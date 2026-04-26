शिवालिक में गर्मी का प्रकोप, जनजीवन प्रभावित

नंगल और आसपास के क्षेत्रों में गर्मी की लहर ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से लोग परेशान हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य अधिकारी ने गर्मी से बचाव के लिए सावधानियां बरतने की सलाह दी है।

शिवालिक पर्वतमाला की गोद में स्थित नंगल और आसपास के क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। तापमान में लगातार वृद्धि के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिसके चलते दिन के समय सड़कों पर वीरानी छाई रहती है। लोग केवल अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। शनिवार को स्थिति और भी गंभीर हो गई, जब तेज धूप और लू के कारण सड़क मार्गों पर आवाजाही काफी कम हो गई। बाजारों में भी सामान्य दिनों की तुलना में सन्नाटा पसरा रहा। जो लोग मजबूरीवश बाहर निकले, वे गर्मी से बचने के लिए अपने चेहरे और सिर को कपड़े से ढककर आगे बढ़ रहे थे। कई स्थानों पर लोग पेड़ों की छाया या किसी अन्य ठंडी जगह की तलाश में भटकते दिखाई दिए, जिससे गर्मी के बढ़ते प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। गर्मी की बढ़ती तीव्रता को देखते हुए, लोगों ने राहत पाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ों की खरीदारी में तेजी ला दी है। नंगल के प्रसिद्ध विनोद ट्रंक हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर विनाल सेठ ने बताया कि उनके प्रतिष्ठान में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के एयर कंडीशनर (एसी), कूलर, रेफ्रिजरेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर विशेष छूट दी जा रही है। उनका उद्देश्य ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना है। सेठ ने यह भी बताया कि आने वाले समय में इन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है, इसलिए लोगों ने अभी से ही खरीदारी शुरू कर दी है। बड़ी संख्या में ग्राहक गर्मी से राहत पाने के लिए एसी और कूलर जैसे उपकरणों को खरीद रहे हैं। अच्छी बात यह है कि नंगल में ही सभी प्रकार के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को महानगरों की ओर रुख करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। यह स्थिति न केवल व्यापारियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी अपने शहर में ही बेहतर विकल्प मिलने का लाभ मिल रहा है। जिला रूपनगर के पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.

अशोक शर्मा ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मौसम में शरीर में पानी की कमी न होने दें और अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें। डॉ. शर्मा ने लोगों को सलाह दी है कि तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और यदि आवश्यक हो तो सिर और चेहरे को ढककर ही बाहर जाएं। उन्होंने विशेष रूप से छोटे बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखने की सलाह दी है, क्योंकि वे गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। डॉ.

शर्मा ने कहा कि समय रहते सावधानियां अपनाकर ही इस बढ़ती गर्मी के प्रभाव से बचा जा सकता है। उन्होंने लोगों को हाइड्रेटेड रहने, हल्के रंग के कपड़े पहनने और दोपहर के समय में शारीरिक गतिविधियों से बचने की सलाह दी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि किसी को गर्मी से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या महसूस हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। इस मौसम में विशेष रूप से खानपान का ध्यान रखना चाहिए और बाहर के खाने से परहेज करना चाहिए





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