवसेना (शिंदे)एकनाथ शिंदेऑपरेशन टाइगर
📆16-06-2026 06:41:00
📰NBT Hindi News
102 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 61% · Publisher: 51%

शिवसेना (शिंदे) के एमएलसी कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर सफल होने वाला है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सात लोकसभा सांसद शिंदे सेना में आने के लिए तैयार हैं।

महाराष्ट्र में शिवसेना (शिंदे) के एमएलसी कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर सफल होने वाला है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सात लोकसभा सांसद शिंदे सेना में आने के लिए तैयार हैं। एक महीने की बातचीत के बाद वे संसद के मॉनसून सत्र से पहले शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने 16 विधायकों के भी शिंदे गुट के संपर्क होने का दावा किया। इस बीच उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी के सभी 9 सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही ऑपरेशन वुल्फ शुरू करेगी और उनके निशाने पर शिंदे सेना के विधायक-सांसद होंगे। ऑपरेशन टाइगर के तहत शिवसेना UBT के 7 सांसदों के साथ हमारी बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है। जैसे ऑपरेशन के लिए अस्पताल जाने पर पहले जांच होती है और रिपोर्ट आती है, वैसे ही अब बस डॉक्टर के साथ ऑपरेशन की तारीख तय होनी बाकी है। उसी दिन ऑपरेशन होगा। यह मॉनसून सत्र से पहले होगा। हमारे लिए सारी जानकारी बताना ठीक नहीं है। लेकिन यह लगभग तय है कि वे हमारे साथ जुड़ेंगे। यह बातचीत एक महीने से चल रही है, लेकिन आज यह आखिरी दौर में है। रविवार को उद्धव ठाकरे की सांसदों के साथ मीटिंग के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना (शिंदे) संसदीय दल में टूट की चर्चा गरम हो गई। मातोश्री में हुई मीटिंग में यूबीटी के सिर्फ चार सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और संजय पाटिल शामिल हुए। मीटिंग के बाद संजय राउत ने दावा किया कि बाकी बचे पांच सांसद भाऊसाहेब वाकचौरे,ओमप्रकाश राजे निंबालक, नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकर और संजय देशमुख ऑनलाइन जुड़े। पांचवें सांसद संजय जाधव ने फोन से बातचीत कर अपनी हाजिरी लगाई। सूत्रों के मुताबिक, संजय राउत के दावे के उलट यूबीटी गुट के पांच सांसद मीटिंग से गायब ही रहे। इस बीच यह खबर भी आई कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिल्ली यात्रा के दौरान उद्धव गुट के सांसदों के साथ मीटिंग की। लोकसभा में शिवसेना (UBT) के 9 सांसद हैं। दलबदल के नियमों के मुताबिक, अयोग्यता से बचने के लिए दो तिहाई सदस्य यानी कम से कम 6 सांसदों को एकसाथ उद्धव गुट से अलग होना होगा। शिवसेना एमएलसी कृपाल तुमाने का दावा है कि मॉनसून सत्र से पहले उद्धव गुट के 7 सांसद शिंदे कैंप जॉइन करेंगे। इन सांसदों से बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है। अब ज्वॉइनिंग की तारीख पर फैसला होगा.

महाराष्ट्र में शिवसेना (शिंदे) के एमएलसी कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर सफल होने वाला है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सात लोकसभा सांसद शिंदे सेना में आने के लिए तैयार हैं। एक महीने की बातचीत के बाद वे संसद के मॉनसून सत्र से पहले शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने 16 विधायकों के भी शिंदे गुट के संपर्क होने का दावा किया। इस बीच उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी के सभी 9 सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही ऑपरेशन वुल्फ शुरू करेगी और उनके निशाने पर शिंदे सेना के विधायक-सांसद होंगे। ऑपरेशन टाइगर के तहत शिवसेना UBT के 7 सांसदों के साथ हमारी बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है। जैसे ऑपरेशन के लिए अस्पताल जाने पर पहले जांच होती है और रिपोर्ट आती है, वैसे ही अब बस डॉक्टर के साथ ऑपरेशन की तारीख तय होनी बाकी है। उसी दिन ऑपरेशन होगा। यह मॉनसून सत्र से पहले होगा। हमारे लिए सारी जानकारी बताना ठीक नहीं है। लेकिन यह लगभग तय है कि वे हमारे साथ जुड़ेंगे। यह बातचीत एक महीने से चल रही है, लेकिन आज यह आखिरी दौर में है। रविवार को उद्धव ठाकरे की सांसदों के साथ मीटिंग के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना (शिंदे) संसदीय दल में टूट की चर्चा गरम हो गई। मातोश्री में हुई मीटिंग में यूबीटी के सिर्फ चार सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और संजय पाटिल शामिल हुए। मीटिंग के बाद संजय राउत ने दावा किया कि बाकी बचे पांच सांसद भाऊसाहेब वाकचौरे,ओमप्रकाश राजे निंबालक, नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकर और संजय देशमुख ऑनलाइन जुड़े। पांचवें सांसद संजय जाधव ने फोन से बातचीत कर अपनी हाजिरी लगाई। सूत्रों के मुताबिक, संजय राउत के दावे के उलट यूबीटी गुट के पांच सांसद मीटिंग से गायब ही रहे। इस बीच यह खबर भी आई कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिल्ली यात्रा के दौरान उद्धव गुट के सांसदों के साथ मीटिंग की। लोकसभा में शिवसेना (UBT) के 9 सांसद हैं। दलबदल के नियमों के मुताबिक, अयोग्यता से बचने के लिए दो तिहाई सदस्य यानी कम से कम 6 सांसदों को एकसाथ उद्धव गुट से अलग होना होगा। शिवसेना एमएलसी कृपाल तुमाने का दावा है कि मॉनसून सत्र से पहले उद्धव गुट के 7 सांसद शिंदे कैंप जॉइन करेंगे। इन सांसदों से बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है। अब ज्वॉइनिंग की तारीख पर फैसला होगा

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

शिवसेना (शिंदे) एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) लोकसभा सांसद

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-16 09:41:37