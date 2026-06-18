शिवसेना (UBT) में विचारधारा और पहचान पर बागी सांसदों की बगावत

महाराष्ट्र की राजनीति में गर्मजोशी: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की छह लोकसभा सांसदों की बगावत, पार्टी की विचारधारा में बदलाव और कांग्रेस के प्रभाव के आरोपों के बारे में पूरी कहानी।

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिवसेना का नाम सुर्खियों में है, पर इस बार विवाद सत्ता के बजाय विचारधारा और पार्टी की पहचान पर केंद्रित है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के छह लोकसभा सांसदों की बगावत ने नए सवाल उठाए हैं: क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी धीरे-धीरे कांग्रेस के प्रभाव में आ रही है?

और क्या यही कारण है कि पार्टी के अंदर असंतोष विस्फोटक रूप ले रहा है?

बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को दिए पत्र में दावा किया कि शिवसेना (UBT) बालासाहेब ठाकरे की मूल विचारधारा से भटक रही है और कांग्रेस के करीब आ रही है। पिछले कुछ दिनों से शिवसेना (UBT) के भीतर असंतोश की खबरें सामने आ रही थीं; उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई, जिसमें 9 में से केवल 3 सांसद पहुंचे, और बैठक से छह सांसदों की गैरमौजूदगी ने स्पष्ट संकेत दिया कि पार्टी में कुछ सामान्य नहीं है। बागी सांसदों ने मुलाकात कर अपनी अलग राजनीतिक स्थिति दर्ज कराई। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने यह आशंका जताई कि शिवसेना (UBT) भविष्य में कांग्रेस के साथ गहरे राजनीतिक रिश्तों में आ सकती है। उनका तर्क है कि बालासाहेब ठाकरे ने जिस हिंदुत्व और मराठी अस्मिता के आधार पर शिवसेना बनाई थी, वर्तमान नेतृत्व उससे दूर जा रहा है। महाविकास आघाड़ी के गठन के बाद पार्टी की वैचारिक दिशा बदल गई है और कांग्रेस तथा अन्य सहयोगी दलों के साथ बढ़ती नजदीकी ने संगठन के पारंपरिक कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच असहजता पैदा की है। हालांकि कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि शिवसेना (UBT) कांग्रेस में विलय करने जा रही है, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि "कांग्रेस में विलय" की चर्चा एक राजनीतिक नैरेटिव है जिससे बागी नेता अपने कदम को उचित ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। विचारधारा के साथ-साथ राजनीतिक भविष्य और संगठन में प्रभाव भी इस बगावत के पीछे महत्वपूर्ण है। 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना का बड़ा हिस्सा उद्धव ठाकरे से अलग हो चुका है; चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दे दिया था। इसलिए कई सांसदों को लग सकता है कि शिंदे गुट के साथ रहना भविष्य की राजनीति में ज्यादा लाभदायक होगा। यदि छह सांसद शिंदे गुट में शामिल हों तो लोकसभा में शिंदे की ताकत बढ़ेगी और वह शिवसेना की असली विरासत उनके पास है यह संदेश देने में सफल होंगे। इसीलिए "ऑपरेशन टाइगर" की चर्चा तेज हो रही है। उद्धव ठाकरे के लिए यह सिर्फ छह सांसदों को बचाने की लड़ाई नहीं, असली चुनौती पार्टी की वैचारिक पहचान और राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने की है। यदि बागी सांसदों का नैरेटिव मजबूत हो कि UBT कांग्रेस की ओर झुक रही है, तो इसका असर पार्टी के कार्यकर्ताओं और पारंपरिक वोट बैंक पर भी पड़ सकता है, इसलिए उद्धव ठाकरे अब संगठनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक डैमेज कंट्रोल में भी जुट गए हैं। आने वाले दिनों में बागी सांसदों का अगला कदम महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करेगा। यदि वे औपचारिक रूप से शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं तो यह उद्धव ठाकरे के लिए 2022 के बाद दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा। अभी साफ है कि शिवसेना (UBT) के भीतर उठी यह चिंगारी सिर्फ सांसदों की नाराजगी तक सीमित नहीं, बल्कि पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस से रिश्ते और बालासाहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत पर दावे जैसी बड़ी लड़ाई छिपी हुई है। यही लड़ाई आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति का नया अध्याय लिख सकती है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने इन बागी सांसदों को दिल्ली से जयपुर भेज दिया है ताकि उनके मन बदलने का प्रभाव न दिखे और वे फिर से उद्धव गुट में न चले जाएं। विरोध होर्स ट्रेडिंग का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे इन शिवसैनिकों को अपनी पार्टी में मिलाकर अपनी स्थिति को सरकार में और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। छह सांसदों के शिंदे गुट में आने से पार्टी में उनके कद में बढ़ weitere होगा





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