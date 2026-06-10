शिवांगी मिश्रा के मधुर भजनों ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई

बांदा की शिवांगी मिश्रा के मधुर भजनों ने टी-सीरीज के बैनर तले रिलीज होकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है।

बांदा की शिवांगी मिश्रा के मधुर भजन ों ने टी-सीरीज के बैनर तले रिलीज होकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। उनके भजन इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। बांदा की बेटी ने अपनी प्रतिभा से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। शहर के सरकारी अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा व भाजपा के महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष अभिलाषा मिश्रा की बेटी शिवांगी ने अपनी मधुर आवाज से भक्तिपूर्ण भजन प्रस्तुत किया है। जिसमें भजन की इस सीरीज से उन्हें पहचान मिली है। मंगलवार को प्रतिष्ठित म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज के बैनर तले रिलीज हुए शिवांगी के भजन इंटरनेट मीडिया में जमकर वायरल हुए। भजन को श्रोताओं समेत देश भर के लोगों ने उनकी आवाज में भजनों को सराहा। मधुर संगीत , भावपूर्ण प्रस्तुति और आकर्षक वीडियो के चलते आर्कषण का केंद्र बना है। शिवांगी ने बताया कि उनका बचपन से ही संगीत के प्रति लगाव था, उन्होंने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट आर्य कन्या इंटर कॉलेज से करने के बाद राजकीय महिला पीजी कॉलेज से स्नातक किया और इसके बाद लखनऊ के भातखंडे संगीत कॉलेज से संगीत से परास्नातक की डिग्री हासिल की। संगीत में बुंदेलखंड गौरव सम्मान से नवाजे जाने के बाद शिवांगी मुंबई जाकर भजन सम्राट अनूप जलोटा के सानिध्य अपने संगीत को संवारा और हालही में प्रतिष्ठित म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज के बैनर तले अपनी आवाज से भजन प्रेमियों का मंत्रमुग्ध कर दिया। बहन सुहानी मिश्रा व भाई अवनीश मिश्रा समेत उनके जानने वालों ने बधाई दी है.

बांदा की शिवांगी मिश्रा के मधुर भजनों ने टी-सीरीज के बैनर तले रिलीज होकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। उनके भजन इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। बांदा की बेटी ने अपनी प्रतिभा से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। शहर के सरकारी अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा व भाजपा के महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष अभिलाषा मिश्रा की बेटी शिवांगी ने अपनी मधुर आवाज से भक्तिपूर्ण भजन प्रस्तुत किया है। जिसमें भजन की इस सीरीज से उन्हें पहचान मिली है। मंगलवार को प्रतिष्ठित म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज के बैनर तले रिलीज हुए शिवांगी के भजन इंटरनेट मीडिया में जमकर वायरल हुए। भजन को श्रोताओं समेत देश भर के लोगों ने उनकी आवाज में भजनों को सराहा। मधुर संगीत, भावपूर्ण प्रस्तुति और आकर्षक वीडियो के चलते आर्कषण का केंद्र बना है। शिवांगी ने बताया कि उनका बचपन से ही संगीत के प्रति लगाव था, उन्होंने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट आर्य कन्या इंटर कॉलेज से करने के बाद राजकीय महिला पीजी कॉलेज से स्नातक किया और इसके बाद लखनऊ के भातखंडे संगीत कॉलेज से संगीत से परास्नातक की डिग्री हासिल की। संगीत में बुंदेलखंड गौरव सम्मान से नवाजे जाने के बाद शिवांगी मुंबई जाकर भजन सम्राट अनूप जलोटा के सानिध्य अपने संगीत को संवारा और हालही में प्रतिष्ठित म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज के बैनर तले अपनी आवाज से भजन प्रेमियों का मंत्रमुग्ध कर दिया। बहन सुहानी मिश्रा व भाई अवनीश मिश्रा समेत उनके जानने वालों ने बधाई दी है





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