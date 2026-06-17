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शिवसेना (यूबीटी) में बागी की धमकी: उद्धव ठाकरे की कसम‑भरी हाजिरी, फिर भी टूट का अंजाम अनिश्चित

Politics News

शिवसेना (यूबीटी) में बागी की धमकी: उद्धव ठाकरे की कसम‑भरी हाजिरी, फिर भी टूट का अंजाम अनिश्चित
Shiv Sena UBTOperation TigerUddhav Thackeray
📆17-06-2026 07:59:00
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ऑपरेशन टाइगर पर जलते तनाव के बीच उद्धव ठाकरे ने सभी सांसदों को कसम‑खिलाई, परंतु पार्टी में टूट की आशंका बनी हुई है। संजय राउत ने हाजिरी, शपथ‑समारोह और बागी सैय्यदों की चेतावनी का विवरण दिया।

महाराष्ट्र की राजनीति में अब दो साल से चल रहे "ऑपरेशन टाइगर" को लेकर तनाव फिर से तेज़ हो गया है। शिवसेना (यूबीटी) के कई वरिष्ठ सांसदों को उद्धव ठाकरे के साथ बने रहने के लिए कसम पढ़ाने के बाद भी, पार्टी के भीतर बागी प्रवृत्ति को जड़ नहीं होने दिया गया। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ़्रेंस में खुलासा किया कि उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने आवास, मातोश्री, में सभी सांसदों की हाजिरी ली थी, परन्तु केवल चार सदस्य शारीरिक रूप से उपस्थित रहे और पाँच सदस्य वर्चुअल माध्यम से जुड़ पाए। इस बैठक में कुछ सांसदों ने साईं बाबा की, तो कुछ ने मां भवानी की अथवा अपने परिवार की शपथ ली कि वे पार्टी छोड़ेंगे नहीं। फिर भी राउत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई सदस्य बागी रुख अपनाकर शिंदे के साथ मिलना चाहता है, तो उसे पहले इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, नहीं तो "हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे".

महाराष्ट्र की राजनीति में अब दो साल से चल रहे "ऑपरेशन टाइगर" को लेकर तनाव फिर से तेज़ हो गया है। शिवसेना (यूबीटी) के कई वरिष्ठ सांसदों को उद्धव ठाकरे के साथ बने रहने के लिए कसम पढ़ाने के बाद भी, पार्टी के भीतर बागी प्रवृत्ति को जड़ नहीं होने दिया गया। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ़्रेंस में खुलासा किया कि उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने आवास, मातोश्री, में सभी सांसदों की हाजिरी ली थी, परन्तु केवल चार सदस्य शारीरिक रूप से उपस्थित रहे और पाँच सदस्य वर्चुअल माध्यम से जुड़ पाए। इस बैठक में कुछ सांसदों ने साईं बाबा की, तो कुछ ने मां भवानी की अथवा अपने परिवार की शपथ ली कि वे पार्टी छोड़ेंगे नहीं। फिर भी राउत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई सदस्य बागी रुख अपनाकर शिंदे के साथ मिलना चाहता है, तो उसे पहले इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, नहीं तो "हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे"

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Shiv Sena UBT Operation Tiger Uddhav Thackeray Sanjay Raut Political Split

 

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