शिव राजकुमार ने बताया कैंसर के बाद भी फिल्म 'पेड्डी' पर अटूट विश्वास

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के स्टार शिव राजकुमार ने कैंसर के ज्वर के बावजूद फिल्म 'पेड्डी' के लिए अपनी दृढ़ता और टीम के समर्थन की कहानी साझा की।
शिव राजकुमार , साउथ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रमुख अभिनेता, ने अपनी नवीनतम फिल्म ' पेड्डी ' के बारे में एक भावपूर्ण खुलासा किया है। इस खुलासे में उन्होंने बताया कि कैंसर की घोषणा के बाद, उन्होंने एक बार यह सोच भी रखी थी कि शायद उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ेगा। नायिका और निर्देशक बुची बाबू सन ने उन्हें फिल्म की कहानी से सचमुच प्रभावित किया, और उन्होंने इसे स्वीकार करने के लिए अपनी पूरी तैयारी की थी। परंतु डॉक्टरों ने यह बताया कि उन्हें ब्लैडर कैंसर के कारण सर्जरी और कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी, जिसके बाद उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। इस दौरान शिव राजकुमार ने अपने कार्यस्थल को नहीं छोड़ा; उन्होंने उपचार के बीच में भी शूटिंग करते हुए राहत पाने के लिए अपने वैयक्तिक प्रतिबद्धता को बरकरार रखा। टीम ने उसे न सिर्फ समुचित चिकित्सा समर्थन दिया, बल्कि उसके स्वस्थ होने का इंतजार करने का वादा भी किया। इस विशेष समर्थन के लिए उन्होंने अपनी पूरी टीम का दिल से धन्यवाद दिया। प्रमोशनल इवेंट के दौरान चेन्नई में होने वाली एक गम्भीर चर्चाओं में, शिव राजकुमार ने अपने संघर्ष भरे दौर को फिर से याद किया। उन्होंने बताया कि कैंसर का पता चलने के बाद वह हमेशा शारीरिक कमजोरी और थकावट के बीच रहे, पर फिर भी उन्होंने अपनी अनूठी कला को कायम रखने के लिए किसी भी मोड़ पर पीछे नहीं हटे। इस दौरान, वे चाहते थे कि यदि वे प्रेक्षण में बिस्तर पर रहेंगे, तो उन्हें और फिल्म को क्या नुकसान होगा। टीम के सदस्यों के हौसले और स्पष्ट संकल्प ने उन्हें अपनी प्रतिरोध शक्ति के साथ फिर से एक मौका दिया। विश्व के शिखर पर, शिव राजकुमार के साथ साथ, फिल्म की टीम ने यह सिद्ध किया कि टीम भावना और समर्थन के बिना कभी एक कलाकार अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इवेंट में मौजूद अन्य सितारों में राम चरण भी थे, जिन्होंने शिव राजकुमार की स्क्रीन पर मौजूदगी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी अभिनय शैली हमेशा दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ती है। शिव राजकुमार इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ केवल अपने व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी नहीं बता रहे हैं, बल्कि यह दिखा रहे हैं कि समर्पण, स्वास्थ्य और टीम का साथ मिलकर एक निर्माता को किसी भी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। 2024 के अंत में मिसाविलेक्चर ने अमेरिका में कैंसर के बाद अपनी दूसरी फिल्म 'जेलर 2' के प्रचार के दौरान भी यही संदेश स्पष्ट किया। शिव राजकुमार का यह दूसरा प्रशंसापत्र उनके दर्शकों को यह जाने देता है कि एक फिल्म बना और उसकी प्रक्रिया में एक कलाकार कितनी शक्ति और ऊर्जा लगा सकता है। सार में, यह घटना न केवल एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, बल्कि यह यह भी बताती है कि एक कलाकार की दृढ़ता और अपनी कला के लिए अटूट जुनून के साथ, भारी प्रतिकूलताओं के बावजूद भी वे सफल हो सकते हैं। शेष अनकही कहानी, फिल्मों के जरिए प्रेरित होने वाली नई पीढ़ी में हलचल पैदा कर रही है, और प्रशंसक आधार से लेकर उद्योग के रुचि रखने वाले सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक इस वापसी की प्रतीक्षा शुरू कर दी है.
शिव राजकुमार, साउथ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रमुख अभिनेता, ने अपनी नवीनतम फिल्म 'पेड्डी' के बारे में एक भावपूर्ण खुलासा किया है। इस खुलासे में उन्होंने बताया कि कैंसर की घोषणा के बाद, उन्होंने एक बार यह सोच भी रखी थी कि शायद उन्हें इस परियोजना से पीछे हटना पड़ेगा। नायिका और निर्देशक बुची बाबू सन ने उन्हें फिल्म की कहानी से सचमुच प्रभावित किया, और उन्होंने इसे स्वीकार करने के लिए अपनी पूरी तैयारी की थी। परंतु डॉक्टरों ने यह बताया कि उन्हें ब्लैडर कैंसर के कारण सर्जरी और कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी, जिसके बाद उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। इस दौरान शिव राजकुमार ने अपने कार्यस्थल को नहीं छोड़ा; उन्होंने उपचार के बीच में भी शूटिंग करते हुए राहत पाने के लिए अपने वैयक्तिक प्रतिबद्धता को बरकरार रखा। टीम ने उसे न सिर्फ समुचित चिकित्सा समर्थन दिया, बल्कि उसके स्वस्थ होने का इंतजार करने का वादा भी किया। इस विशेष समर्थन के लिए उन्होंने अपनी पूरी टीम का दिल से धन्यवाद दिया। प्रमोशनल इवेंट के दौरान चेन्नई में होने वाली एक गम्भीर चर्चाओं में, शिव राजकुमार ने अपने संघर्ष भरे दौर को फिर से याद किया। उन्होंने बताया कि कैंसर का पता चलने के बाद वह हमेशा शारीरिक कमजोरी और थकावट के बीच रहे, पर फिर भी उन्होंने अपनी अनूठी कला को कायम रखने के लिए किसी भी मोड़ पर पीछे नहीं हटे। इस दौरान, वे चाहते थे कि यदि वे प्रेक्षण में बिस्तर पर रहेंगे, तो उन्हें और फिल्म को क्या नुकसान होगा। टीम के सदस्यों के हौसले और स्पष्ट संकल्प ने उन्हें अपनी प्रतिरोध शक्ति के साथ फिर से एक मौका दिया। विश्व के शिखर पर, शिव राजकुमार के साथ साथ, फिल्म की टीम ने यह सिद्ध किया कि टीम भावना और समर्थन के बिना कभी एक कलाकार अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इवेंट में मौजूद अन्य सितारों में राम चरण भी थे, जिन्होंने शिव राजकुमार की स्क्रीन पर मौजूदगी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी अभिनय शैली हमेशा दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ती है। शिव राजकुमार इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ केवल अपने व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी नहीं बता रहे हैं, बल्कि यह दिखा रहे हैं कि समर्पण, स्वास्थ्य और टीम का साथ मिलकर एक निर्माता को किसी भी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। 2024 के अंत में मिसाविलेक्चर ने अमेरिका में कैंसर के बाद अपनी दूसरी फिल्म 'जेलर 2' के प्रचार के दौरान भी यही संदेश स्पष्ट किया। शिव राजकुमार का यह दूसरा प्रशंसापत्र उनके दर्शकों को यह जाने देता है कि एक फिल्म बना और उसकी प्रक्रिया में एक कलाकार कितनी शक्ति और ऊर्जा लगा सकता है। सार में, यह घटना न केवल एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, बल्कि यह यह भी बताती है कि एक कलाकार की दृढ़ता और अपनी कला के लिए अटूट जुनून के साथ, भारी प्रतिकूलताओं के बावजूद भी वे सफल हो सकते हैं। शेष अनकही कहानी, फिल्मों के जरिए प्रेरित होने वाली नई पीढ़ी में हलचल पैदा कर रही है, और प्रशंसक आधार से लेकर उद्योग के रुचि रखने वाले सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक इस वापसी की प्रतीक्षा शुरू कर दी है
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